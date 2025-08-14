Потеря лифчика и исчезновение ассистентки: звезды рассказали о курьезных случаях на сцене

Звезды вспоминают самые курьезные случаи за годы, проведенные на сцене. Из-за чего Юлии Ковальчук тотально не везет с концертными костюмами? Как участники группы «Дискотека Авария» остались без штанов, а певица Нюша — без юбки? И почему иллюзионистам братьям Сафроновым пришлось ломать декорации прямо во время концерта? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Российские знаменитости уверяют: порой на подготовку к выступлениям у них уходит не менее года. Ведь надо многое предусмотреть: проверить звук и свет, сшить наряды, отрепетировать номера. Однако все равно каждый раз что-то идет не по плану. Певицу Юлию Ковальчук, к примеру, часто подводит одежда.

«Я теряла лифчик, но, слава богу, он был под костюмами. Я бегала его там ловила. Пару раз у меня отваливался каблук прямо на сцене. Танцоры наступали на какой-нибудь мой шлейф платья и рвали его», — поделилась она.

У Алексея Чумакова тоже множество подобных историй.

«Разошелся пол, я упал и очень долго выбирался оттуда. Мне кажется, им было пофиг (зрителям. — Прим. ред.). Это было давно. Тогда никто на меня не обращал особого внимания. Что был я, что не был», — рассказал певец.

Виктории Дайнеко тоже недавно пришлось краснеть перед публикой. В самый разгар выступления в 2008 году она споткнулась и упала.

«Я так активно танцую, что шпилька попадает в шнурок от корсета, и я как стояла ровно, вот так и падаю. Я ж там даже сфальшивила и завизжала когда упала. В этот момент было смешнее всего, наверное, моему балету, потому что девчонки танцуют-танцуют, говорят: была Вика — Вики нет, а Вика лежит на сцене», — вспомнила Дайнеко.

Не обошлось без казусов и в творческой карьере Нюши. Правда, исполнительнице чаще всего не везет с аппаратурой и иногда с поклонниками.

«На сцене было много разных курьезных ситуаций: и микрофон у меня улетал, и я падала с лестницы. Был очень неизвестный случай, когда на гастролях выступала с сольным концертом в цирке, и вырвался поклонник на сцену, наступил мне на юбку. Юбка упала. Никто не знал, что это часть костюма, поэтому это выглядело очень экстравагантно в тот момент», — рассказала Нюша.

Участники группы «Дискотека Авария» относятся к конфузам с юмором. И даже жалеют, что многие смешные моменты с их участием не попали на видео.

«Штаны снимались. Не нарочно, бывает, да. А ты без трусов. Представляете? Но видео нет. Жалко. А так бы можно было сейчас нормально хайпануть, да?» — отметил певец Алексей Рыжов.

А вот братья Сафроновы как-то раз во время выступления потеряли свою ассистентку.

«Был случай с моей супругой, когда она в одном… Трюк заключается в том, что она в одном месте исчезает, в другом появляется. И вот в первой половине номера она исчезает и не появляется», — поделился Сергей Сафронов.

Но иллюзионисты не растерялись. Они как ни в чем не бывало продолжили выступление и даже сорвали овации.

«Мне оставалось еще пол номера махать руками, делать музыкальные какие-то акценты, выходить на поклон. И что, к моему удивлению, случилось? Зрители аплодировали как ни в чем не бывало. И потом мне говорили: классный номер. Но только, получается, я и вся моя команда знали, что что-то пошло не так и что у нас, оказывается, наша ассистентка тогда застряла. За кулисами пришлось даже ломать аппарат, чтобы ее оттуда достать», — рассказал артист.

Словом, звездам остается лишь мечтать, чтобы выступления всегда проходили без эксцессов и накладок. Однако, как показывает практика, зрители с пониманием относятся к подобным ситуациям и продолжают боготворить своих кумиров, несмотря ни на что.