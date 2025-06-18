ПМЭФ декорировали томатами и вином

Теперь на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) есть Агрокластер — пространство, полностью посвященное агропромышленному комплексу. Тематическая площадка приурочена к 25-летию Россельхозбанка.

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Агрокластер вобрал в себя все отрасли сельского хозяйства России. В этой зоне представители власти, бизнеса, ведущие эксперты отрасли и СМИ смогут вступить в открытый диалог и поднять вопросы дальнейшего сотрудничества. Украшения стенда — сочные российские томаты и отечественные вина.

Проект открывает возможности для демонстрации разнообразия продукции и заключения новых торговых соглашений.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».