Ржавая вода и иллюзия безопасности: какой фильтр не спасет от примесей и бактерий

Две пластиковые бутылки, песок, марля и активированный уголь. С помощью этого набора зритель сделал фильтр для очистки воды.

Конструкция элементарная: разрезать бутылку — получается воронка. В горловину укладывается марля, сверху засыпается песок. Затем второй слой марли, на него выкладывается измельченный уголь и сверху — третий слой марли. Фильтр готов.

От крупной взвеси — ила, ржавчины, глины и мусора — песок с углем воду очистят. Но с мелкими фракциями, нефтепродуктами, бактериями, а также солями кальция и магния такой самодельный фильтр уже не справится. Для тонкой очистки лучше купить готовые устройства с комбинированными фильтрующими элементами.

О том, как выбрать подходящий, рассказала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Сравнение трех фильтров воды на кран

Самые бюджетные варианты — насадки на кран. Их устанавливают прямо на излив смесителя.

«Эта конструкция содержит фильтрующий элемент и насадку-аэратор. С ней вода становится мягче, насыщается кислородом, также экономится расход воды, ну, а фильтр очищает воду от всяких примесей», — говорит мастер по ремонту сантехники Денис Хохлов.

Решено проверить, так ли это. Для этого купили три фильтра-насадки — за 700, 1300 и 2000 рублей.

«В быту чаще всего применяются три вида фильтров: механические очистители от мелких примесей и твердых частиц, угольные фильтры и комплексные фильтры со ступенчатой очисткой — и угольной, и ионообменной, и с дополнительными веществами. Это нужно для того, чтобы вода стала более мягкой и приятной на вкус», — объясняет эксперт.

У всех представленных устройств — многоступенчатая система фильтрации. Для начала стоит проверить, легко ли установить такие насадки на кран.

У первого образца — пластиковый корпус, такие достаточно дешевые в производстве. Но из-за этого они могут быть недолговечны. В комплекте есть насадки под разные краны.

Всего пара минут, и фильтр готов к работе. С монтажом этого устройства справится даже ребенок. Так же быстро присоединили к крану второй и третий фильтры. У них тоже пластиковые корпусы, но материалы, по мнению эксперта, качественнее. Образец за 2000 рублей — самый компактный и удобный, но у него мастер нашел небольшой недостаток.

«Если отрегулировать кран на максимум, то фильтр очень сильно разбрызгивает вокруг воду», — пояснил он.

Как фильтры на кран смягчают и очищают воду

В первом тесте проверка на смягчение воды. Излишне жесткая вода — причина накипи на посуде. А еще она может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Проверяют жесткость воды с помощью дедовского метода — мыльного теста. Чем вода мягче, тем больше от мыла образуется пены.

Мыло вспенивают в четырех стаканах. В первом обычная вода из-под крана, в остальных — фильтрованная. Результаты получились неожиданными.

«Показатели в четырех стаканах приблизительно одинаковые. Это говорит о том, что первый, второй и третий фильтры работают с плюс-минус одинаковыми показателями. Но так как это не сильно отличается от базовой воды, которую заливали с крана, вероятно, она в данной местности очень хорошего качества», — отметил Денис Хохлов.

А как хорошо устройства очищают воду от хлора? По санитарным нормам его допустимое содержание — от 0,3 до 0,5 миллиграммов на литр. Если хлора меньше, вода будет плохо обеззараживаться, а больше — попросту опасно для здоровья.

Для измерений используют тест-полоски. Если нормы превышены, индикатор будет темнеть. Как и в первом эксперименте, в одном стакане вода из-под крана, в остальных — фильтрованная. После смачивания полосок нужно подождать 15 секунд.

«После экспериментальных измерений видно, что содержание хлора изначально в водопроводе было низкое, и после фильтра ничего не изменилось ни в лучшую, ни в худшую сторону», — заметил эксперт.

Получается, ни один из фильтров не работает. Или они снижают содержание хлора в воде, но так незначительно, что тест-индикатор этих изменений попросту не видит.

Точно такой же результат, а вернее, его отсутствие, был получен после проверки воды на содержание металлов. Индикаторы не показали никакой разницы между фильтрованной и нефильтрованной водой.

Лабораторная проверка фильтров воды на кран

Устройства отправили в лабораторию, где есть аппаратура для точных измерений. А заодно изменили условия испытаний: сотрудники лаборатории пропустили через фильтры так называемый модельный раствор — жесткую и загрязненную воду.

«В модельном растворе находятся уже заведомо известные концентрации необходимых веществ. В данном случае известны концентрации железа, жесткости и хлора», — объясняет заместитель генерального директора «Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды» Юлия Бережная.

В первую очередь сотрудники лаборатории проверили, изменилась ли жесткость воды после фильтров.

«Все три водоочистных устройства, к сожалению, не справились с показателем жесткости. Ни один из них не достиг эффективности по очистке, которая должна составлять более 50%», — подчеркивает Бережная.

А вот что касается очистки воды от хлора и металлических примесей, то тут фильтры показали разные результаты.

«У самого бюджетного водоочистного устройства-насадки на кран был эффективно очищен только один параметр — показатель железа. В процентном соотношении эффективность очистки по железу в первом образце — 86,6%», — отметила эксперт.

А вот от хлора бюджетный фильтр очистил воду лишь на 35% — этого недостаточно, чтобы зачесть результат. Второе устройство оказалось эффективнее. Хлора стало меньше на 78,4%, а железа — на 87,5%. Лучший результат показал образец за 2000 рублей.

«Эффективность по железу составила 91,5%, а по остаточному хлору — 83%. Образец под номером три, получается, самый эффективный», — говорит специалист.

Тест фильтров воды на кран на аэрацию

Осталось провести финальный тест и посмотреть, как у фильтров работает аэрация.

«Это хитрый рисунок внутри сопла воды, который наполняет его воздухом. Пузырьки воздуха смешиваются с водой, что придает воде мягкость и приятный вкус, а также экономит ее, так как за единицу времени наливается меньшее количество», — объясняет Хохлов.

Для испытаний потребовались пятилитровые емкости. Сначала набрали воду без насадки. Всего полминуты — и пятилитровка полная.

А теперь — через аэраторы. Для наглядности скорости налива воды ее раскрашивают разными цветами. Хороший аэратор должен сократить расход на 30-40%.

Оказалось, что аэратор у первого фильтра самый эффективный.

«На первом образце видно, что экономия составляет почти 50%. На втором и третьем — около 30-40%», — отметил эксперт.

Впрочем, хорошая аэрация и доступная цена — все преимущества бюджетного фильтра. Судя по результатам лабораторных испытаний, эта насадка не справляется со своими основными функциями, а значит, толку от такого устройства почти нет. Самая дорогая насадка показала себя достойно, но победителем становится устройство средней ценовой категории.

Потому что этот фильтр очистил воду от хлора и металлов достаточно — все нормы соблюдены. А значит, переплачивать 700 рублей не стоит, лучше потратить эти деньги потом, на сменные картриджи.