Холод в царстве Морфея: когда сон с открытым окном перестает быть полезным

Вместо суровых холодов на улице приятная осенняя погода, а батареи уже работают на полную мощность. Посещает мысль оставить окно в спальне приоткрытым на ночь. Однако стоит ли это делать?

Многим нравится спать в комнате, постоянно наполненной свежим воздухом. А момент соприкосновения с прохладным постельным бельем кажется особенно приятным. Однако далеко не каждый задумывается о том, как такой освежающий отдых влияет на здоровье. И лишь некоторые с приходом осенних холодов решают закрыть на ночь даже самую оконную щель.

Как вовремя почувствовать ту, порой тонкую, грань, когда уже стоит попрощаться даже с окном в режиме проветривания? О последствиях сна в проветриваемом помещении и нюансах, которые стоит знать, ложась отдыхать в комнате с открытым окном, эксклюзивно Пятому каналу рассказал невролог, врач высшей категории Сергей Длин.

Как сон с открытым окном влияет на здоровье

Сон в проветренной комнате положительно сказывается на здоровье. Свежий воздух улучшает качество сна, помогает быстрее расслабиться и крепче уснуть. Любители спать в такой обстановке, не только чувствуют себя отдохнувшими, но и особенно активно используют интеллектуальный потенциал.

Однако не всегда погода на улице располагает к тому, чтобы окно в спальне оставалось открытым всю ночь.

«Если на улице слишком холодно, например, ниже плюс 18-15 градусов, то в этом случае температура в проветриваемом комнате тоже понизится. Комфортной температурой, при которой сон считается полезным для здоровья, является температура от +18 до +22 градусов», — рассказывает невролог.

Когда столбик термометра опускается ниже нормы, лучше закрыть окно. Тогда удастся избежать неприятных для здоровья последствий.

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Можно ли заболеть, если спать с открытым окном

В вопросе об открытом окне ночью, несмотря на пользу свежего воздуха, есть некоторые «но». Когда организм длительное время находится в комнате с низкой температурой, его иммунитет снижается. Из-за этого вероятность заразиться ОРВИ или ОРЗ значительно увеличивается.

«Люди часто после такого переохлаждения заболевают, потому что в холодном помещении приходится спать порядка 7-8 часов», — объясняет врач.

Зачастую именно в осенние холода многие не затворяют окно, потому что привычка оставлять его распахнутым на всю ночь сохранилась с лета. И в итоге, в связи с активно распространяющимися в этот сезон вирусами, многие заболевают.

Эксперт выделяет еще одну ситуацию, негативно влияющую на здоровье. Если человек лежит даже на едва ощутимом сквозняке, возникает риск появления болей в различных частях тела, например, в шее, плечах или пояснице. Также может образоваться миозит. Так называют воспалительный процесс мышечных тканей, вызывающий сильную тянущую боль.

Как не заболеть в комнате со свежим воздухом

Когда температура на улице опустилась ниже +18, оставлять окно открытым надолго уже нежелательно. А если засыпать в помещении, наполненным свежим воздухом, все еще хочется, достаточно проветрить комнату в течение 15-20 минут перед самим сном.

Однако тем, у кого восприимчивость к заболеваниям повышена настолько, что есть риск простыть даже от малейшего ветерка, стоит сначала укрепить свой иммунитет. Лишь потом рекомендуется открывать окно на ночь.

«Хороши будут закаливания, контрастные души. Можно проветривать помещение, но не спать пока с открытым окном для того, чтобы не провоцировать ситуацию. А чтобы иммунитет, который и так слабый, еще больше не снижался от низкой температуры», — отмечает эксперт.

Закаленным людям также важно следить за температурой в спальной комнате. Если же она снижается значительно ниже нормы, то это будет вредно даже для здорового человека.

Также необходимо заранее исключить любую возможность возникновения сквозняка. Плотно закрыть дверь в комнату, устранить все щели, а если в комнате несколько окон, оставить приоткрытым лишь одно из них.

Как сон при открытом окне сказывается на нервной системе

Существует мнение, что сон с открытым окном негативно сказывается на нервной системе.

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При некоторых обстоятельствах это действительно так. Если окна квартиры выходят на оживленную трассу или другой источник постоянного шума, то сон будет неполноценным. Тело не отдохнет, а уровень стресса повысится. В результате такие условия могут спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания из-за проблем с нервной системой.

Однако если вместо оживленной дороги под окном тихий сквер или другое умиротворенное место, то такой отдых будет очень полезен.