Переплачивать бессмысленно? Тест складных пил разных ценовых категорий

При покупке инструментов кажется, что, чем больше платишь — тем лучшее качество получаешь. Но работает ли это правило со складными пилами?

Длина режущей части самой большой бензопилы в мире — полтора метра. Работать из-за размера с ней неудобно, да и нужна она только для распила чего-то особенного — например, почти двухметрового в диаметре пня.

Цена этой пилы — более 120 тысяч рублей. Для большинства повседневных дачных работ можно обойтись и обычным инструментом. Например, складной пилой.

А какую лучше выбрать и для каких работ она подойдет, рассказала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Фиксируем складыне пилы

Складная пила отлично подойдет для дачи в качестве садового инвентаря. А еще — в походе.

В программе сравнивают четыре пилы разной цены — за 450 рублей, за 900, за 1 350 и за 1 800 рублей. У всех инструментов примерно одинаковая длина полотна — 24-25 сантиметров и по 7-9 зубьев на дюйм. Материал — углеродистая сталь. Это значит, что пилы хорошо держат заточку, но будут ржаветь от малейшей влаги. Поэтому после работы инструмент нужно тщательно протирать и хранить в сухом месте.

Для начала сотрудник строительной компании Алексей Жестовский изучил складные механизмы всех образцов.

У первой пилы основным узлом является механизм фиксации — она зафиксировалась и сама по себе не складывается и не разгибается. Но при закрытии можно легко себе прищемить руку. Все потому, что у пилы за 450 рублей нет промежуточной фиксации. Складывать ее нужно предельно аккуратно — и это минус.

У второго инструмента промежуточная фиксация есть, потому ей при закрытии прищемить себе пальцы уже будет сложно. То же и у третьего, а вот производители самой дорогой пилы на этом механизме сэкономили.

Настала пора проверить пилы в деле, распиливая брусок на время. Быстрее всего получилось распилить брусок самым дорогим инструментом — за 6 секунд. Худший результат — у самой дешевой пилы, 10 секунд. Второй и третий образцы располовинили брусок за одинаковое время, то есть за 6 секунд.

Но это время неопытного человека. У эксперта получились совсем другие результаты. В руках мастера лучше всего себя показали первый и третий инструменты (7 секунд), самая дорогая пила отстала от них всего на секунду, и худшее время у второго образца (9 секунд).

Но именно эта пила показалась Алексею самой удобной, так как при работе с ней он приложил наименьшее количество усилий. Кроме того, у второй пилы, по мнению эксперта, самая удобная рукоять. А вот инструмент за 1800 рублей мастеру не понравился, так как чем сильнее на него жмешь, тем тяжелее пилить.

Вывод здесь простой: разница в скорости в 2-3 секунды несущественна. Куда важнее ухватистая рукоять и легкость реза. Если пила удобная, при долгой работе рука не устанет, и скорость со временем не снизится.

Проверяем складные пилы на коррозию

В следующем эксперименте инструменты испытывают на устойчивость к коррозии. Для этого их оставили на 4 часа в соляную кислоту, предварительно немного поцарапав каждый.

«На образце номер один я не вижу никаких повреждений, кроме тех, которые мы сделали искусственно. Нет ни коррозии, ни ржавчины, ни дырок, ни съеденных зубцов», — отметил Жестовский при изучении пилы.

А вот у второго образца начало отслаиваться защитное покрытие. Третий и четвертый инструменты тоже не справились с испытанием. Металл окислился, а значит, со временем полотно покроется ржавчиной. Так что в этом эксперименте безоговорочный лидер — самая дешевая пила.

И пытаемся сломать складные пилы

Следом тест инструментов на прочность.

Для этого соорудили конструкцию с весами. Именно они помогут определить, какое усилие приложено для того искривления или поломки полотна.

Первая пила сдалась при нагрузке 70 килограммов. Вторая выдержала целых 200 кило! Причем полотно лишь погнулось. А вот третий и четвертый инструменты сломались. И хуже всех себя показала самая дорогая пила. Она не выдержала и 30 килограммов.

Можно сказать, что используя пилу № 2 при ситуации, когда полотно застревает в дереве, о нее с наименьшей вероятностью выйдет пораниться. А если рассматривать варианты № 4, № 3 и № 1 — они хрупкие, и куски могут отлететь и в лоб, и в глаза.

И финальный тест — проверка на прочность складного механизма.

Главная цель проверки: понять, насколько работает стопор и насколько он держит механизм в целостности и в рабочем состоянии. Для этого пилу зафиксировали в тисках и навешивали вес со стороны рукоятки.

В этом испытании у каждого образца первым делом сломалось полотно. Все раскладные механизмы, на первый взгляд, нагрузку выдержали. Но будут ли они работать после такого краш-теста?

На удивление, у первой, третьей и четвертой пилы механизм еще работает. А вот у второй его намертво заклинило.

Итог: несмотря на то, что у пилы за 900 рублей заклинило складной механизм и отслоилось защитное покрытие, эксперту в работе она понравилась больше, так как инструмент удобный, и у него самое крепкое полотно. Хороший вариант по соотношению цена-качество.

А вот дорогая пила оказалась самой хрупкой. Она быстро заржавеет, вдобавок у нее нет промежуточной фиксации. Так что тратить на нее деньги нет смысла. Как и на покупку пилы за 1 350 рублей. Удивил и самый дешевый образец — он оказался на втором месте по прочности, а главное, не заржавел. Этот инструмент прекрасно подойдет для влажного климата и длительных походов.

