Звезды разъехались в отпуска: на каких курортах предпочитают отдыхать артисты

Звезды шоу-бизнеса разъехались в отпуска. На каких курортах предпочитают отдыхать знаменитости? И сколько денег они на это тратят? С кем полетела на Мальдивы Анастасия Волочкова? Где провели медовый месяц Ксения Бородина и Николай Сердюков? И почему Григорий Лепс отложил свадьбу с молодой возлюбленной? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мы очень любим путешествовать, отдыхать. И чаще всего отпуски и каникулы в данный момент делим с детьми», — поделился актер Владимир Селиванов.

«Удивляло, конечно, много чего. Там где-то природа, где-то достопримечательности, где-то аттракционы, возможно, где-то старинные здания. То есть в каждом месте можно найти что-то интересное для себя», — заявила блогер Оксана Самойлова.

Артисты с нетерпением ждут лета, чтобы отдохнуть от выступлений, хорошенько загореть и набраться сил. Но главное — провести время со своими близкими. Народный артист РФ Григорий Лепс и его невеста Аврора Киба видятся редко. Он работает в Москве, она учится в Лондоне. Поэтому совместный отпуск в Черногории оба ждали с нетерпением.

«В данном отеле на неделю стоимость номера на двоих с завтраками начинается от 420-430 тысяч в сезон, то есть сейчас. Там есть и виллы, которые стоят восемь миллионов, 3,5 миллиона», — рассказала турагент Екатерина Рыбкина.

Друзья отмечают, как хорошо новая любовь влияет на певца. Ради девушки, которая младше него на 44 года, он завязал со спиртным, занялся спортом и йогой. Григорий Лепс и Аврора Киба обещали поклонникам, что поженятся этим летом. Артист сделал возлюбленной предложение и преподнес роскошное кольцо почти за 30 миллионов рублей. И на этом не остановился.

«Он настойчивый очень, поэтому первое кольцо он подарил сам, на свой вкус, тоже очень красивое кольцо. А второе уже дарил по моим каким-то предпочтениям», — отметила Киба.

Но уже август, а дата торжества до сих пор не назначена. По данным СМИ, причина — в новом бизнесе Лепса. Якобы певец вложил 300 миллионов рублей в один столичный бар и решил отложить свадьбу, пока заведение не начнет приносить прибыль.

«Мне моих гонораров пока хватает. Не жалуюсь. Но, конечно, хочется идти к чему-то большему», — признался певец.

А вот Ксения Бородина и Николай Сердюков, в отличие от Лепса, как и планировали, расписались летом. Сразу после этого улетели в Турцию, а потом на Алтай. Туда, где когда-то во время съемок реалити-шоу зародилась их любовь. Теперь они решили вернуться сюда снова.

«Сейчас я вижу ее глаза. она прям радостная. И считаю, что мы тоже должны за нее все порадоваться», — выразил мнение светский журналист Денис Сорокин.

Молодожены наслаждались природой, летали на вертолете и готовили уху на костре. Пара остановилась в модном бутик-отеле. По словам экспертов, стоимость номеров здесь начинается от 20 тысяч рублей за ночь.

«Это далеко не самая высокая стоимость за номер, то есть она может доходить и до 50, и до 80 тысяч», — подчеркнула турагент Рыбкина.

Бородина — не единственная знаменитость, кто любит Алтай. Этот регион давно стал местом притяжения для многих звезд. Они едут в горы не только за красивыми видами, но и за уединением. Популярная блогер Алена Блин с восторгом вспоминает, как любовалась природой живописного края.

«Мой самый незабываемый отдых — это путешествие по Алтаю трехнедельное, когда мы проехали все от Горно-Алтайска до границы с Монголией», — призналась журналист.

Турагенты отмечают: отдых в России с каждым годом набирает все большую популярность среди знаменитостей. Сейчас многие отказываются от заграничных курортов в пользу путешествий по просторам страны.

«Очень популярны стали туры на Байкал, Камчатку, Владивосток, например. То есть такие места России, куда действительно нужно прилететь и там по-другому», — уточнила Рыбкина.

Оксана Самойлова и Джиган любят активный отдых. Они объехали полмира. Бывали в самых отдаленных уголках планеты. Но наиболее яркие впечатления у пары остались после посещения Галапагосских островов.

«Просто там офигенно много очень редких видов животных, которые находятся в красных книгах, которые на грани вымирания. Там есть лаборатория Дарвина (Исследовательская станция Чарльза Дарвина. — Прим. ред.). То есть все настолько дикое, настолько экзотичное. Там нельзя передвигаться пешком, только на лодках, только с рейнджерами», — рассказала Самойлова.

«97% территории — это национальный парк, это наследие ЮНЕСКО. И там 80% зверей, птиц, которых больше нигде вообще нет. Поэтому, конечно, туда хочется попасть. Если посчитать, сколько это может стоить, это, конечно, миллион рублей», — отметила турагент.

Сейчас супругам остается только пересматривать фотографии из прошлых путешествий. В этом году им пришлось отказаться от поездок. Они готовятся открыть собственную ферму и все деньги пока вкладывают туда.

«Мы в отпуск не ездим, если честно, из-за того, что мы строим. Но стройка — это дорого, правда. А нас же много, нам в отпуск съездить — это очень дорого, поэтому ущемляем себя в отпусках сейчас», — призналась блогер Оксана Самойлова.

Что касается заслуженной артистки РФ Анастасии Волочковой, то она уверена: экономить на себе любимой нельзя. Балерина уже в 26-й раз улетела на Мальдивы. И, как всегда, в компании спутника. Артистку сопровождал 26-летний танцор Марчел Абабий. Кстати, это уже их второй совместный отдых. Подписчиков постоянство звезды удивило.

«Такое впечатление, что она ездит, как с эскортником. В райдере — Мальдивы и бизнес-класс. Ну и алкашка рекой».

«Настенька все в своем репертуаре. Ну что ж, хоть что-то в этом мире должно быть стабильно».

Но Волочкова давно привыкла к любым комментариям. Она всегда говорит, что не обращает на них внимания. Главное, чтобы ей самой было хорошо. А судя по пикантным снимкам, которые танцовщица выкладывает на своей странице в соцсети, отпуск удался.