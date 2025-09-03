Лишай с кофты и гвоздь в ботинке: чем можно заразиться в примерочной

Как обычная примерка обуви может закончиться большими неприятностями? Можно ли наказать продавца за опасный для жизни шоппинг? Правда ли, что некоторые магазины следят за покупателями даже в примерочных? Ответы на эти и другие вопросы — в расследовании программы Пятого канала «Страна советов».

«Подглядывают» ли магазины за примерочными

Сразу несколько покупателей в разных регионах России пожаловались, что продавец повесил камеры в примерочных. Вместе с инженером систем видеонаблюдения проверили один из торговых центров в Москве.

«Вот здесь вот объектив, и здесь на данный момент представлена камера видеонаблюдения. Скорее всего, объектив попадает ровно в примерочную», — указывает в сторону камеры инженер систем видеонаблюдения Сергей Жаворонок.

Никакого предупреждения об этом, разумеется, нет. Сотрудники магазина уверяют, что именно эта камера не работает. При проверке работы камер «сеткой» выясняется, что она и правда выключена.

Пострадавшие при примерке одежды и обуви

Порой шоппинг приносит не только радость, но и массу неприятностей. Россиянка заявила, что после примерки в одном из пунктов выдачи у нее на коже появилось подозрительное пятно, которое быстро начало расти. От врача девушка узнала, что заразилась лишаем.

Наталья Лашина тоже стала жертвой шоппинга. Девушка пришла в популярный торговый центр в Москве и решила померить обувь.

«Примеряла ботинок на левую ногу, и получается, что напоролась на этот гвоздь, он вошел мне прямо в пятку на левой ноге. У меня было очень много крови, потому что, когда я выходила из примерочной, гвоздь я уже достала, там весь пол был залит кровью. А у меня еще и плохая свертываемость крови», — призналась пострадавшая.

Оказалось, что в ботинке случайно раскрылся датчик, защищающий товар от кражи. Аптечки в магазине не нашлось и рану Наталье продавец обработала духами. Уже два года у девушки постоянные проблемы с левой ступней.

«Такие травмы инородными агентами могут в локальном случае привести к флегмоне и даже гангрене нижней конечности, а в системном плане — к заражению гепатитами и ВИЧ-инфекцией», — подчеркнул хирург Александр Богарев.

Какой диагноз поставит Наталье хирург и почему продавец отказывается возмещать ущерб? Как оказалось, после травмы в обувном магазине на ее левой ступне периодически появляются новообразования.

«Можно поставить предварительный диагноз — пяточные шпоры. Эта ситуация возникает в тех случаях, когда травмируется подошвенный апоневроз. То есть структура, которая поддерживает продольный свод стопы», — сказал врач.

Кража или распродажа: как магазины заставляют покупать больше

Врач предупреждает, что потребуется не только лечение, но и длительная реабилитация. И, возможно, делать это Наталье придется за свой счет. Пострадавшая выиграла дело через суд, однако магазин сначала подал апелляцию и, после очередного проигрыша, еще и кассацию. При этом продавец заявил, что запись с камер наблюдения не сохранилась. И сотрудники торгового зала, где Наталья проткнула ногу, не горят желанием вспоминать неприятный случай.

Чем можно заразиться на примерке

Но почему еще и примерять одежду и обувь нужно с максимальной осторожностью?

«Любая вещь, попадая в ваш гардероб из магазина одежды, уже была несколько раз облапана разными людьми и несколько раз примерена», — отметила бывшая сотрудница магазина одежды Мария Федорова.

После примерки вещь снова оказывается на вешалке. Никаких отпариваний и дезинфекций продавец делать не обязан. При этом стафилококки, десятки видов грибковых инфекций, синегнойная и даже туберкулезная палочки могут жить на одежде от нескольких недель до месяца.

Читайте также Долго не прослужит: какой чемодан точно не стоит покупать

«Перед примеркой кофт стоит протереть воротник вещи, рукава, то, что плотно соприкасается с кожей, а у джинс — просто внутреннюю поверхность пояса», — советует инфекционист Марият Мухина.

Специалисты советуют примерять вещи только поверх своей одежды, особенно нательное белье и купальники. Также стоит избегать примерки с уже снятыми этикетками и гигиеническими наклейками.

Рекомендуется снимать украшения, чтобы не повредить ткань, и удалить макияж, который может попасть на одежду. И, после покупки, новую вещь нужно обязательно постирать в щадящем режиме.

Но не только продавцы бывают недобросовестными. Иногда покупатели могут стать причиной разорения целого магазина.

«Была покупательница, которая каждый месяц приходила в магазин и покупала целую гардеробную капсулу, 5-7-10 вещей. Через день-два она приходила и почти все сдавала», — вспоминает Федорова.

Владельцы торговых точек жалуются, что покупатели злоупотребляют своими правами. Возвращают товар, который сами же испортили, и при этом угрожают судом.

«Девушка возвращает боди, утверждает, что она его не носила, но на боди явные следы крови, которые пытались застирать. Очевидно, что вещь была ношена», — говорит бывшая сотрудница магазина одежды.

Чтобы доказать свою правоту было легче и продавцу и покупателю, юристы советуют вести видеофиксацию. Если инцидент случился в торговом зале, то желательно взять контакты свидетелей, в идеале составить акт с администрацией. А когда из-за действий торговой точки здоровью человека нанесен ущерб, может быть возбуждено даже уголовное дело.

«Можно обратиться в правоохранительные органы для проведения проверки и, соответственно, при наличии состава, возбуждать уголовное дело и привлекать виновных лиц к установленной законом ответственности», — подчеркнул юрист Аслан Шереужев.