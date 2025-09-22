Они блистали на экранах, но умерли нищими и одинокими: мрачный конец советских кумиров

Их имена знали миллионы, советские граждане толпились за билетами на премьеры с ними в главных ролях, а заграничные издания размещали их фотографии.

Почему любимцы миллионов зрителей Алексей Смирнов, Георгий Вицин, Семен Фарада, Александра Завьялова, Нонна Мордюкова и Сергей Филиппов умерли в одиночестве?

Избравший в друзья бутылку Алексей Смирнов

Кадр из к/ф «В бой идут одни „старики“», реж. Леонид Быков, 1973 г.

Известный сегодня по фильмам «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» и «В бой идут одни „старики“» Алексей Смирнов не всегда был популярным актером. Из-за Великой Отечественной войны ему пришлось в 1941-го временно забыть о любимом деле. Но это не единственный фронтовой отпечаток на судьбе артиста.

Дело в том, что последние месяцы войны он был сильно контужен. Из-за травмы он навсегда потерял способность иметь детей. Без объяснения причин Смирнов бросил ждавшую его с фронта возлюбленную, решил заниматься только дорогим сердцу делом.

Но и тут неудача: фамилия актера была мало кому известна, предложений о съемках не поступало, еще и у матери развилось психическое заболевание.

Герой войны не смог получить отдельную квартиру. Продолжая ухаживать за матерью в маленькой коммуналке, он все же добился небольших ролей. Спустя четыре года «Операция „Ы“» прославила Смирнова, но не избавила от комплексов.

Он мечтал жениться, но настолько стеснялся своей внешности и бесплодия, что не решался ухаживать за женщинами. Отчаявшись, он даже решил усыновить ребенка, но ему отказывали. Чиновники заявили, что артист будет часто отсутствовать дома и не сможет заботиться о несовершеннолетнем.

Слава скромного актера росла так же быстро, как его горе от осознания одиночества. Смирнов отвлекался изучением насекомых, расширял коллекцию и все больше замыкался в себе.

В 1970-е напомнили о себе старые военные травмы, стало сложно играть в кино. Смирнов пытался заглушить переживания с помощью спиртного. Одиночество давило, но кое-как выручали друзья.

В 1979 году Смирнова сразила ужасная новость: его близкий товарищ Леонид Быков погиб в автокатастрофе. Актер ушел в глубокий запой. Говорят, в последние дни он устроил пьяное застолье в больнице, куда попал из-за резкого ухудшения состояния. Именно алкоголь и убил любимца миллионов.

По одной из версий, за больничным банкетом 7 мая 1979 года прозвучал тост, который напомнил Смирнову о смерти Быкова. Мрачный актер ушел в палату. Там и умер от разрыва сердца.

Выбравший отшельничество Георгий Вицин

Кадр из к/ф «Джентльмены удачи», реж. Александр Серый, 1971 г.

Народный артист СССР Георгий Вицин начал выходить на театральную сцену с 12 лет, а уже будучи студентом одной своей фамилией привлекал зрителей. Его талант раскрылся в Театре имени Ермоловой и разросся на телеэкранах.

Особую славу Вицину принесло сотрудничество с Леонидом Гайдаем: будь то комедия «Она вас любит» или фильм «Кавказская пленница» — актер везде легко воплощал режиссерский замысел и дополнял свои образы необычными трюками. Правда, Георгий Вицин славой не кичился и старался жить незаметно, не как звезда.

Возлюбленной актера долгое время была актриса Дина Тополева — официального брака они не заключали, но жили вместе. В конце 1940-х тихое сожительство усложнила новая пассия Вицина — театральный костюмер Тамара Мичурина.

Его уход к другой женщине негативно отразился на здоровье Тополевой. Она стала много болеть, детей они не нажили — некому присмотреть за увядающей актрисой, поэтому с молчаливого согласия Мичуриной Вицин решил заботиться о бывшей любимой.

Между двумя женщинами не было вражды, они прекрасно ладили. Тополева в итоге положительно отреагировала и на брак Мичуриной с Вициным, на рождение у них дочери. А сам актер тем временем практически прекратил сниматься.

Свое желание отдыхать дома за книгами и занятиями йогой объяснял тем, что «отечественное кино больше не возродится». Много времени он уделял заботе о бездомных животных. Кормил голубей и выгуливал подобранного на улице полузамерзшего щенка, которого назвал Мальчиком.

С каждым годом Вицин все больше отстранялся от людей. Он не пил и не курил, всю жизнь следил за здоровьем — его отшельничество казалось странным и скорее напоминало аскетизм. Вицин то ли отрицал свою старость, то ли стеснялся попросить помощи.

Как ни крути, когда осенью 2001 года у него случился сердечный приступ во время концерта, в больницу к артисту никто не приходил. Позже жена звезды рассказала, что Георгий Вицин сам не разрешал ей навещать его, только просил присматривать за псом по кличке Мальчик.

