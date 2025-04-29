Крахмал, пальмовое масло или антибиотики: что продают под видом сметаны

В России выявили массовую фальсификацию сметаны. Сразу в нескольких регионах страны эксперты обнаружили, что молочный жир заменяют пальмовым маслом. В Санкт-Петербурге некачественной оказалась каждая вторая банка. В Ростовской области производители добавляли в состав сметаны крахмал для загущения, а в Татарстане — антибиотики и консерванты.

Что продают россиянам под видом сметаны? Чем опасны фальсификаты с некачественными заменителями молочного жира? И как проверить продукт в домашних условиях?

Ответы на эти вопросы нашла программа Пятого канала «Страна советов».

Какой должна быть качественная сметана

Банку 25% сметаны Елизавета Коврова купила в супермаркете. На утро ей пришлось брать больничный.

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«На запах сметана была хорошая, я ничего не заметила. Только на вкус она была с легкой кислинкой. Когда я проснулась на работу, почувствовала все признаки недомогания. Это диарея, спазмы живота и все прочее», — рассказывает девушка.

Срок годности у продукта был в норме, но Елизавета уверена, что причиной отравления является именно сметана. Не стали оспаривать это и продавцы.

«На следующий день пошла со сметаной в магазин и показала ее консистенцию. Также рассказала свои симптомы, и мне вернули деньги в полном размере», — делится Коврова.

При покупке стоит обращать внимание на состав. В качественной сметане не должно быть ничего, кроме сливок и закваски, не допускается добавления растительных масел, крахмала и консервантов. А уже дома можно оценить и цвет продукта.

«Хорошая сметана имеет не ярко-белый цвет, а слегка кремовый оттенок», — говорит диетолог Дарья Дорошенко.

Ничего лишнего не должно быть и в названии на этикетке — только «сметана». Если продукт расслаивается, обладает слишком кислым или горьковатым вкусом, то от его употребления лучше отказаться.

«Качественная сметана должна быть однородной, с глянцевой поверхностью, допускаются незначительные комочки, но при размешивании они, как правило, все уходят», — сообщает начальник отдела надзора по гигиене питания и управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

Как проверить сметану на натуральность

Считается, что в хорошей сметане ложка должна стоять. Для эксперимента приобрели продукт трех популярных марок. Баночка под номером три — сметана деревенская — испытание выдержал достойно.

«Ложка стоит, не падает. Далее опустим ложку в сметану под номером два. Эта сметана самая недорогая, и мы видим, что ложка упала. Сметана не густая, также обратим внимание, что она самая светлая, почти белая», — комментирует Дорошенко.

В сметане под номером один ложка также осталась стоять.

Еще одно испытание — в сметану добавляется горячая вода.

«Сметана под номером один и два выпала в осадок и имеет разные хлопья, как будто там есть растительный жир», — сомневается диетолог.

Настоящая должна растворяться в горячей воде без осадка, что и произошло с образцом номер три.

«Она имеет абсолютно однородную консистенцию, идеально смешалась с кипятком, не имеет осадка и хлопьев», — заключила она.

И, наконец, испытание огнем.

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«Сметану поджигаем. Видим, что она просто оплавляется. Запах отсутствует», — описывает эксперимент Дорошенко.

Сметана под номером три еще раз доказывает, что в нем нет ничего лишнего. А вот первый и второй при нагревании дают странный запах, которого быть не должно.

«Сметана совсем не тает, с ней ничего совершенно не происходит. Пахнет чем-то химическим», — рассказывает специалист.

Это говорит о том, что в составе могут быть добавки, которых в качественном продукте быть не должно, потому что с их помощью производитель имитирует жирность.

«Сейчас уже крахмал мало используют. Есть другие загустители, которые могут недобросовестные производители использовать», — уверяет Раева.

Три сметаны отправляются на экспертизу.

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«Во всех покупках мы не обнаружили фитостерина, то есть факта фальсификации растительными жирами и маслами не установлено», — подытожил руководитель московской испытательной лаборатории ФГБУ ВНИИЗЖ Наталья Чекменева.

Не нашли эксперты и крахмала. Таким образом низкое качество молочного продукта номер один и два, скорее всего, свидетельствует о том, что производитель использовал низкосортное сырье или нарушил технологию.

Рецепт домашней сметаны

Чтобы сделать настоящую качественную сметану, молоко с нужной жирностью нагревают до 45 градусов и заливают в сепаратор.

«Сепаратор разделяет молоко на две фракции, на обезжиренное молоко и на сливки. Последние я пастеризую до температуры 92-95℃», — поясняет технолог молочного производства Алексей Моргун.

К сливкам добавляется закваска — именно она превращает их в кисломолочный продукт.

«Теперь мы берем венчик, размешиваем наши сливки равномерно, чтобы закваска так же и распределилась по сливкам», — советует Моргун.

Чтобы закваска превратила сливки в сметану, потребуется около 12 часов.

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«Сметана готова, и мы достаем ее из нашей водяной бани. Сметана получилась 25-30% жирности, в меру густая», — разъясняет он.

Лучше всего покупать сметану в стеклянной таре или плотной пластиковой упаковке. Натуральный продукт хранится от пяти дней до двух недель, если этот срок больше, значит, в составе есть консерванты. Не стоит злоупотреблять сметаной людям с атеросклерозом и тем, кому рекомендовано диетическое питание. Для альтернативы подойдет греческий йогурт.