Темная сторона любимых актеров: громкие скандалы вокруг звезд «Клюквенного щербета»

Один из самых популярных турецких сериалов, который смог обогнать в рейтинговой гонке даже «Зимородка», — «Клюквенный щербет». Их герои рассказывают историю многих проблем, с которыми сталкиваются люди по всей Земле. Но такие ли мудрые и воспитанные сами актеры в жизни? Подробности — в материале 5-tv.ru.

Фейза Дживелек — Ниляй

Кадр из т/с «Клюквенный щербет», реж. Кетджхе, Айдын Булут, 2022 –… г.

Актриса Фейза Дживелек, исполняющая роль Ниляй — невестки семьи Уналов, довольно экстраординарная личность в жизни, что сильно отличается от ее персонажа в сериале. Некогда покрытая героиня «Клюквенного щербета» надевает маску беззаботности и обескураженности, как только на съемочной площадке останавливается мотор.

В сериале Ниляй во всей красе демонстрирует нравственный характер, который дает о себе знать через слова и поступки. Семейство Уналов и их близкие знают, что жена сына за словом в карман не полезет.

Сама Фейза не приверженица закрытой одежды вроде хиджаба. Она активно меняет свой имидж в зависимости от того, какой ей надо предстать в каждом проекте. Разноцветные волосы, дерзкий макияж и вычурные наряды можно увидеть у звезды в обычной жизни.

Актриса не так популярна в родной Турции, зато отметиться в новостных пабликах смогла самым горячим инфоповодом. После 29 октября 2023 года ее узнаваемость возросла, правда, не в самом лучшем свете.

Заголовки пестрели фразами о задержании Дживелек во время покупки наркотиков. Охота полицейских была не за ней самой, а за курьером запрещенных веществ. Рядом просто оказалась актриса, которую тоже задержали, а позже отпустили.

Когда новость просочилась в массы, звезда оправдалась, сказав, что одурманивающий порошок захотела попробовать первый раз в приступе алкогольного опьянения. Только прослыть «заядлой наркоманкой» Дживелек среди поклонников все-таки успела.

Также хейтят ее якобы за тесную связь со сценаристами сериала — ее мать одна из них. По мнению внимательных зрителей, героиню Пембе Унал, которую исполнила Сибель Ташчиоглу, убили именно по желанию Фейзы.

В жизни между актрисами вспыхивали конфликты, что, по всей видимости, не стала терпеть Дживелек, попросив родительницу о «помощи».

Правда, после ухода Сибель из проекта создатели оставили небольшой пост в социальных сетях, где объяснили, что сама Ташчиоглу была в курсе о гибели своего персонажа.

Якобы данная тема подробно обсуждалась с артисткой, а сама она была готова к такому исходу. От Сибель никаких согласий и опровержений нет, что еще больше придает силы мнению фанатов о всевластии Дживелек и подкрепляет критику фанатов сериала в ее сторону.

Барыш Кылыч — Омер

Кадр из т/с «Клюквенный щербет», реж. Кетджхе, Айдын Булут, 2022 –… г.

В 2004 году мир турецкого шоу-бизнеса потрясло известие об изнасиловании актрисы Гамзе Озчелик баскетболистом Гекханом Демиркелем. Настоящим «топливом» в этом медиа-скандале стало видео инцидента, а за ним, как по злому сценарию, в центре слухов оказался актер Барыш Кылыч, исполнивший в «Клюквенном щербете» миллиардера Омера Унала.

Сообщалось, что он якобы был в той роковой комнате и держал ту самую злополучную камеру. Но суд решил: Барыш никак не причастен к делу, чему поклонники не так сильно и поверили. Адвокат актера также утверждал, что его клиента не было в ту злополучную ночь в номере отеля и он не мог быть автором того самого ужасного видео.

Казалось бы, точка поставлена, но не для армии хейтеров. Для них вердикт суда не является истиной в последней инстанции, а лишь поводом сменить тактику.

Если не получилось уничтожить актера, почему бы не попробовать уничтожить бизнесмена? Из соцсетей волна ненависти перекинулась на новую цель — сеть частных клиник Барыша. В графу «Отзывы» тут же полетели обвинения в «ужасном обращении с пациентами» — классический прием.

На своей личной странице он обрушился на клеветников с громким заявлением.

«Я привлеку к ответственности перед судебной властью всех тех, кто высказал отвратительную клевету в мой адрес на основании ложных новостей. Я настойчиво говорю это тем, кто не хочет понимать. Ни одно из этих утверждений не соответствует действительности. Это фейковые новости. Вы клевещите, сами того не зная. Это настоящий позор…», — ополчился он.