Актер так и умер в одиночестве 22 октября 2001, а Мальчик пережил хозяина всего на сорок дней.

Семену Фараде смерть в одиночестве напророчила гадалка

Кадр из к/ф «Человек с бульвара Капуцинов», реж. Алла Сурикова, 1987 г.

Народный артист России Семен Фарада главных ролей не получил, но советских зрителей покорял умопомрачительными комедийными импровизациями.

Фердман — так звучит его настоящая фамилия — на самом деле учился в Бауманке, свое призвание нашел в университетской самодеятельности. Звезд с неба хватать он никогда не рвался, потихоньку играл, где позовут, и был счастлив возможностью заниматься любимым делом.

Путь к славе открыл образ грустного клоуна Сени в детской телепередаче «АБВГДейка», но настоящая известность настигла Фердмана только в сорокалетнем возрасте. Поздновато, но актер не жаловался: импровизировал в «Чародеях», смешил зрителей в «Формуле любви», умилял в картине «Попугай, говорящий на идиш».

Успел ли Семен Фарада раскрыться на экранах полностью? Не прошло и десяти лет, как актер заблистал на экранах, как у него начались проблемы со здоровьем. Говорят, подруга комедианта, прорицательница, предрекала ему кончину прикованным к постели, но он ей не поверил — не может судьба так жестоко поступить с честным, живущим своей профессией человеком.

Но болезнь прогрессировала. Приближались нулевые. Фараде сделали операцию на сердце, а после похорон его друга Григория Горина у знаменитости случился инсульт. У актера пропала речь.

Фарада никогда не строил из себя героя — он просто не прекращал сопротивляться. И вот во время очередного больничного обхода на вопрос одного из врачей: «Ну что, артист, как себя чувствуешь?» — вдруг ответил: «Плохо». Доктор засмеялся.

«Этот пациент жить будет», — заявил он, но ошибся.

Только Фарада снова начал разговаривать и передвигаться с тростью, как получился перелом. И от такого пустяка — споткнулся дома о любимого пса! Снова начался процесс восстановления, теперь артист заново учился ходить. И тут второй инсульт…

Денег в семье становилось все меньше — финансы утекали на лечение, от которого отчаявшийся Фарада отказывался. Больше всего угнетало, что друзья и знакомые совсем о нем забыли.

Девять тяжелых предсмертных лет прошли в депрессии, болезнях и, как ни поддерживала комика жена, в забвении. Причиной наступившей 20 августа 2009 года смерти стала хроническая сердечно-сосудистая недостаточность, развившаяся из-за инсультов.

Погибшая от руки родного сына Александра Завьялова

Кадр из к/ф «Тени исчезают в полдень», реж. Валерий Усков, Владимир Краснопольский, 1972 г.

Звезда советского кинематографа Александра Завьялова всего за 12 лет карьеры смогла прославиться не только в Советском Союзе, но и за его пределами.

Еще на первых порах популярности «Мосфильм» отдавал предпочтение именно ей, вчерашней студентке, а не звездам тогдашнего кинематографа, а американский журнал Life опубликовал ее портрет в подборке кадров самых знаменитых людей Советского Союза.

Яркую жизнь Завьяловой оттеняли сложности в личной жизни. Ее отношения с американским совладельцем судоходной компании почти сразу заметили в КГБ. Бизнесмена объявили персоной нон грата в СССР, а на актрису повесили ярлык неблагонадежности.

После мимолетного увлечения режиссеры с опаской стали звать актрису в свои работы. Завьялова уходила в себя. Кино было всем для нее, поэтому, когда в 1969 году знаменитости предложили главную роль в экранизации романа Анатолия Иванова «Тени исчезают в полдень», 33-летняя артистка восприняла это как возможность полностью раскрыть творческий потенциал.

Что же оказалось не так с тринадцатой ролью? Зрители настолько поверили реалистичности игры Завьяловой, что буквально осыпали проклятиями из-за Пистимеи Морозовой, которую она исполнила. И вот вчерашней звезде тихо и без огласки присудили ей звание заслуженной артистки РСФСР, а затем полностью забыли о ее существовании. На 20 лет.

Меланхолия переросла в депрессию, Завьялова попала в психиатрическую клинику. Отчасти потому, что после рождения второго после дочери Татьяны ребенка перестала пускать к себе кого-либо. На период двухмесячного «заключения» сына Петю временно определяли в детский дом или помещали в психбольницу вместе с матерью.

Он рос замкнутым и нелюдимым — в этом актриса винила себя. Взрослеющий Петя неудачи запивал, обиды выплескивал на Завьялову. Истерики, нетрезвые разборки — актриса терпела все выходки сына. Денег не было, он тратил материнскую пенсию по инвалидности, которую ей оформили в психиатрической клинике.

Морозным вечером 3 февраля 2016 года Петя вернулся домой сильно выпившим. На следующий день актрисе должно было исполниться 80 лет: с утра Татьяна обсуждала с матерью по телефону организацию юбилея.

