Харизматичные Козероги, напряженные Рыбы: любовный гороскоп на сентябрь 2025

Сентябрь объявит конец лета — но не конец любви. Несмотря на вероятное охлаждение в отношениях, многие знаки зодиака смогут уберечь их или даже улучшить. Но что ждет каждого из них?

Об этом эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Юлия Гикис.

Юлия Гикис

Астролог

Любовный гороскоп на сентябрь 2025 — прогноз на месяц для всех знаков зодиака

Сентябрь в этом году поделится на две стихии. Ведь Венера — планета любви, гармонии и благополучия — до 18 сентября пройдет через огненного Льва, а с 19 перейдет в земную Деву.

Из-за влияния Льва в первую половину сентября многие увлекутся самореализацией и активно продемонстрируют свои чувства, но и отношения при этом будут как бы напоказ. Также появится желание работать над внешностью и подтянуть харизму.

«Земная стихия с 19 сентября в каждом включит очень расчетливую и разумную часть. Многим будет сложнее общаться, знакомиться и проявляться в обществе. Венера на деле очень скромная, застенчивая натура, и у многих из-за могут появиться комплексы. К тому же Венера в деле проявляется без страха только после того, как найдет свою любовь», — подчеркнула астролог.

Как отметила Юлия Гикис, эти два периода можно сравнить между собой и увидеть страсть и сумасшедшую любовь в первом и постоянное ощущение собственного несовершенства во втором.

Овен — гороскоп любви на сентябрь 2025

Овны в сентябре будут воспринимать любовь через заботу возлюбленных.

Представители огненного знака зодиака поверят в нее, если возлюбленный не откажет в поддержке и пребывании рядом с ними по первому же требованию или даже мысли. Однако звезды напоминают: по таким критериям рассматривать любовь как свою, так и партнера вряд ли будет правильно и полезно для отношений.

Телец — гороскоп любви на сентябрь 2025

Тельцы в этом месяце всю любовь оставят дома — и понесут домой. Но только при условии, что их там тоже любят и ждут.

Также представители этого знака зодиака захотят устроить дома большой праздник любви. Тельцам, у которых есть дети, стоит учесть, что их чада могут им в этом помешать и потребовать излишнего внимания.

Близнецы — гороскоп любви на сентябрь 2025

Близнецов в сентябре не получится увлечь домашними посиделками — даже их второй половинке.

Лучше организовать для представителей воздушного знака зодиака спонтанное путешествие туда, где они давно хотели побывать. Или подарить им какое-то обучение. Это они точно оценят и буквально расцветут.

Рак — гороскоп любви на сентябрь 2025

Ракам в сентябре на любовь и сопутствующие ей приключения не стоит тратить много сил.

Лучше им стать хозяевами своих кошелька и тела.

Также у многих представителей этого знака зодиака получится разрешить все наболевшие проблемы в отношениях, но только через доверительный разговор.

Лев — гороскоп любви на сентябрь 2025

Львам в первый месяц осени от партнера захочется услышать кучу комплиментов.

А если он вдруг их не скажет, то представители этого знака зодиака сами с него их спросят.

Однако в сентябре Венера говорит Львам не только про любовь, но и про увеличение капитала. Поэтому расслабляться в этом месяце им точно не стоит.

Дева — гороскоп любви на сентябрь 2025

Девам в сентябре важно учесть всего одно правило: ни в коем случае не вступать в любовный треугольник.

Многие представители земного знака зодиака, вероятно, все же разрешат себе обмануться, что потом точно приведет к разочарованиям. Однако их разум и наблюдательность все же помогут разглядеть в возлюбленном истинные намерения.

А семейным Ракам в этом месяце стоит поменьше придираться к партнеру — тогда и к ним претензий будет меньше.

Весы — гороскоп любви на сентябрь 2025

Весам в сентябре захочется сделать крупный переворот в любви.

А те, у кого это не получится из-за семейных отношений, решат поэкспериментировать со своей внешностью. Например: обновить гардероб, прическу, или и вовсе полностью изменить стиль. Что явно станет лучшей альтернативой всем любовным треугольникам.

Скорпион — гороскоп любви на сентябрь 2025

Скорпионы в этом месяце спрячут все эмоции и проконтролируют все чувства.

Но это только внешне. Внутри у представителей этого знака зодиака пройдет настоящая любовная буря.

Также Скорпионам стоит учитывать, что строгость в их поведении в начале сексуальных отношений может поставить их на паузу. А вот в случае влюбленности лучше поступить иначе и сразу же рассказать потенциальному партнеру о чувствах, чтобы потом не страдать.

Стрелец — гороскоп любви на сентябрь 2025

У Стрельцов в сентябре будет предостаточно внимания вторых половинок.

Благодаря этому они почувствуют себя самыми красивыми, желанными, благородными, умными и мудрыми.

Также в этот период женщина-Стрелец может стать для своего супруга очень хорошим и верным другом. А свободные мужчины-представители огненного знака зодиака отправятся на поиски успешной карьеристки.

Козерог — гороскоп любви на сентябрь 2025

Козероги в сентябре станут очень притягательной и харизматичной личностью.

На улице с ними обязательно захотят познакомиться, пригласят на кофе, а в отношениях представителей земной стихии ждет много секса.

Даже у одиноких дам-Козерогов проявится их сексуальная натура. А свободные мужчины отправятся на поиски той партнерши, которая сможет воплотить все их фантазии в сексуальной жизни.

Водолей — гороскоп любви на сентябрь 2025

Водолеи в сентябре покажут себя очень спокойными и ровными партнерами.

Но только если в отношениях все идет по справедливости. В противном случае представители этого знака зодиака захотят любой ценой доказать свою правоту или даже разорвать отношения.

Окружающие при этом увидят только идеальную картинку отношений Водолея, ведь выносить сор из избы он не захочет.

Рыбы — гороскоп любви на сентябрь 2025

Рыбам в сентябре стоит не забывать о своей романтичной натуре, несмотря на влияние застенчивой Венеры.

Из-за нее некоторые представители водного знака зодиака могут раздражаться на партнеров. Более того, из равновесия выведет буквально любая мелочь! Из-за этого очень важно умерить придирчивость, чтобы не потерять гармонию с возлюбленным.