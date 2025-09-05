Прорыв у Тельцов, проблемы у Близнецов: гороскоп для всех знаков на октябрь 2025

Второй месяц осени порадует всех не только яркой разноцветной листвой, но и разрешением сложных и некогда тяжелых ситуаций. В этом поможет оказавшийся в знаке Скорпиона Меркурий.

О том, что ждет в октябре каждый из знаков зодиака, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала астролог Евгения Шустина.

Евгения Шустина

Астролог

Общий гороскоп на октябрь 2025 для всех знаков зодиака

Самыми яркими событиями октября станут квадрат Юпитера по отношению к находящемуся в Весах Солнцу и квадрат Плутона к Солнцу в Скорпионе.

«Также пройдет еще одно явление, которое поможет разобраться в какой-то проблеме или даже в череде проблем, но в одной сфере. Дело в том, что практически с начала октября Меркурий переходит в созвездие Скорпиона — знак, который любит распутать любую проблему, докопаться до ее сути, найти решение любой ситуации. Поэтому в октябре многие разрешат какие-то сложности и найдут ответы на многие вопросы», — отметила астролог.

Однако Евгения Шустина особо подчеркнула, что для каждого знака зодиака вопросы, проблемы и сложности будут отдельные.

Овен — гороскоп на октябрь 2025

Овны с успехом разберутся в сложностях, связанных с банковскими платежами и налогами.

Также в октябре представителей огненного знака зодиака ожидает награда за ранее выполненную работу, например, премия.

Помимо этого, у Овнов могут возникнуть разногласия с любимым человеком. Потому звезды советуют не горячиться и сохранять спокойствие во всех спорах, так как это даст отношениям новую силу.

Телец — гороскоп на октябрь 2025

Тельцы в октябре найдут подход к клиентам и супругам.

Также у представителей этого знака зодиака выйдет договориться обо всем на свете с любым человеком. Поэтому прекрасным вариантом решения любых проблем для Тельцов будет общение. Но, возможно, эти решения наоборот найдутся через обострение проблемы или конфликта.

А вот по работе у этого знака зодиака будет все хорошо. Тельцам везет, и возможности идут к ним в руки, главное — воспользоваться ими.

Близнецы — гороскоп на октябрь 2025

Близнецы озаботятся сложностями текущего порядка. Это может быть проблема по работе или вообще смена этой самой работы.

А первая половина месяца у представителей воздушного знака зодиака выйдет особенно удачной для поездок, командировок и улучшения своего положения в личных и рабочих проектах.

Раки — гороскоп на октябрь 2025

Раки смогут найти решения для вопросов, связанных с детьми.

Также у представителей водного знака зодиака наступит удачное время для решения домашних и семейных проблем, особенно связанных с родителями.

Помимо прочего, их может ждать переезд или обустройство своего жилья.

Лев — гороскоп на октябрь 2025

У Львов решится вопрос, связанный с переездом или с текущим жильем. Также особенно удачными будут поездки, командировки и любые виды обучения.

Помимо этого, представители огненного знака зодиака разрешат проблему коммуникации с братьями, сестрами, соседями или людьми из ближайшего окружения.

Возможно, у Львов завяжутся более тесные отношения или в их жизни появится человек, которому они смогут довериться.

Дева — гороскоп на октябрь 2025

У Дев октябрь удачен для разрешения финансовых дел.

Также люди, рожденные в этом знаке зодиака, могут смело запускать новый проект или переходить на новую работу. Звезды обязательно подарят им успех в этих начинаниях.

Весы — гороскоп на октябрь 2025

У Весов решится вопрос с покупкой чего-то, что они долго не могли выбрать.

Знаки и обстоятельства помогут им найти действительно ценную для них вещь.

Удача будет сопутствовать представителям этого знака зодиака и в личных проектах. Особенно в тех, где они проявят особую активность.

Скорпион — гороскоп на октябрь 2025

Скорпионам в октябре звезды советуют отдохнуть и поставить цели перед новым годом.

Также представителям этого знака зодиака будет сопутствовать удача в разрешении чего-то запутанного.

Звезды советуют им изучать что-то интересное и не бояться экспериментировать, ведь тогда для Скорпионов откроется много того, чего они не знали.

Стрелец — гороскоп на октябрь 2025

Стрельцы в октябре займутся решением духовных вопросов и поиском себя. А еще — исследованием творческих решений.

Удача будет благоволить представителям этого знака зодиака в общественной работе, в общении с нынешними друзьями и поиске новых, а также просто людей, которые смогут понять и поддержать их.

Козерог — гороскоп на октябрь 2025

Козероги в октябре разрешат карьерные вопросы или вопросы статуса и найдут для этого новые возможности.

Также людей, рожденных в этом знаке зодиака, ждет расширение круга знакомств, связей и поиск единомышленников.

Помимо этого, они наконец смогут найти новые поводы для воодушевления.

Водолей — гороскоп на октябрь 2025

У Водолея в октябре найдется решение, связанное с профессиональным ростом и карьерой.

Их могут ждать новое обучение или поездка за границу. Которые, в свою очередь, в любом случае расширят возможности представителей этого знака зодиака, помогут им получить важный для них опыт и вырасти.

Рыбы — гороскоп на октябрь 2025

У Рыб во второй месяц осени решится вопрос с путешествием.

Они наконец выберут направление для своего отдыха. А еще определятся с очень важной целью на будущее.

Кроме того, представителей водного знака зодиака в октябре ждут хорошие подарки или премия.