Позвонил сестре и Петр, но не по поводу юбилея. Он сказал, что произошло несчастье. Позже стало известно, что пьяный сын заколол актрису ножом.

Петр Завьялов признался в убийстве матери, его приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

Потерявшая популярность и семью Нонна Мордюкова

Кадр из к/ф «Ширли-мырли», реж. Владимир Меньшов, 1995 г.

Целеустремленная сельчанка Ноябрина (Нонна) Мордюкова могла работать в колхозе, не будь у нее мечты поступить туда, «где учат на Любовь Орлову». Трудом и энтузиазмом она добилась своего и играть стала сильных женщин с непростой судьбой — таких, как она сама.

Первая роль должна была открыть перед Мордюковой путь к известности — в 1948 году в экранизации романа Александра Фадеева «Молодая гвардия» ей достался образ Ульяны Громовой, но за ней последовали только второстепенные «партии». Такие, как, например, в фильме «Русское поле», где по сценарию мать хоронила сына. Мордюкова согласилась тогда на предложение, хотя в народе считается, что такие роли могут быть роковыми…

Мордюкова влюбляла в себя советских зрителей, а сама больше всех на свете любила свою семью: гонорары распределяла между младшими братьями и сестрами, души не чаяла в сынишке Володе.

Ребенка она родила в первом браке с актером Вячеславом Тихоновым — союз был несчастливым и продержался 13 лет только потому, что мать запрещала Нонне разводиться.

Муж был холоден и молчалив, не любил гостей — они оказались совсем разными людьми. А вот Володя шел по стопам матери — тоже увлекался драмой, даже сыграл с ней ту самую сцену в «Русском поле».

Была ли она проклятой? Через 19 лет Владимир Тихонов начал выпивать и употреблять наркотики. Молодого человека мучили сравнения с известными родителями. Актриса старалась помочь, клала сына в больницы.

Но Володя звонил оттуда со словами: «Мама, забери меня, нам медсестры все равно наркотики за деньги предлагают». Владимир Тихонов умер в 40 лет от передозировки.

Нонна Мордюкова не могла пережить смерть самого близкого человека. Последние годы она доживала в однушке с младшей сестрой. Мордюкова почти ни с кем не общалась, но все мечтала о звонках от режиссеров, даже когда совсем слегла. Так и умерла от сердечной недостаточности 6 июля 2008 года, лежа на продавленной кушетке.

Сменивший костюм на лохмотья Сергей Филиппов

Кадр из к/ф «12 стульев», реж. Марк Захаров, 1977 г.

Сергей Филиппов, виртуоз комедийного жанра, мог стать звездой балетной эстрады, но предпочел советское кино. Зато его герои — от забавного Кисы Воробьянинова из «12 стульев» до эксцентричного дрессировщика Алмазова из «Укротительницы тигров» — переняли танцевальную пластику и яркую манеру талантливого актера.

Первый дебют в театре обернулся комедийной оплошностью, а второй — травмой. Так неунывающий Филиппов оказался в эстрадном театре-студии, где надумал смешить зрителей уже намеренно.

Роли удавались, правда, с руководством отношения не сложились из-за сложного характера и пристрастия к алкоголю. Зато в кино артист расцвел: он создал целую галерею второстепенных персонажей, каждый из которых веселил и запоминался.

Популярность принесла сотрудничество с режиссером Эльдаром Рязановым, в особенности фильм «Карнавальная ночь». Правда, задалось оно не сразу — Филиппов явился на съемки нетрезвым.

Вместе с известностью прогрессировала резкость и агрессивность. Отвлекалась звезда на застольях с коллегами, прогулках с поклонницами.

Сергей Филиппов изменял первой жене — балерине Алевтине Горинович. Их брак закончился отъездом танцовщицы в 1970-е вместе с общим сыном Юрием в США. Разъяренный Филиппов счел это предательством и разорвал с ними все контакты.

Со второй женой, писательницей Антониной Голубевой, жизнь складывалась проще: она была старше его на 13 лет, поэтому более мудро смотрела на истерики и пьяные выходки звезды.

Болезни и сложный характер постепенно уменьшали славу актера. Осознавая свою невостребованность, Филиппов все чаще заглушал свои переживания спиртным. Одна супруга выручала, продавала роскошные вещи из квартиры, чтобы прокормиться, не давала спиться — и вдруг ее не стало.

Смерть Голубевой окончательно разбила актера. Он замкнулся в себе, мало ел. Денег не было настолько, что даже отказался от спиртного. А когда вечные боли врачи идентифицировали как рак легких, Филиппов даже не стал бороться — просто ждал конца.

Когда-то восторженные зрители уже не узнавали в изможденном старике с отсутствующим взглядом эксцентричного комика. 19 апреля 1990-го Сергей Филиппов скончался в одиночестве, пролежав в опустевшей квартире в лохмотьях две недели.