ПМЭФ декорировали томатами и вином

Отечественную сельхозпродукцию показали в новом тематическом пространстве Агрокластер.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов; 5-tv.ru
Теперь на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) есть Агрокластер — пространство, полностью посвященное агропромышленному комплексу. Тематическая площадка приурочена к 25-летию Россельхозбанка.
Агрокластер вобрал в себя все отрасли сельского хозяйства России. В этой зоне представители власти, бизнеса, ведущие эксперты отрасли и СМИ смогут вступить в открытый диалог и поднять вопросы дальнейшего сотрудничества. Украшения стенда — сочные российские томаты и отечественные вина.
Проект открывает возможности для демонстрации разнообразия продукции и заключения новых торговых соглашений.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
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