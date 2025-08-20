Появились пена и пузыри: что производители кладут в упаковки черного чая

Четыре килограмма чая — столько в среднем выпивает обычная семья в России за год. Не мало, поэтому очень важно, чтобы чай был качественным.

Как выбрать вкусный и хороший чай узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

На что обращать внимание при выборе чая

В магазинах огромный ассортимент чая по самым разным ценам. Было решено проверить черный листовой чай из среднего сегмента. Проверять будем три образца. Цены на них примерно одинаковые: первый образец с ценой 280 рублей, второй образец за 290 рублей, цена третьего — 330 рублей. Цены указаны за двухсотграммовую пачку.

«Первым делом стоит обращать внимание на упаковку. Идеальная упаковка для хранения чая — это плотная картонная пачка или металлическая банка, но некоторые производители предпочитают прозрачную упаковку в виде стеклянной банки или прозрачного пакета. Это не совсем верно, потому что при взаимодействии с солнечным светом через прозрачный материал чай продолжает окисляется, и, соответственно, готовый напиток будет искажаться во вкусе и иметь посторонние запахи», — говорит чайный эксперт Дарья Царик.

Есть ли смысл смотреть на дату сбора урожая и упаковки чая?

«Стандартный срок хранения чая — три года, но при соблюдении условий чай может храниться и гораздо дольше. Кенийский чай лучше долго не хранить из-за особенностей засушливого климата Кении, он меньше хранится и быстро улетучивается аромат», — уточняет она.

Важен ли внешний вид чайного листа

Хороший чайный должен быть мягким, такой во время сушки хорошо выкручивается.

«Здесь разные категории чайного листа. В первом образце мелкие гранулы. Это говорит о применении в производстве технологии СТС — специальная машина мелко режет чайный лист и скручивает гранулы. Такой чай быстрее заваривают, он будет крепким, насыщенным, но при этом может быть немного мутноватый», — объясняет она.

Во втором образце чайный лист выглядит немного иначе.

«Производитель указывает, что здесь длинный листовой чай, однако мы видим мелкую фракцию. Возможно, чайные листья специально разрезали. Некоторые производители для резаного чайного листа могут использовать самые низкие и старые листья. Как правило, в чайном кусте это говорит о том, что они будут менее сочными, что повлияет на вкус готового напитка», — дала комментарий знаток.

В третьем образце чайный лист длиннее. Это означает, что в производстве его не резали.

«Хороший пример листового чая с небольшими золотистыми вкраплениями у третьего образца. Это типсы, самый верхние и дорогие части чайного куста. Такой чай дольше заваривается, но при этом он имеет более многогранный и интересный вкус», — объясняет специалист.

В хорошем чае не должно быть никаких примесей и тем более мусора. Через сито и просеивают образцы на белую бумагу, чтобы были наглядно видны излишки.

«Здесь мы видим довольно много пыли благодаря тому, что очень мелкий чайный лист. Это не очень хорошо, конечно же, для чая. Данный образец я бы не рекомендовала. Во втором тоже довольно много фракции чайного листа через сито просеялось, но здесь она уже крупнее. Уже нет пыли, что, в целом, лучше. У последнего высыпалось совсем немного кусочков чайного листа. Это говорит о том, что чай хорошо хранился и был качественно упакован», — объясняет она.

Если в чай попали стебли, это значит, что листья действительно собирали вручную. А вот наличие черенков и палочек недопустимо. Это говорит о том, что чайный лист снимали с куста с помощью машинки. Такой чай уже не будет высшего сорта.

Как правильно заваривать черный листовой чай

Есть несколько базовых правил.

«Первое и самое главное — это вода. Она обязательно должна быть свежей: либо бутилированной, либо фильтрованной. Жесткая вода влияет на вкус чая и добавляет мутный настой», — поясняет эксперт.

Посуда тоже имеет значение.

«Идеально для заваривания подойдет керамическая, прозрачная или стеклянная, так как металл может все-таки окисляется в процессе заваривания. Но всегда стоит помнить про время заваривания. Каждый производитель указывает эту информацию на упаковке. Не оставляйте чайные листья дольше указанного времени в чайнике», — рассказывает испытатель.

Какой вид у хорошего заваренного чая

Первым делом сравнивают цвет напитка. У качественного черного чая он должен быть от насыщенного медного до темно коричневого.

«У третьего образца настой получился светлее. Почему?» — спрашивает ведущий.

«Потому что в третьем образце все, как мы видели, листья не резаные. Именно поэтому ему нужно больше времени, чтобы раскрыться. И настой получается действительно немного светлее», — отвечает Царик.

В первом образце образовалась пена.

«Такое действительно бывает, когда чайные листья раскрываются и выпускают воздух. Но здесь у нас пена с пузырьками. Они не лопаются, и пена остается. Такой чай у меня вызывает сомнения в качестве», — комментирует чайный эксперт.

Два других образца оказались вообще без пены.

Выходит, что лучше всех показал себя в тестах образец под номером три.

Если хочется пить действительно полезный и вкусный чай, то требуется выбирать проверенных производителей. Они дорожат своей репутацией и проводят контроль качества на каждом этапе производства.