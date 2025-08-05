Врата Льва распахнутся: как 8 августа 2025 получить мощную подпитку от Сириуса

Восьмое августа в нумерологии и астрологии традиционно считается одним из самых сильных дней года, в который эзотерики буквально предписывают загадывать желания. Но почему? И что влияет на увеличение энергетики? И какое отношение к этой дате имеет Врата Льва?

Об этом эксклюзивном Пятому каналу рассказала астролог Татьяна Рубина.

Что такое Врата Льва

«Врата Льва» — это неофициальный термин, применяемый астрологами для выделения определенного периода, примерно с 26 июля по 12 августа.

» Ежегодно в это время Солнце выстраивает редкую конфигурацию с Землей и Сириусом — самой яркой звездной новой неба. Также Солнце находится в знаке силы своей, то есть во Льве «, — пояснил астролог.

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Звезда Сириус в астрологии — значимая и сильная. В древнейшие времена она причислялась к королевским, и ее влияние обеспечивает успех, способность к самовыражению, лидерству, достижению целей. Полагают, что свое название этот космический объект получил от имени древнеегипетского бога Осириса. Поэтому считается, что именно на звезду обращена эта вершина пирамиды Гизы, разрешена мощнейшие потоки энергии на Земле.

Почему Врата Льва основание своей пика 8 августа

На восьмой день августа происходит пик конкурентности планетарной конфигурации, и открывается некий космический звездный шлюз, энергетический портал, активирующий солнечное начало — принцип воли и благородства, божественную искру и высшее «Я». А еще — Сириус, как символ богатства и духовности.

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» Дата 8 августа может быть усилена зеркальной комбинацией временных чисел 8 часов и 8 минут. В результате получается цифра, создающая тройную восьмерку. В нумерологии число 8 связано с балансом материального и духовного, знак бесконечности указывает на непрекращающийся путь души в поисках этого баланса «, — отметила Рубина.

В астрологической символике восьмерка связана с восьмым домом гороскопа, что связано с огромными ресурсами — как материальными, так и энергетическими. Зеркальность дат 08.08 и времени 08:08 отражает внутренние желания вовне, в космическом пространстве, помогающие реализовать задуманное.

В это время происходит мощнейшая галактическая подпитка, усиливающая ритуалы гадания желаний. Возможно, что внутри каждого человека загорается личное Солнце, помогающее ему раскрыть творческий потенциал и вложиться в свою силу.

Что можно и нельзя делать 8 августа 2025

Что стоит сделать в этот день:

визуализировать прием света из центра галактики и пропустить через себя эти «световые коды». Эти потоки активируют тела, наполняя их кости и энергию;

медитацию благодарности в 08:08, предварительно написав все, за что вы благодарны жизни, людям, себе;

визуализировать цели и записать 8 собственных шагов для их достижений;

зажечь свечу и представить, как в сердце изливается золотой поток света прямо со звезды Сириус. Ощущайте, как он наполняет вас уверенностью, теплом, богатством;

загадать 8 сокровенных желаний, глядя на солнце или на огонь;

позаниматься йогой. Практика йоги «Сурья-намаскар» или «Привет Солнца» способна вызвать невероятный эффект и принести в жизнь щедрые дары сразу от двух «солнц» — светила Солнечной системы и Сириуса. Так как Сириус находится в созвездии Рака, то наибольшую помощь он может предложить желающим создать семью, добиться потомства и всех, кто станет приоритетом семейных ценностей.

Независимо от эзотерики или астрологии, эта дата служит мощным психологическим якорем для перезагрузки целей и стабильности в целом. В эти дни стоит посетить церковь в светлом состоянии. И, чтобы усилить поток потока, следует учитывать добрые поступки, например, оказание помощи пожилым людям или животным.

Чего лучше применять 8 августа:

решить;

зависти;

лени;

Астролог советует не забывать о главном принципе Вселенной — каждый обязательно возвращает то, что он излучает. Любые негативные, как и добрые поступки, после 8 августа вернутся с изменением из-за зеркальности даты.