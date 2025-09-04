Ты точно знаешь, как спастись от удара молнии? Эти ошибки могут стоить жизни

По статистике, за год в мире от ударов молнии погибают около 20 человек. В России только за июль 2025-го было пять жертв.

В Тыве молния попала в 13-летнего подростка, который во время непогоды помогал брату перегонять лошадей. В Кузбассе грозой накрыло трех рыбаков на причале, один из них погиб. В Тульской области жертвой молнии стали сразу три человека — семейная пара и подросток, которые отдыхали на местном пляже.

Но можно ли как-то уберечься от удара молнии и, тем более, выжить после него? Об этом рассказала программа Пятого канала «Страна советов».

Пострадали от удара молнии

Владимир Емельянов уверен, что лишь чудом не стал еще одной жертвой природных электроразрядов. Его с женой гроза застала на пикнике. Супруги решили переждать ее в машине, в которую и ударила молния.

Как же им удалось выжить? Эксперты объясняют, что находиться в автомобиле во время грозы безопасно благодаря металлическому корпусу, который создает эффект замкнутого пространства — аналог клетки Фарадея.

А вот гитарист популярной группы 25/17 Владимир Крылов удара молнии в свой дом во Владимире не видел потому что был на гастролях. Заряд был такой мощный, что начался пожар. Пострадал блок из четырех квартир. Выгорели полностью крыша и мансардный этаж.

Оказалось, что по документам на таунхаусе, который сдали в эксплуатацию пару лет назад, громоотвод есть, а на деле — нет. Застраховать свое жилье Владимир не успел и теперь срочно ищет деньги, чтобы успеть отремонтировать до осени хотя бы крышу.

Молния в один момент лишила Зою и ее семью дома. Как-то раз во время грозы выбило пробки и начался пожар. Оказалось, что молния ударила под крышу в такое место, куда нельзя было подлезть. Дождь быстро закончился, поднялся ветер. Зоя с мужем пытались спасти домашних питомцев. Из шести кошек и собак спасти удалось только двоих…

«Начал, видимо, плавиться сайдинг, и весь дом заволакивает таким черным едким дымом. То есть в нем ничего не было видно, и дышать тоже было невозможно», — объясняет пострадавшая Зоя Числова.

Как образуется молния

Каждую секунду на нашей планете образуется около 100 молний. За день это порядка восьми миллионов, а за год — больше трех миллиардов вспышек! Природный электрический разряд может достигать длины в пять километров. При этом молния может «бить» как сверху вниз, так и снизу вверх, то есть по горизонтали.

Так где и почему образуется молния? Все начинается в грозовом облаке. Там сталкиваются капельки воды и кусочки льда. Это создает электрические заряды: вверху облака положительный, а внизу — отрицательный. Земля под облаком заряжается положительно. Когда напряжение между ними становится слишком сильным — происходит разряд. В это время, как правило, возникает характерный запах озона.

Как спастись от молнии и можно ли выжить после удара

Удар молнии — это разряд до 30 тысяч ампер. Трудно поверить, но более 70% пострадавших выживают. Дело в том, что ток иногда проходит по поверхности тела, по так называемому эффекту кожного разряда. Последствия все равно серьезные: ожоги, потеря памяти, и даже остановка сердца.

«Даже сотовый телефон может притянуть молнию, поэтому во время грозы по нему лучше не говорить и вообще выключить», — отметил ведущий сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Михаил Локощенко.

А еще не стоит прятаться под зонтиком или деревом и оставаться на открытом пространстве. Если вокруг нет высоких зданий, лучше присесть — молния обычно бьет в самую высокую точку местности. Именно это ее свойство, кстати, используют в токоотводах, которые пускают разряд по горизонтальной части кровли и дальше, в систему заземления.

Токоотводы есть на всех современных высотках и очень им помогают. В Останкинскую телебашню, например, молния попадает по несколько раз в месяц.

Защита от молний есть и на самолетах. Скачки напряжения могут вывести из строя все электроприборы. Но современные лайнеры от этого максимально защищены. На них ставят специальные статические разрядники, по которым электричество «стекает» с самолета. Даже если что-то сгорит, любая система имеет дублирование. Чаще всего пассажиры даже не замечают, что в самолет ударила молния.

Что такое шаровая молния

А вот шаровую молнию из иллюминаторов иногда видят. Больше всего она похожа на НЛО.

«Это светящийся шар, у которого на поверхности есть какие-то „волоски“, а иногда она просто гладкая», — рассказывает ведущий научный сотрудник кафедры физической электроники физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Владимир Бычков.

Ученые до сих пор не могут изучить природу шаровой молнии. И хотя в лаборатории физфака МГУ нам показали, как образуются огненные шары, воссоздать этот загадочный вид молнии в чистом виде ученые пока не в силах.

«Получается, что в процессе движения струи возникает горячая паровая структура с оболочкой. Оболочка достаточно плотная и упругая», — объясняет Бычков.

О шаровых молниях ходят легенды. Есть множество свидетельств, что они могут «залетать» в дома через закрытые окна, вентиляцию и даже замочные скважины, не разрушая при этом препятствия.

«Шаровая молния может проходить через стекла, не оставляя дырок. То есть на самом деле это не миф», — подчеркнул эксперт.

И в этом нет никакой магии, объясняют ученые. Все дело в физических свойствах шара. Он легкий, упругий, но в то же время крайне опасный.

«Если человек начинает сам двигаться, то он может создать вихрь, который притянет к нему шаровую молнию», — пояснил Владимир Бычков.

Кстати, молнии есть и на других планетах. На Юпитере, например, они в тысячу раз мощнее земных, на Венере —приходят вместе с дождем из серной кислоты, а на Сатурне молнии бушуют внутри метановых ураганов и, как уверяют некоторые астрофизики, создают алмазы, которые выпадают на планету в виде драгоценного дождя!