Наелась кинематографа: куда пропала Дарья Сагалова после успеха «Счастливы вместе»

Дарья Сагалова променяла кино на танцпол. Чем сейчас занимается звезда, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Знаменитая Света Букина из ситкома «Счастливы вместе» рассказала, как совмещает работу и воспитание троих детей. Куда Дарья Сагалова пропала на пике своей популярности? И зачем подалась в хореографы? Правда, что актриса устала от экранного образа недалекой блондинки? Собирается ли она возвращаться в кино? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Дарья Сагалова — редкий гость на тусовках и светских раутах. Артистка вся в делах и работе. Недавно звезда ситкома «Счастливы вместе» впервые за много лет посетила музыкальный фестиваль, но была там не в качестве гостьи. Привезла на выступление детский ансамбль.

«Я не могу сказать, что это как-то волнительно, просто суетно. Как все, кто работает с детьми, знают», — отметила Сагалова.

Оказалось, что актриса — теперь руководитель хореографической школы. Но почему она ушла с экранов и променяла кино на танцпол?

После выхода комедийного сериала, где она сыграла Свету Букину, на нее обрушилась настоящая слава. Зрителям пришлись по душе и сам образ Дарьи Сагаловой, и ее незатейливый юмор.

«В чем секрет ее популярности? Люди приходили с работы, смотрели на эту немножко чудаковатую артистку. Она нравилась своей добротой, открытостью, каким-то юмором», — высказался светский журналист Денис Сорокин.

Затем Сагалова снялась еще в одном проекте и неожиданно для всех пропала. Позже выяснилось, что режиссеры не спешили предлагать ей новые амплуа, а образ глуповатой девушки начал вызывать у нее глубочайшую антипатию.

«Она наелась, скажем так, кинематографа и захотелось чего-то другого. Актеры любят расширять свой диапазон. Может, у нее есть что-то более интересное, или она не хочет ассоциироваться с актрисой одной роли», — предположила актриса Ирина Безрукова.

Звезде все труднее удавалось совмещать работу и личную жизнь. В 2011 году она вышла замуж за предпринимателя Константина Масленникова, вскоре у них родилась дочь Елизавета, спустя четыре года — Стефания. А в 2019 году появилась на свет и младшая — Мила. Дети часто болели и требовали заботы и внимания.

«Мне кажется, все мамы XXI века, все мамы, которые живут в мегаполисе, им всем сложно», — выразила мнение Сагалова.

В итоге актриса решила, что подрастающие дети для нее важнее. Она без сожалений ушла из кино, занялась хореографией, открыла школу танцев, в которой теперь занимаются и три ее наследницы.

«Они там были среди пчел. И одна пчела, а вторая не помню уже кто. Кто-то», — уточнила актриса.

Впрочем, два года назад актрисе предложили принять участие в продолжении ситкома. Но Дарью Сагалову хватило лишь на первый сезон. От второго она отказалась. Как выяснилось, и на этот раз ради дочерей.

«В своем возрасте я уже многое не могу себе позволить, что, допустим, могла позволить в 20 лет, когда у меня не было ни детей, ни семьи. У меня трое детей-девочек, и мне очень важен тот факт, что они будут смотреть то, что их мама делает на экране», — объяснила артистка.

Спи, когда можешь: как знаменитости совмещают карьеру и воспитание детей

«Сагалова поняла, что она может себя показать в другой области, но я еще раз повторяю, что это очень большая ошибка. Она одной ролью стала всенародной любимицей и большой звездой. Как же можно закапывать свой талант?» — задался вопросом журналист Сорокин.

Словом, пока знаменитость не планирует возвращаться в кино, особенно к образу Букиной. Недавно она даже поменяла оттенок волос, чтобы как можно меньше ассоциироваться с героиней. Признается, что ностальгия по съемкам бывает, но новая жизнь сейчас ей нравится намного больше.