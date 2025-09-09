Эксперименты под Луной: гороскоп стрижек на октябрь 2025

Середина осени ожидается яркой: 7 октября Полная Луна зарядит представителей четырех стихий энергией и решительностью, а уже 21 октября, в Новолуние, нашепчет им мысли о необходимости перемен. Но всем ли пойдет на пользу тяга к обновлению?

Каким знакам в октябре стоит планировать поход к парикмахеру, а каким остановиться на щадящих уходовых процедурах, рассказала астропсихолог и автор блога «Астрология Успеха» Александра Курникова.

Александра Курникова

Астропсихолог

Почему в уходе за волосами важен лунный календарь

Волосы — не только украшение, но и индикатор здоровья, эмоционального состояния и энергетики.

Считается, что энергетика Луны влияет на рост и силу локонов, на их внешний вид. Если правильно подобрать день, под покровительством спутника стрижка или окрашивание раскроют внутреннюю красоту знаков зодиака, притянут в их жизни удачу и гармонию. В неблагоприятные же даты эксперименты с прической ослабят волосы и лишат их жизненных сил.

Чтобы стрижка не лишала уверенности в себе, а, напротив, заряжала энергией, существует особый лунный календарь.

Общий гороскоп стрижек на октябрь 2025

Во второй осенний месяц звезды подарят знакам зодиака несколько поводов сменить имидж.

Убывающая Луна ожидается с 8 по 20 октября. В это время особенное внимание стоит уделить уходу и питанию локонов.

На Растущую Луну с 1 по 6 и с 22 по 31 октября наступает прекрасный период для стрижек и экспериментов. Ошибок никто не совершит — волосы растут быстро.

А вот в полнолуние и новолуние поход в парикмахерскую лучше отложить, ведь локоны крайне чувствительны. Силы им придадут салонные процедуры или самодельные уходовые средства.

Лунный календарь стрижек на октябрь 2025

Выбрать лучшее время для обновления образа можно, сопоставив фазы Луны с зодиакальными созвездиями.

1 октября — Растущая Луна в Козероге

В этот день стрижка укрепит волосы и улучшит их структуру. Классические укладки будут долго держать форму.

И, так как Козерог ценит стабильность и аккуратность, с прической в эту среду проблем не ожидается.

2 октября — Растущая Луна в Козероге

Четверг подойдет для окрашивания в темные оттенки, а также для легкой стрижки. Волосы станут крепче и блестящими.

В этот день лучше отложить эксперименты — Козерог ценит классику.

3 октября — Растущая Луна в Водолее

Идеальное время для креативных стрижек и необычных окрашиваний. Локоны легко поддадутся укладке.

Пятницей заправляет Водолей с его любовью к свободе и экспериментам: волосы могут быть непокорными, зато оригинальные прически освежат внешность.

4 октября — Растущая Луна в Водолее

Стрижка или уход придадут волосам силу и объем.

Чтобы удовлетворить тягу Водолеев к нестандартным решениям, парикмахера нужно попросить добавить линиям мягкости.

5 октября — Растущая Луна в Рыбах

Подходит для ухода и питательных масок. Волосы станут мягкими, блестящими и послушными.

В воскресенье неплохо бы вспомнить, что Рыбы чувствительны — уход должен быть максимально бережным. SPA-процедуры принесут лучший эффект.

6 октября — Растущая Луна в Рыбах

Стрижка или окрашивание добавят волосам мягкости и силы.

Рыбы склонны к мечтательности, поэтому в понедельник можно присмотреться к стрижкам с легкими и плавными линиями.

7 октября — Полнолуние в Овне

Во вторник стрижка нежелательна. Овен — знак энергии и импульсивности, из-за этого волосы иногда ведут себя непредсказуемо. Никаких экспериментов с формой!

«Волосы очень непослушные, особенно у Овнов и Львов», — добавила астролог.

День лучше посвятить уходу, питанию и восстановлению волос.

8 октября — Убывающая Луна в Овне и Тельце

Хороший день для укрепляющих процедур и легкой коррекции прически.

Тельцы ценят стабильность. Так что, если сильно не экспериментировать с длиной, стрижка укрепит волосы.

9 октября — Убывающая Луна в Тельце

Четверг подходит для питательных масок: благодаря ним волосы станут густыми и блестящими.

Окрашивание в этот день лучше выбирать мягкое, в естественных оттенках, ведь Тельцы любят натуральные цвета.

10 октября — Убывающая Луна в Тельце и Близнецах

Если скорректировать форму в эту пятницу, волосы начнут укладываться проще.

Но не стоит забывать, что Близнецы любят перемены: локоны могут оказаться непослушными.

11 октября — Убывающая Луна в Близнецах

Суббота подходит для окрашивания и небольшой стрижки. Как итог — волосы мягче.

Чтобы подарить локонам блеск, достаточно вспомнить, что Близнецы обожают эксперименты: смелые эксперименты с оттенками удадутся.

