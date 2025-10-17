Спасет от холодов: какой утеплитель для дома не даст замерзнуть зимой

Быстро, удобно и долговечно — все это про напыляемый утеплитель, новый класс материалов для тепло- и звукоизоляции.

Блогер из США распылил его на чердаке своего дома. Производитель гарантирует, что пена из полиуретана прослужит полвека, а еще защитит от влаги, грибка и холода.

Вот только в России баллончик такого утеплителя стоит 700 рублей, и хватит его от силы на отделку двух квадратных метров. «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова, узнала, как утеплить дом без вреда для здоровья и кошелька.

Какие бывают утеплители ждля дома

Чтобы не разориться, лучше выбирать более доступные варианты. Например, проверенную годами минеральную вату или более современный аналог — эковату.

Чем же отличаются утеплители из эко- и минеральной ваты? Стоит помнить, что минерал — это прежде всего камень.

«Это камень, он нагревается, практически расплавляется, и из него делается волокно, как ткань. В итоге производят вот такие плиты. Эковата делается из волокна, по-простому — из газеты», — рассказывает руководитель компании по утеплению домов Николай Дроздов.

В состав минеральной ваты входит: горные породы, бентонитовая глина и фенолформальдегидные смолы. В эковата сделана из газетной бумаги, борной кислоты и бура.

В цене минеральная вата выигрывает. За квадратный метр отдали 870 рублей. Эковата почти вдвое дороже — 1600 рублей за ту же площадь.

С каким утеплителем проще работать

Для начала выясняют, какой утеплитель проще укладывать.

«При работе с минеральной ватой стоит помнить об аккуратности. Надо ее резать, кстати. Нам необходимо узнать расстояние, которое необходимо отрезать, а значит, замерить рулеткой. Делается это с помощью листа. Отмеряем 40 см и отрезаем», — поясняет мастер.

Важно, чтобы срез получился ровным. Любой изгиб приведет к появлению мостика холода — места, где из дома будет уходить тепло.

«Укладываем ее в наши направляющие и чуть прижимаем. Не так сильно, а мягенько и аккуратно. Все в целом, монтаж закончен», — говорит специалист.

Тут монтаж прошел легко и быстро. Но если представить загородный дом, который нужно утеплить, а это десятки квадратных метров, которые нужно замерить, потом порезать материал, то это уйдет много часов, а то и дней.

Далее проверяют, как покажет себя эковата.

«Берем, распушаем вручную. Это можно делать дрелью и венчиком», — начинает испытатель.

С эковатой ничего замерять и резать не нужно. Но укладывать целлюлозный утеплитель вручную дольше, чем минералку.

Если работы предстоит много, процесс можно ускорить: использовать выдувную установку. Стоит она немало, зато сэкономит время.

«Буквально вчера мы делали 54 квадратных метра. Мы это сделали за час и 25 минут», — делится он.

Щеглов: неплохо, с минеральной ватой такой объем вы за сколь бы сделали?

«Такой объем с минеральной ватой мы бы сделали за дня два, учитывая, что там всё без всяких углов», — посчитал Дроздов.

Не дадут ли утеплители для дома замерзнуть зимой

Но главное, как материалы задерживают холод. Для этого сначала измеряют температуру на поверхности утеплителей. Изначально она примерно одинаковая. Ровно 30 градусов у эковаты и чуть больше у минеральной.

Далее мы подкладываем лед и смотрим, что произойдет минут через пять-десять минут.

Один из главных показателей материала — коэффициент теплопроводности. Он измеряется в ваттах на метр-кельвин. Чем ниже показатель, тем лучше материал сохраняет тепло. Эковата по этому параметру немного выигрывает.

Но это в теории. Поэтому проверяют результат теста. Снова замеряют температуру. Оказалось, что поверхность материалов не остыла, а даже немного нагрелась. А значит, холод через утеплители не прошел.

Другими словами: и тот, и другой материал обеспечивают надежную теплоизоляцию.

Устоит ли утеплитель для дома перед огнем

В следующем эксперименте проверяют огнестойкость утеплителя, потому что качественный продукт не должен поддерживать горение. С помощью обычной газовой горелки можно увидеть, насколько он сам загорается и проводит этот огонь дальше.

