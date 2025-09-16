Свадьба не за горами: когда Анна Семенович планирует выйти замуж

Анна Семенович планирует выйти замуж в следующем году

Певица Анна Семенович откровенно рассказала, как развивается ее роман с предпринимателем Денисом Шреером. Чем мужчина балует звезду? По какой причине пара может поссориться? Когда они планируют пожениться? Кого из шоу-бизнеса артистка намерена пригласить на торжество? И почему влюбленным пришлось покинуть свой загородный дом? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я советую только то, что ему хорошо и что ему идет. И то, что мне нравится, конечно», — подчеркивает звезда.

Уже почти два года певица и телеведущая Анна Семенович состоит в отношениях с бизнесменом из Германии Денисом Шреером. Артистка светится от счастья и выходит вместе с возлюбленным в свет.

Но звезда не скрывает: несмотря на то, что в их отношениях царит идиллия, они, как и все, могут сильно поссориться. К примеру, из-за режима питания мужчины.

«Кто-то ест по ночам сладкое. Но это не я. Кто-то просто приходит к нам в квартиру и съедает все сладкое ночью. А я с утра просыпаюсь, и нет сладкого», — рассказывает телеведущая.

Для Семенович правильное и здоровое питание — очень важный момент. Будучи артисткой, она сама не может свободно набирать килограммы и не хочет, чтобы лишний вес появлялся у ее мужчины.

«Она очень хорошо готовит, если у нее есть на это время. Цыпленка в духовке, рыба очень вкусная, завтраки потрясающие. Мы пытаемся завтракать всегда вместе, насколько позволяет наш график», — делится Шреер.

Словом, Анна Семенович не намерена сдаваться. Она уверена, что отучит Дениса питаться по ночам и поможет ему вести более подвижный образ жизни. На недавнем отдыхе в Испании, к примеру, исполнительница заставляла мужчину много ходить пешком. А после того, как влюбленные застряли в одном из лифтов, оба поняли: вот он, знак.

«Была, конечно, паника, потому что очень страшно. В маленькой Европе все такое маленькое, мелкое, и лифты в том числе. В России нет такой жары. Была жара в этот день 40 градусов, и лифт был абсолютно весь железный, без вентиляции. Вот что было страшно. У меня началась паническая атака, потому что я начала бояться, что закончится воздух. Бог миловал. Но теперь мы решили, что нам надо всем постройнеть еще срочно и будем заниматься постройнением, чтобы не застревать в лифте», — уточняет певица.

Пара уже начала создавать свое уютное гнездышко. Еще весной они обустроились в новом загородном доме. Семенович делилась с подписчиками кадрами роскошных интерьеров. Рассказывала, с каким удовольствием закупает посуду и мебель для двухэтажного особняка.

«Я такой человек, я перфекционист. Хочу, чтобы дома было очень уютно, красиво и светло. Я меняла мебель, шторы, обустраивала полностью дом, какие-то фигурки подбирала, какие-то картины. То есть это все было на мне. Но мне это нравится. Мужчина помогал финансово, а я делала творческий процесс», — отмечает Семенович.

На днях телезвезда призналась: они оба переезжают в ее московскую квартиру, так как ей неудобно добираться на работу по пробкам. Артистка рассказала: Денису это не особо по душе, он хотел жить за городом, но в итоге пошел возлюбленной навстречу и перебрался с ней в столицу. Но с условием вернуться в Подмосковье следующей весной.

«У нас не глобальный ремонт, мы так немножечко освежили дом, и уже все готово», — говорит Денис Шреер.

Несмотря на небольшие разногласия, они уже не могут друг без друга и со смехом вспоминают, как начиналась их история любви. Пара познакомилась в 2023 году в ресторане. Денис постоянно задевал стул Анны Семенович, и певице это не понравилось. Они обменялись колкими фразами, однако вместо неприязни почувствовали по отношению друг к другу симпатию.

«Мне нравится в ней, что она искренняя и доброта ее на самом деле. Человек с очень большим сердцем», — заявляет жених Семенович.

«Она веселая, жизнерадостная. Мне кажется, они дополняют друг друга. Она плохого мужчину не выберет, это 100%. Только самого лучшего. Она будет счастлива, я уверена», — подчеркивает телеведущая Таша Белая.

Анна во всем помогает избраннику. Может посоветовать наряд для встречи или выхода. Денис в долгу не остается, он балует артистку дорогими подарками, возит на престижные курорты. А когда она болеет, нет никого заботливее на свете, чем ее мужчина.

«Носил (в постель. — Прим. ред.), да, и чаи, и куриные бульоны», — подтверждает телеведущая.

Денис Шреер уже сделал Анне Семенович предложение. Но пока пара ждет, когда завершится бракоразводный процесс бизнесмена в Германии. Еще до встречи с певицей он был женат и воспитывал сына. Но по заверениям мужчины, его с супругой уже давно не связывают чувства.

«Кто в Европе жил, особенно в Германии, знает, что это достаточно долгий процесс. В Германии немцы для спасения демографии не дают сразу развестись. Сначала надо прожить определенное время отдельно, потом подать и так далее», — объясняет Шреер.

Впрочем, дело движется к финалу, и вскоре никакие юридические тонкости не смогут помешать им соединить свои судьбы. Недавно Анна Семенович рассказала, что они с возлюбленным решили расписаться в следующем году.

«Еще не выбрал (кольцо. — Прим. ред.), но у меня есть в голове идейка», — говорит жених звезды.

Семенович планирует достаточно скромную, но веселую свадьбу, на которой будут только близкие друзья и коллеги.

«Если мужчина хочет для своей девушки все самое лучшее, если даже она скажет, что я хочу просто пойти расписаться, он все равно сделает для нее что-нибудь приятное и запоминающееся», — уверяет Таша Белая.

«Я считаю, что это как раз таки в ее стиле, потому что столько было разговоров, столько бедную Аню достали: „Когда ты выйдешь замуж? Кто твой избранник? Почему? Как?“. Я считаю, пусть они лучше распишутся вдвоем, улетят куда-нибудь на Мальдивы, и все у них будет хорошо. Делайте детей много таких же красивых, как вы», — заявляет певец Илья Гуров.

Ранее певица много раз говорила, как хочет стать матерью и что на всякий случай заморозила свои яйцеклетки. А потому поклонники уверены, что получив заветный статус супруги, Семенович не будет тянуть и с пополнением в семье.