Битва за наследство: внебрачная дочь звезды сериала «Маргоша» требует миллионы

Внебрачная дочь Бориса Тенина потребовала 4,5 миллиона у единокровного брата

Внебрачная дочь покойного Бориса Тенина-младшего смогла доказать свое родство с актером. Удалось ли ей выиграть суд за наследство отца? И за что она потребовала от единокровного брата более четырех миллионов рублей? Собирается ли сын артиста выплачивать ей эту сумму? И правда ли он разорвал с ней все контакты? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«У меня очень много сестер, братьев. И когда я узнала, что у меня еще есть один брат, конечно, с удовольствием хочу с ним общаться и чтобы он был тоже членом моей семьи. Но, к сожалению, знаю, что он хочет, чтобы я была его сестрой, только если не буду ему доставлять финансовые проблемы», — заявляет дочь актера Мария Груздева.

Звезда сериала «Маргоша» Борис Тенин-младший скончался от инсульта почти четыре года назад. Но его имя у публики до сих пор на слуху. Причем все обсуждают не заслуги артиста, а скандал, который после смерти знаменитости устроили его наследники.

Семейная баталия развернулась за однокомнатную московскую квартиру мужчины стоимостью 12 миллионов рублей. Сначала она по закону отошла его вдове и сыну Тимофею. Но спустя полгода после похорон в жизни наследников появилась некая Мария Груздева. Она заявила, что является внебрачной дочерью артиста и потребовала половину от его имущества.

«Это для всех был шок страшный», — признается вдова Бориса Тенина Елена Трещинская.

«Мама моего брата знала, что я его дочь, и просто не очень хотела, чтобы я была признана наследницей. Поэтому она была изначально агрессивно настроена, и мне кажется, именно из-за этого у меня брат тоже был агрессивно настроен», — парирует дочь актера.

Тогда все решили, что Мария говорит неправду. Ведь Борис Тенин-младший последние 20 лет своей жизни состоял в отношениях с Еленой Трещинской и не был замечен в изменах.

«Пришел с самого начала иск на вступление в наследство. Какое она имела отношение к наследству, я не понимаю», — отмечает сын артиста Тимофей Тенин.

«Борис ничего мне не говорил. Еще раз, у нас была семья, нормальная семья. Если бы он мне что-то начал говорить, наверное, как-то я бы об этом помнила», — заявляет Елена Трещинская.

Но мама Марии, Светлана Агуреева, убедительно доказывала, что родила дочь именно от Тенина. Якобы они с актером состояли в отношениях еще до Елены.

«Когда я была беременна, ждала ребенка, между нами был очень серьезный разговор. Он мне говорил, что еще рано, я хочу многого достичь, я хочу свободной жизни. Я уже была готова к тому, чтобы родить ребенка, а он нет. И на этой почве, и там еще были некие проблемы, я просто предложила принять ему какое-то решение. Решение им не было принято, и поскольку оно не было принято, я с ним рассталась», — вспоминает Агуреева.

Светлана с дочерью подали иск о вступлении в наследство. Сначала суд его отклонил, так как женщины не предоставили весомых доказательств родства. Однако они не отчаялись и этой весной сдали тест ДНК. Анализ подтвердил: Мария — дочь Тенина.

«Генетический материал был найден через суд. Мы написали заявление о том, что в свидетельстве о рождении указано экспертное учреждение, где проводилось вскрытие. После этого экспертное учреждение предоставило информацию о том, где хранится этот материал. Оказалось, что это кровь, а кровь может храниться бесконечно долго. И с помощью крови самого Бориса мы провели эту экспертизу», — объясняет экс-возлюбленная актера.

После этого законные права Марии признал и суд. Правда, к тому моменту Тимофей успел продать наследную квартиру третьим лицам.

«Эти все сделки оспариваются, отматываются назад. Никто ей не мешал привлечь ответчиками всю цепочку, кому была продана квартира, вернуть назад эту квартиру, наследственную массу и делить ее ровно пополам. Вместе продали квартиру, вместе разделили деньги. Но она почему-то выбрала самый небезопасный способ», — отмечает адвокат Мария Блинкова.

Сейчас Мария Тенина ожидает от единокровного брата компенсации деньгами. В постановлении суда указано: законный наследник должен вернуть ей половину стоимости проданного жилья.

«Он должен мне также 50% своих доходов с работы, так тоже присудил суд, поэтому это тоже входит все туда. Не могу прочитать его мысли, как он на это отреагировал. Но, думаю, по его некоторым высказываниям, наверное, он все-таки далеко не рад этому и не хочет, чтобы я ему портила жизнь, так скажем», — предпологает Груздева.

«Я думаю, что должна получить, потому что она такой же ребенок. Просто так вышло, а кровь-то такая же, как у них. Только что ей не повезло, что он ее не воспитывал и никак любовь не дарил. Вот это плохо. А так, конечно, пусть поделятся», — считает актриса Евгения Короткевич.

Но Елена с Тимофеем не собираются ничем делиться и уже ищут способы оставить наследство себе. По их словам, вторая сторона заинтересована только в деньгах. Их не было во время похорон, они не участвовали в жизни Бориса Тенина, когда он заболел и попал в психиатрическую клинику.

«Нет. Мы из другого пирога сделаны просто. И у нас есть решение этого вопроса», — заявляет Трещинская в ответ на вопрос, совершили ли уже какие-то выплаты.

«Я считаю, что она охотится за наследством, потому что бывают такие люди, которым всегда всего мало», — говорит сын звезды.

Но Светлана уверяет, что Елена тоже не была идеальной супругой для Бориса Тенина. По ее воспоминаниям, он пустил Трещинскую к себе домой лишь потому, что пожалел: ей было негде жить. А потом все время жаловался на ее привычки.

«Если ты меня бросишь, я покончу с собой. Это была последняя история. А до этого бутылки. До этого он приходил, ей плохо и так далее», — уточняет Агуреева.

Словом, Светлана решила во что бы то ни стало защитить наследственное право дочери. К тому же осенью Мария собирается замуж, и ей деньги очень бы пригодились. Женщины уже обратились к приставам с просьбой взыскать 4,5 миллиона рублей с наследников Тенина. И, по их заверениям, на данный момент все имущество Тимофея уже арестовано.

«В течение пяти дней в добровольном порядке они могли перечислить Маше эти деньги, но этого не произошло. В связи с этим ограничен его выезд за рубеж и наложены некоторые по закону ограничения на него как на должника», — рассказывает экс-возлюбленная Бориса Тенина-младшего.

Но и сам молодой человек не сдается: Тимофей прекратил все контакты со второй стороной и спешно готовит бумаги к очередному суду. А это значит, что битва за наследство только начинает набирать обороты.