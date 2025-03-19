Подарили операцию за несколько миллионов: что изменила в себе невестка Наташи Королевой

СМИ пестрят заголовками: невестка Наташи Королевой и Тарзана перенесла сложную операцию. Что изменила в себе девушка? И правда, что ее пластику оплатили знаменитые свекры? Почему артисты долгое время были против возлюбленной сына? Какое событие заставило поменять их свое мнение? И действительно ли в молодой семье произошло пополнение? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Это не просто какая-то косметическая история. Там тяжелые вмешательства», — отметил светский журналист Олег Цуриков.

В прессе обсуждают новую внешность невестки заслуженной артистки РФ Наташи Королевой. Недавно Анна Волынкина, она же Мелисса Фокс, а теперь Глушко, впервые вышла в свет после операции на лице. Она сопровождала свою знаменитую свекровь на музыкальной премии. Обе счастливо позировали перед камерами и явно были довольны произведенным эффектом.

А ведь когда-то Наталья и ее муж Сергей Глушко относились к Волынкиной с иронией. Считали, что жениться их сыну Архипу рано. И были уверены: Мелисса в его жизни далеко не последняя.

«У него до этого была еще одна девушка, о которой тоже почему-то все писали о том, что уже там и замуж, и свадьба. Дело в том, что… Поверь, с каждой новой девушкой всегда будут писать о свадьбе, о каких-то там детях», — заявила Королева.

«Он подросток, и поэтому я бы опять же не относился серьезно. Не слышит (обернулся. — Прим. ред.)? Сколько их еще, таких невест будет?» — высказался Сергей Глушко.

Все изменилось после того, как звездный наследник решил начать взрослую жизнь. Из роскошного семейного коттеджа в деревне Крекшино Архип перебрался в съемную «однушку» на окраине Москвы. Мелисса поселилась вместе с ним.

«Я уважаю его выбор и считаю, что даже если этот выбор, может быть, и неправильный, но это его выбор. Я не должна мешать ему ошибаться. Мне надо, чтобы пацан был нормальным пацаном. И по жизни потом ему будет гораздо проще и легче», — подчеркнула певица.

Королева призналась, что все равно помогала сыну. Ведь для нее он в любом возрасте остается ребенком. Но уверяет: большую часть своих расходов пара оплачивала сама.

«Я с детства привык ко всему скромному. В принципе, мне много и не надо для жизни. Общественный транспорт, метро, автобус. Вообще суперпросто», — признался Глушко-младший.

Наталья и Сергей, наконец, поняли: Архип настроен серьезно. Родителям пришлось смириться с его выбором. Мелиссу приняли в семью. Правда, по словам друзей артистов, девушке, которая до этого танцевала на пилоне в ночном клубе, поставили условие: надо сменить профессию.

«Невестка — стриптизерша. Это все, это приговор, это позорище. Скрыть уже невозможно. И в интернете все эти фото с обнаженкой и так далее. Все, никакие фотошопы, ничего не поможет. Решили сделать из нее визажиста», — уточнил светский журналист Роман Миров.

«Вообще, в принципе, изначально этим увлекалась. Я и в клубах когда работала, говорила, красила девочек. И тут мне, так скажем, дали не волшебный пендель, а такую волшебную палочку, чтобы я могла стать тем, кем хотела всегда», — объяснила Мелисса Глушко.

Когда влюбленные решили расписаться, Наталья и Сергей взяли на себя часть расходов. Более того, они предложили молодым пожениться в городе, где когда-то обменялись кольцами сами. И в такую же дату.

«21 августа 21 год назад, Серега, мы с тобой в этом прекрасном любимом городе Санкт-Петербурге психанули, да?» — сказала Королева.

«Я помню», — ответил Глушко.

«Понятное дело, что пока финансовое положение Архипа не такое сильное и завидное, как у его родителей. Поэтому, естественно, мама Наташа Королева все взяла в свои руки, в свои хлопоты. И финансовое полностью бремя легло на семью Глушко, поэтому свадьба получилась довольно-таки пышная. Если бы это делал просто Архип за свой счет, то, к сожалению, таких бы уже роскошеств не было», — журналист Цуриков.

Королева и Тарзан подарили молодоженам медовый месяц на Мальдивах. Во время путешествия Мелисса Глушко писала у себя в блоге, что сбылась ее мечта. Подписчики, конечно, радовались за девушку. Но были и негативные комментарии. Народ вопрошал: почему она не может сходить к стоматологу?

«Рот бы поменьше открывала. Или не выкладывала такое вообще».

«Неужели на зубы денег не натанцевала?».

«Может, это новый тренд? Или мода возвращается? Шура похоже выглядел».

Позже выяснилось: у 24-летней Мелиссы серьезные проблемы со здоровьем. В детстве девушка получила удар по лицу, после которого у нее произошло смещение челюсти. Из-за этого некоторые зубы просто не выросли.

«Диагноз ее звучит примерно следующим образом: нарушение развития челюстей. Возможно, недоразвитие одной из челюстей, возможно, имеется перекрестный прикус, а также имеется отсутствие постоянных зубов либо даже группы постоянных зубов на верхней челюсти», — уточнил пластический хирург Константин Ткаченко.

На своей странице в соцсети невестка Королевой рассказала, что очень давно хотела сделать операцию. Но было страшно. И смущала финансовая составляющая. В итоге отправиться к врачу ее уговорили новые родственники. Они же частично оплатили дорогостоящее лечение.

«Насколько мы знаем, ей произведено наращивание кости. Да, действительно, возможно, из-за отсутствия каких-то зубов кость в области отсутствия атрофировалась, то есть уменьшилась. И объема ее не хватает для того, чтобы установить имплантаты», — отметил врач Ткаченко.

В одном из интервью Наташа Королева рассказала, что это только начало большого пути. Впереди у девушки еще несколько операций. По мнению экспертов, весь процесс займет около полугода. И обойдется в несколько миллионов рублей.

«В дальнейшем будет операция производиться ортогнатическая. Это операции, которые нужны с целью выдвижения челюсти, либо поворота челюсти в сторону, либо же увеличения одной из челюстей. Как правило, это операции этапные. Здесь еще идет ортодонтическое лечение — ношение брекет-системы. Также возможна установка имплантатов», — объяснил пластический хирург Ткаченко.

Но эффект уже заметен. Если сравнить последние фото Мелиссы со снимками двухгодичной давности, разница очевидна.

«Мелисса уже появилась в таком преображенном образе, с новой, так сказать, улыбкой. Поэтому это правильная инвестиция. Она в публичной семье. И, как ни крути, она будет всегда появляться на публике», — подчеркнул журналист Цуриков.

Наташа Королева счастлива за невестку. Все сомнения давно в прошлом. Теперь артистка души не чает в девушке.

«Мелисса за четыре года трансформировалась. Пришла к нам воробушком, а сейчас красивая лебедушка. Еще челюсть исправим, будет красотка», — заявила певица.

«Наташа понимала, что это сложно, это нужно. Притом она сейчас делает из нее публичную личность. Мы видим уже ее на светских мероприятиях. Это не просто какая-то девочка с улицы, это уже член их семьи, который взял фамилию Глушко. Теперь она полностью представляет их семью», — отметил Цуриков.

Певица даже сказала, что уже готова к внукам. Правда, молодые люди явно не торопятся становиться родителями. Пока они завели только попугая.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