Светлые деньги от Черной Луны: финансовый гороскоп на сентябрь 2025

В сентябре каждый знак зодиака ждут свои финансовые неожиданности. На них повлияют сразу несколько астрологических — и астрономических — явлений.

А каких именно и как — об этом эксклюзивно Пятому каналу рассказал астролог Андрей Харрис.

Андрей Харрис

Астролог

Общий финансовый гороскоп на сентябрь 2025

Сентябрь объединяет в себе сразу три мощнейших явления, которые повлияют на многие события в мире. И начнется все 4 сентября, когда Луна войдет в соединение с Плутоном, и тот частично закроет спутник Земли.

Энергия от них будет очень темная и мощная. В это время на планете могут вспыхнуть различные финансовые пирамиды, махинации с большими деньгами и всеобщий обман. Поэтому нужно вести себя максимально осторожно и никуда не вкладывать свои деньги. Зато эта дата станет отличным временем для масштабирования идей и для запуска бизнеса.

«Седьмого сентября произойдет полное лунное затмение — причем в полнолуние. А это значит, что открывается своеобразный коридор, который повлияет на финансы. В это время велики шансы резко разбогатеть, потому что покровительство Вселенной возрастает в разы. На арену выходит Темная Луна (Черная Луна, Лилит). Она благоволит творчеству, людям с большими амбициями, тем, кто хочет реально больших денег», — отметил астролог.

Также, по словам Харриса, в это время очень важно слышать Вселенную. Ведь пространство является ответом, ключом к финансовому процветанию в дальнейшем.

Коридор останется открытым примерно до 20 сентября. А уже 21 каждый столкнется с практически полным солнечным затмением. И в этот день Солнце, несущее энергию жизни, будет противостоять Сатурну — планете, управляющей кармой. При этом между ними окажется Луна со своей темной энергией. Потому любое действие в конце сентября Вселенная взвесит на весах кармы, и оно сильно повлияет на финансы.

Овен — гороскоп финансов на сентябрь 2025

Овнам в сентябре не получится избежать пристального внимания стражей кармы.

Потому представителям этого знака зодиака следует быть особенно осторожными и заранее сформировать финансовую подушку, которая поможет им пережить финансовый кризис. Особенно если Овны прежде зарабатывали деньги каким-то не очень честным способом — тогда им точно стоит ждать воздаяния.

Однако высшие силы будут проверять их в любом случае, и к этому лучше быть готовыми.

Телец — гороскоп финансов на сентябрь 2025

У Тельцов в сентябре все достаточно стабильно.

Деньги придут к представителям земного знака зодиака без каких-то резких скачков и просадок. Но им стоит помнить: стабильность достаточно дорогая монета в наше время.

Также именно Тельцам в первый месяц осени можно себя порадовать. Например, купить что-то приятное или отдохнуть. Эти финансовые траты с легкостью восполнятся уже в течение месяца.

Близнецы — гороскоп финансов на сентябрь 2025

Сентябрьское влияние Урана на Близнецов буквально кричит им: «Разбуди свои творческие способности и потенциал, подумай, что в тебе скрыто, начни это монетизировать».

Поэтому все стандартные способы заработка заблокируют приход денег в жизнь представителей воздушного знака зодиака. А вот новые технологии, творческие способности и трансляции себя, наоборот, получится с легкостью монетизировать.

Поэтому неважно, кем работает Близнец — в любом случае ему нужно постараться внести творческую нотку в жизнь.

Рак — гороскоп финансов на сентябрь 2025

Ракам в сентябре повезло — ведь влияние планет наделит их чарующим магнетизмом, и окружающие это заметят.

Поэтому залог финансового успеха для представителей водного знака зодиака — общение с другими людьми. Ракам следует вступить в различные клубы по интересам, больше общаться. Это даст им нужные знакомства.

Раков ценят, причем в прямом смысле — и потому предложат различные новые варианты работы, бизнеса, способов заработка, что поведет их в очередную финансовую гору.

Лев — гороскоп финансов на сентябрь 2025

Венера и Меркурий в сентябре наделят Львов особо притягательной энергией.