Минеральная вата считается негорючим материалом. И это звание она полностью оправдала. Во время теста образец не воспламенился, но зато расплавился.

Даже минута не прошла, а материал уже прожгли насквозь, но, несмотря на то, что сгорел, он все-таки не поддерживает горение.

«А если материал будет плотнее, он будет еще более стойкий», — открывает секрет эксперт.

Но без недостатков тоже не обошлось: минеральная вата начала источать сильный неприятный запах.

«Минеральная вата, когда плавится, выделяет больше газов, чем эко-вариант — там все-таки газета», — уточняет он.

У эковаты класс огнестойкости немного ниже. Поэтому во время эксперимента было замечено несколько небольших очагов огня. Но специалист уверяет: в реальных условиях этих прогаров быть не должно.

«Это по верхушкам распушенным, но когда эковата прижмется, пух уйдет, и она гореть не будет. Это свежее смонтированный, а в стенах этого пуха вообще не может быть», — поясняет Дроздов.

Из плюсов: дым у эковаты менее едкий. А сам материал почти не плавится.

Один материал насквозь прожгли, в другом не углубились и на сантиметр.

«При пожаре этот материал прогорит, и загорится то, что за утеплителем», — объясняет знаток.

Другими словами — хоть оба и не горят, но в случае пожара первый выгорит, и сгорит дом, а второй не позволит огню проникнуть через него.

Что будет с утеплителем для дома во время ливня

С огнем все ясно. Но что будет, если в доме прорвет крышу и стены зальет водой?

Тогда проверяют образцы на влагостойкость. Берут одинаковое количество каждого утеплителя, помещают в контейнеры и заливают водой.

Спустя десять минут снова отправляют образцы на весы. Минеральная вата потяжелела в два раза. А вот целлюлозный утеплитель установил рекорд. Впитал столько воды, что стал весить почти в 20 раз больше. Кажется, это провал. Но эксперт советует не торопиться с выводами.

«Эковата имеет пористую структуру, она хорошо вбирает в себя влагу, но и так же хорошо из себя выдает. Вот даже сейчас заметьте, мы, когда эковату сюда высыпали, у нас воды не было, а сейчас заметьте, здесь воды сколько. Вода, попадая в эковату, распределяет ее по всей своей площади, чем быстрее площадь испарения, тем быстрее вода испаряется», — разъясняет Дроздов.

А вот минеральная вата хоть и впитала меньше воды, но еще долго будет оставаться сырой.

«Вода, которая была там, осталась там же. Она не выливается обратно, и будет внутри очень долго сидеть. Плохо это тем, что у нас появляется эффект мокрой рубашки, теряется теплопроводность минеральной ваты», — предостерегает он.

А чтобы минеральная вата не отсырела, придется укладывать пароизоляцию. Она защитит материал от конденсата. Эковата же в дополнительной защите не нуждается.

От какого утеплителя для дома больше пыли

В следующем эксперименте проверяют, как много пыли выделяется из каждого материала. Откуда вообще пыль берется?

«Это же не целиковый материал, он состоит из волокон, в эковате тоже волокна. Поэтому и пыль от этого появляется», — рассказывает эксперт.

Начинают с минеральной ваты.

Пыли хоть отбавляй. Проблема в том, что утеплитель выделяет такие микрочастицы не только во время монтажа, но и в процессе эксплуатации. У жильцов дома токсичная пыль может спровоцировать кашель или аллергию.

Но как покажет себя эковата? Утеплитель рассыпчатый, поэтому его упаковывают в марлю.

От целлюлозного образца также хватает пыли. А значит, для комфортной жизни в доме понадобится дополнительная защита.

Эковата пылит чуть больше, потому что это рассыпчатый утеплитель, а не целиковый, не плитный. Но минеральная вата тоже пылит, а это значит, что необходимо защищать её ветрозащитой, гидрозащитой, пароизоляцией.

Но это единственное испытание, которое оба образца провалили. С главной функцией материалы справляются — хорошо держат тепло.

Но минеральная вата может отсыреть и быстрее плавится. Поэтому мастер советует использовать ее в каменных постройках. А вот эковата подойдет даже для деревянных домов.