На открывшемся Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2025 года консультантами стали роботы. Интеллектуальные механические ассистенты способны раскрывать все тонкости инвестиционных возможностей регионов без перерыва на обед.

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Роботизированного сотрудника стенда Московской области зовут София — у нее каштановые волосы и даже есть небольшой макияж. Для дамы специально создан голосовой помощник на основе искусственного интеллекта. Программа разработана специально для коммуникации с предпринимателями и потенциальными инвесторами на русском и китайском языках.

Стенд Башкирии представил кибермедведя по имени Атай, который стал символом трудолюбия и уважения традиций республики. Большую пчелу-трудягу, выставленную регионом в 2024 году, в 2025 заменил целый рой роботизированных насекомых.

В других частях экспозиции форума не менее прогрессивные разработки: от интерактивной игры «Ну, инвестируй» до симулятора мини-погрузчика.

Антропоморфный робот Роберт с удовольствием показывает всем желающим, как он умеет бегать переносить предметы и отправлять воздушные поцелуи.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».