Но даже оплошность 20-летней давности дала о себе знать еще на старте «Клюквенного щербета». Зрителей возмущало, как такой «извращенец» может изображать столь правильного и рассудительного Омера в сериале.

К создателям поступал миллион просьб об отстранении Барыша от работы, а самому актеру — тонна хейта, которая не утихает по сей день, а проект все так же развивается вместе с ним.

Эврим Доган — Кывылджим

Кадр из т/с «Клюквенный щербет», реж. Кетджхе, Айдын Булут, 2022 –… г.

История с Эврим Доган, которая вспыхнула с новой силой после интервью ее коллег, — это классический пример того, как личные конфликты на съемочной площадке перерастают в полномасштабную медийную войну.

Обвинения в непрофессиональном поведении преследовали актрису еще со времен второго сезона «Клюквенного щербета». Тогда в прессу просочилась информация о своеобразном ультиматуме, который Доган якобы поставила создателям сериала: больше экранного времени для ее героини и дочери Кывылджим — Доа (Сыла Тюркоглу), либо они обе покидают проект. Этот слух, так и не получивший официального подтверждения, стал первым камнем в ее скандальной репутации.

Однако настоящий пожар разгорелся во время работы над третьим сезоном. В интервью коллег по цеху, Севим Эрдоган и Бахтияра Мемили, были даны прозрачные намеки и прямые обвинения в эгоизме артистки в отношении других участников и работников на площадке. Это уже были не анонимные источники, а голоса изнутри, что придавало слухам весомость.

Но продюсерская компания Gold Film официально опровергла слова актеров, назвав их необоснованными. Зрителям, конечно же, сложно это доказать.

По словам инсайдеров, у актрисы получилось безупречно вжиться в роль трудяги Кывылджим, потому что она сама таковой и является в обычной жизни. Холодная, даже стальная леди с принципами, которая не уступит даже родному ребенку.

Слова коллег кажутся правдой, ведь прожить персонажа так живо и реалистично получится далеко не у каждого.

Сыла Тюркоглу — Доа

Кадр из т/с «Клюквенный щербет», реж. Кетджхе, Айдын Булут, 2022 –… г.

Яркий пример, где образ доброй и невинной леди смогла пошатнуть одна небольшая оплошность, — история Сылы Тюркоглу, которую зрители привыкли видеть милой и беззащитной актрисой.

Инцидент с пьяным вождением стал для Сылы тем самым моментом, когда личное безрассудство поставило под угрозу всю тщательно выстроенную репутацию.

Ее остановили за нарушение ПДД, а затем обнаружили, что звезда ко всему прочему еще и пьяна.

Реакция последовала незамедлительно и была жесткой. Социальные сети превратились в поле для суда общественности: поклонники, разочарованные и возмущенные, буквально «распинали» актрису за ее безответственность.

Команда же актрисы и ее менеджер бросились «заметать следы» — работать с медиа, смягчать тон публикаций и постепенно возвращать доверие аудитории. Возможно, формально права ей вернули, а скандал утих, но в эпоху цифровой памяти ничто не забывается окончательно.

Интернет и преданные фанаты турецких сериалов помнят все. Этот инцидент навсегда останется темным пятном в ее карьере, напоминанием о том, насколько хрупким может быть образ, созданный на экране.

Догукана Гюнгера — Фатих

Кадр из т/с «Клюквенный щербет», реж. Кетджхе, Айдын Булут, 2022 –… г.

Свободный подход к отношениям артиста Догукана Гюнгера стал поводом для сплетен, а роль в «Клюквенном щербете» и вовсе превратила его в объект ненависти для миллионов зрителей.

Гюнгер, не скрывающий своей любвеобильной натуры, постоянно оказывается в центре внимания папарацци и блогеров. Его частые смены партнерш уже не просто личное дело, а достояние соцсетей.

Даже мимолетные слухи о романе с Сылой Тюркоглу лишь подогрели интерес к его персоне. Актер, играющий страстные романы как на экране, так и в жизни, вызывает и восхищение, и резкую критику.

Но настоящий шок — это реакция зрителей на его персонажа Фатиха, младшего сына Уналов. Сценаристы наделили героя крайне непопулярными чертами: он похищает ребенка у матери Доа.

Это вызвало такую волну ненависти, что фанаты перенесли эмоции с персонажа на самого актера. Они даже создали сайт для «виртуального избиения» Фатиха. Люди на улицах высказывали ему претензии, как будто он и есть его экранный прототип.

Эта ситуация демонстрирует ключевой парадокс турецких сериалов: актеров любят за их способность воплощать яркие роли, но ненавидят, когда эти роли слишком убедительны.

Догукан Гюнгер оказался заложником всего и сразу: его осуждают за то, что он слишком быстро влюбляется в жизни, и за то, что он слишком убедительно играет негодяя на экране.