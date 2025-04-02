Хватал ее и душил: соседи рассказали о «повадках» сожителя Татьяны Овсиенко

Татьяна Овсиенко впервые за долгое время появилась на публике. Как певица поддерживает молодость и красоту? Делала ли она пластику? Почему несколько лет не давала интервью? Правда, что у нее были проблемы с алкоголем? В чем поклонники обвиняют ее возлюбленного? И как сейчас обстоят дела в личной жизни заслуженной артистки РФ? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я такой же человек. У меня есть плакательные дни, страдательные, а может быть, безбашенные дни. Неважно. Просто так, как все, живу и радуюсь… Я просто счастлива. Я люблю свою работу. Мое сердце там просто наполнено любовью и удачей», — заявила певица.

На одном из недавних светских мероприятий взгляды присутствующих были прикованы к Татьяне Овсиенко. Многие даже не сразу узнали в этой молодой блондинке исполнительницу песни «Школьная пора». На лице 58-летней звезды практически ни одной морщины. Поклонники тут же заговорили о пластике. Неужели певица действительно легла под нож?

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В последние годы Овсиенко вела закрытый образ жизни. Не общалась с журналистами, не посещала премьеры и даже дни рождения коллег. Это провоцировало слухи относительно ее самочувствия. В СМИ появлялась информация, что причиной длительного молчания являются проблемы с алкоголем.

«Лицо было пастозное, одутловатость некая присутствовала в нижней трети лица, где были объемные такие отягощающие брыли», — уточнила пластический хирург Яна Кизюн.

В одной из статей приводились слова соседки звезды. Женщина якобы сказала, что опасается не только за здоровье Овсиенко, но и за ее жизнь.

«Ситуация с Таней очень плохая. Она живет с трижды судимым мужчиной. Таня скрывает от общественности истинное положение дел, но мы, ее подруги, прекрасно все знаем», — заявила соседка певицы.

Судя по всему, женщина имела в виду Александра Меркулова. Он действительно отбывал наказание в местах лишения свободы. В последний раз, по данным прессы, был осужден за покушение на убийство. Певица тогда не бросила возлюбленного. Оплачивала ему адвокатов и отправляла передачи в СИЗО. После освобождения мужчина поселился у нее. Соседи говорили, что отношения пары оставляют желать лучшего.

«У нее на руках и на ногах синяки, пальцы выкручены. Она мне признавалась, что иногда он ее хватает и словно душит. Как-то она позвонила и говорит: „Он меня убьет“. Я советовала Тане обратиться в полицию, но она дико боится мужа. Надо бить тревогу, иначе в ближайшее время ситуация закончится очень плохо», — рассказала соседка Татьяны Овсиенко.

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Однако сама артистка эту информацию опровергает. Уверяет: у нее все хорошо. А решение на время уйти в тень приняла осознанно. Ей просто не хотелось ни с кем общаться. Причем певица объяснила: она хоть и редко, но продолжала выходить на сцену.

«Мое табу. На три года или на четыре я исчезла, а потом я сказала: все, запрет», — поделилась Татьяна Овсиенко.

При этом проблемы со здоровьем у певицы, оказывается, действительно есть. Вот только связаны они не с вредными привычками, а со старой травмой. Овсиенко давно страдает от боли в ногах и спине.

«И болит она до сих пор. Была у доктора, мне много чего делали. Зачем людям об этом знать? Я счастлива, и у меня ничего не болит», — заявила певица.

Из-за этого Татьяна не может заниматься многими видами спорта. Но поддерживать себя в форме надо. Поэтому артистка выбирает щадящие тренировки и следит за питанием.

«Если уж очень сильно захочется мяса, я люблю мясо. Вернее, я ем все, кроме сладкого», — отметила знаменитость.

Овсиенко уверяет: именно здоровый образ жизни — главный секрет ее идеальной фигуры и молодости. Плюс хороший косметолог и топовый стилист.

«У нее очень красивые, яркие глаза, голубые, и хочется их подчеркнуть. А в целом мягкий, свежий образ, потому что Таня характерна своей теплотой, натуральностью. Это такая очень милая, добрая девушка с соседнего подъезда, с которой можно поговорить по душам», — объяснил стилист Вадим Андреев.

Все подозрения в хирургических вмешательствах Татьяна Овсиенко опровергает.

«Я жутко боюсь пластических хирургов. Поэтому все, что я могла себе позволить, и то уже, по-моему, отошло, — ботокс. Мне никогда ничего не делали. Просто я хочу стареть со своими морщинками, со своим возрастом. Я к нему уважительно отношусь», — подчеркнула артистка.

Правда, эксперты считают: без пластики все же не обошлось.

«Делая определенный анализ данной пациентки Татьяны, можно предположить, что все-таки была эндоскопическая подтяжка верхней трети лица. Была верхняя и нижняя блефаропластика, нижняя — трансконъюнктивальная, полноценный SMAS-лифтинг и платизмопластика — это подтяжка, лифтинг шейно-подбородочной области», — рассказала пластический хирург Кизюн.

Но как бы там ни было, Татьяне явно нравится ее обновленная внешность. Да и фанатам тоже. Главное, чтобы любимая певица больше не пропадала с экранов. И чаще радовала не только стильными образами, но и новыми хитами.

В конце марта певица заявила, что поставила отношения с избранником на паузу.

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