12 октября — Убывающая Луна в Близнецах и Раке

Хороший день для ухода, масок и питательных процедур.

Рак любит заботу, так что волосы после кондиционера и бальзама приобретут силу и здоровье.

13 октября — Убывающая Луна в Раке

Понедельник подходит для небольшой коррекции формы стрижки. Волосы отличаются мягкостью, а еще они очень послушные.

Но Рак чувствителен к изменениям- лучше отложить эксперименты с длиной.

14 октября — Убывающая Луна в Раке и Льве

Стрижка в эту дату нежелательна, день лучше посвятить уходу.

Конечно, может казаться, что Лев любит эффектные прически, но в Убывающую Луну локоны крайне непредсказуемы.

15 октября — Убывающая Луна в Льве

Стрижка нежелательна и в среду.

«Волосы капризны, а вот уход и питательные маски творят чудеса», — уточнила Курникова.

Поскольку Лев ассоциируется с гордостью и яркостью, «грива» в Убывающую Луну может оказаться непокорной — неудачные изменения сильно разочаруют.

16 октября — Убывающая Луна в Льве и Деве

Четверг подходит для укрепляющих процедур. Они оздоровят волосы, сделают локоны гуще.

Если возникнет желание посетить парикмахера, линии стрижки нужно оставить мягкими и ровными, ведь Дева прежде всего ценит аккуратность.

17 октября — Убывающая Луна в Деве

Стрижка укрепит волосы и придаст им силу.

Дева любит порядок, так что кудри в пятницу будут послушными и легко укладываться.

18 октября — Убывающая Луна в Деве

Подходящий день для ухода, масок и укрепления.

Дева ценит практичность, поэтому процедуры должны быть эффективными и простыми.

19 октября — Убывающая Луна в Деве и Весах

Стрижка и уход укрепят волосы.

Воскресеньем управляют Весы, а они любят гармонию. Волосы после ухода заблестят и сохранят мягкость.

20 октября — Убывающая Луна в Весах

Понедельник подходит для легкой стрижки.

Время отдать дань эстетике, ведь Луна убывает в Весах: прическа будет выглядеть аккуратно и красиво.

21 октября — Новолуние в Весах

Стрижка, как и эксперименты с ее формой, нежелательны. Лучше посвятить день уходу.

«Ножницы уберите подальше! Волосы слишком чувствительны, самое время для восстановления», — посоветовала эксперт.

Локоны в этот день непослушны.

22 октября — Растущая Луна в Скорпионе

Стрижка посреди рабочей недели придаст волосам силу и объем.

Связанный с трансформацией знак Скорпион поспособствует быстрому росту волос после стрижки, но резких изменений лучше избегать.

23 октября — Растущая Луна в Скорпионе

Четверг подойдет для укрепляющих процедур.

Скорпион любит интенсивность, так что уход в этот день необходим насыщенный и питательный.

24 октября — Растущая Луна в Скорпионе и Стрельце

Стрижка улучшит структуру волос.

Знак Стрельца, как символ перемен и свободы, окажет влияние на прическу. Волосы непокорные, поэтому аккуратность в укладке важна.

25 октября — Растущая Луна в Стрельце

Нежелательно стричься. Лучше посвятить день уходу.

«Стрельцы могут смело экспериментировать с окрашиванием», — уточнила Курникова.

У других же знаков зодиака волосы могут путаться.

26 октября — Растущая Луна в Стрельце и Козероге

Воскресенье идеально для окрашивания и укладки.

«С 26 по 28 число наступает один из лучших периодов для стрижки, она укрепит локоны», — подчеркнула эксперт.

Козерог любит стабильность, так что укладку после обновления в парикмахерской с легкостью получится повторить.

27 октября — Растущая Луна в Козероге

Понедельник подходит для укрепляющих процедур.

Козерог, который ценит аккуратность, сделает кудри послушными.

28 октября — Растущая Луна в Козероге

Отличный день для стрижки и окрашивания, ведь Козероги особенно легко меняют стиль.

Классические формы будут смотреться идеально.

29 октября — Первая четверть в Козероге и Водолее

В этот день стрижка не рекомендована, лучше заняться уходом.

«У Водолеев волосы станут непокорными», — сказала Курникова.

Хоть этот знак зодиака и любит эксперименты, среда больше подходит для новых масок, нежели необычных укладок.

30 октября — Растущая Луна в Водолее

Стрижка в четверг благоприятно скажется на структуре волос.

А еще этот день подходит для креативных и несложных укладок.

31 октября — Растущая Луна в Водолее и Рыбах

Пятница подходит для ухода и укрепления волос.

«Водолеи и Рыбы могут смело менять образ», — подчеркнула эксперт.

Эти представители водной стихии ценят мягкость: маски и масла принесут локонам других знаков зодиака максимальную пользу.