Представителям этого знака зодиака следует помнить, что в первый месяц осени их слово материально. Это означает, что они смогут влиять на других людей, увлекать их в свои идеи, диктовать нужные только Львам решения, и все это поддержит Вселенная.

Также именно у представителей огненной стихи будут работать деньги, поэтому они запрограммируют пространство вокруг себя. Но такая атмосфера продлится только до 22 сентября.

Дева — гороскоп финансов на сентябрь 2025

Дев в сентябре посетит какая-то удивительная идея.

Меркурий пробудит в представителях земной стихии гениальность. И случайные намеки и знаки, увиденные на рекламном билборде или прочитанные в Интернете, могут натолкнуть их на эту самую идею.

В общем, Девам нужно шире смотреть на пространство — они находятся на пороге открытия нового уникального источника заработка.

Весы — гороскоп финансов на сентябрь 2025

Весам Марс в сентябре даст последний шанс на финансовый успех, потому им больше нельзя мешкать из-за раздумий.

Времени все меньше — уже 15 сентября портал в богатство для представителей этого знака зодиака закроется. Если они успеют до этой даты запустить какое-то новое начинание, стартап или перейти на новую работу, то все это увенчается финансовым успехом и благополучием. А если Весы останутся сидеть на месте и все взвешивать в привычной для них манере, то рискуют упустить финансовую удачу.

В общем, представителям воздушного знака зодиака в сентябре следует быть мобильными и добавить немного агрессии в свой финансовый стиль.

Скорпион — гороскоп финансов на сентябрь 2025

Скорпионам в сентябре представится уникальная возможность зарабатывать внутренним даром, особенными и необычными способностями, а также собственной личностью и творческим потенциалом.

Потому звезды советуют представителям водного знака зодиака быть собой. Это оценят, причем деньгами.

А если они наоборот позволят себе отказаться от того, что в них заложила Вселенная, то Темная Луна, которая влияет на каждого на протяжении всего сентября, может лишить Скорпионов всего, что касается их финансового благополучия.

Стрелец — гороскоп финансов на сентябрь 2025

В сентябре, чтобы заработать деньги, Стрельцам нужно много перемещаться.

Звезды буквально кричат представителям этого знака зодиака покинуть родные места. Поэтому осень им лучше начать с перемещений.

Например, сменить район проживания, район работы, посмотреть другие города для своей деятельности. Именно там могут произойти события, которые приведут Стрельцов к финансовому успеху на годы вперед.

Козерог — гороскоп финансов на сентябрь 2025

Козерогам Вселенная в сентябре вручит долгожданные подарки.

Ведь представителей земной стихии наконец оставит негативное влияние Плутона, который до начала осени пребывал в их знаке зодиака.

Потому в их жизни наступит стабильный период. Также Козерогам стоит ждать значительных приобретений, например, квартиры или автомобиля. А еще — крупной суммы, которая внезапно придет в их жизнь. Поэтому представителям этого знака зодиака можно настроиться на лучшее и помнить: трудности позади.

Водолей — гороскоп финансов на сентябрь 2025

Знак Водолея в сентябре окажется под пристальным вниманием Плутона, который любит большое количество денег.

Поэтому представителям воздушного знака зодиака очень важно трансформировать способы заработка. Если человек, рожденный под знаком Водолея, сам по себе является неприхотливым и не гонится за богатством, то у него ничего не получится. А находящиеся на его счету деньги просто исчезнут. Потому важно желать крупных сумм. При этом можно играть на бирже, участвовать в различных стартапах, инвестировать.

Если Водолей до сих пор не использовал искусственный интеллект и интернет в работе, то ему следует начать это делать с масштабирования и трансляции идей на большие массы людей — это особенно понравится Плутону. Который, ко всему прочему, пошлет представителям воздушной стихии весьма понятные знаки по зарабатыванию денег, особенно 4 сентября во время вхождения в резонанс с Луной.

Рыбы — гороскоп финансов на сентябрь 2025

У Рыб в сентябре наконец получится повлиять на пространство силой воли.

Представителей этого знака зодиака больше ничего не ограничит в зарабатывании денег. Им представится уникальная возможность воплотить в жизнь все, что они задумают.

Потому задумывать стоит большие деньги, и это должно стать девизом на весь сентябрь.