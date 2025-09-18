Не закатать с ботулизмом: как правильно мариновать огурцы и помидоры

Что за соленья нам продают на рынке? Можно ли замариновать огурцы за полчаса? Безопасно ли употреблять в пищу из супермаркета или маркетплейса? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Можно ли выжить после отравления маринованными овощами?

Чем опасны маринованные огурцы и помидоры? Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Любимые всеми домашние соленья и закрутки могут привести к трагедии. В Белоруссии мужчина чудом выжил после употребления маринованных огурцов. Врачи боролись за его жизнь 12 дней. Причиной тяжелейшего отравления стал ботулизм.

Этот же диагноз поставили мужчине из Волгодонска. Причина — маринованные перцы, которые он купил на местном рынке. Врачи спасли и этого пациента. Но так бывает не всегда. В том же Волгодонске в 2023 году женщина съела маринованные грибы, после чего почувствовала себя плохо. Спасти пациентку медикам не удалось.

«Если мы говорим про ботулизм, то неврологическая симптоматика может нарастать с элементарного поперхивания и опускания век до отсутствия дыхания, так как не будет работать дыхательная мускулатура», — объясняет врач-инфекционист Светлана Галкина.

Внешне содержимое таких банок никак не не меняется. Ботулотоксин не пахнет и не имеет вкуса, но при попадании в организм быстро поражает нервную систему.

«Такой пациент не сможет выжить дома, он нуждается в лечении в стационарных условиях. Зачастую даже в реанимационном отделении с использованием высокотехнологичных методов поддержания жизни», — говорит эксперт.

Как выбирать маринованные огурцы и помидоры на прилавках?

Как определить безопасные маринованные огурцы и помидоры в магазине? Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Обезопасить себя от ботулизма при употреблении консервации на 100% — невозможно. Но есть целый ряд признаков, на которые стоит обратить внимание, чтобы избежать острого отравления.

«Проверьте, чтобы банка не щелкала, не было вздутия, мутного раствора, визуально пузырьков газа, плесени или инородных веществ», — рекомендует руководитель центра гастроэнтерологии, врач-гастроэнтеролог Ольга Колокольникова.

Доверять стоит крупным производителям. Если покупать «закрутки» на рынке у частников, то стоит потребовать декларацию соответствия и заключение санитарной экспертизы.

На популярном в Москве Преображенском рынке ни у одного из продавцов таких бумаг не оказалось.

А некоторые продавцы маринованных огурцов узнали о том, что соленья должны пройти проверку, только от корреспондента.

Как правильно мариновать огурцы?

Как правильно мариновать огурцы и помидоры в домашних условиях? Фото: Игорь Онучин/ТАСС

Готовим малосольные огурцы с чесноком и укропом. Да, именно те самые, которые могут вызвать настоящую борьбу за последний кусочек на столе.

«Мы приготовим этот шедевр буквально за 30 минут, не больше», — рассказывает кулинарный блогер Анна Муравлева.

Для засолки нужен один килограмм свежих огурцов. Каждый нужно нарезать на восемь частей. Вместо уксуса лучше использовать лимонный сок.

«Они будут хрустящими, и будет такая пикантность интересная у огурцов», — поясняет она.

На килограмм огурцов нужно выдавить 16 зубчиков чеснока, добавить душистый свежий укроп и сок одного лимона. Туда же следует отправить пару ложек подсолнечного масла, столовую ложку сахара, полторы столовых ложки соли, а также лук и горчица.

Огурцы по фирменному рецепту почти готовы.

«Теперь мы закрываем эти контейнеры плотно и трясем», — сообщает Муравлева.

Подавать такую закуску к столу можно сразу после приготовления, или дать огурцам пару часов настояться.

«А еще можно поставить их в холодильник, они пропитаются и будут еще вкуснее», — советует специалист.

Что в соленьях, кроме маринованых огурцов?

Чем опасны покупные маринованные огурцы и помидоры? Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

«Страна советов» взяла две банки солений — одну в супермаркете, а другую заказала на маркетплейсе. А затем отправила в лабораторию на исследование.

У одной из банок, той, что была куплена в Интернете, крышка оказалась со ржавчиной.

«По остаточным количествам пестицидов обе пробы чистые. По количеству нитратов содержание в образцах не превышает установленные нормы», — отмечает заместитель начальника отдела химико-токсикологических исследований филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по Москве и Московской области Юлия Куликовская.

А вот содержание железа в банке со ржавой крышкой оказалось ожидаемо выше нормы. Употреблять такую консервацию эксперты не советуют.

«Ржавчина может привести к тому, что в саму банку могут попасть некоторые микроорганизмы и начать развиваться там, или частицы железа», — разъясняет она.

Безопаснее, если перед покупкой консервации осмотреть банку. Лучше, если на первом месте сам продукт, а не масло или добавки. Рассол или сироп внутри должны быть прозрачными, без хлопьев и осадка.

Не берите банки с подтеками, липкими следами или поврежденной крышкой — это может говорить о нарушении герметичности.