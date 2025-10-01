Палка вместо бластера: почему звезда «Ворониных» Дронов не покупает детям игрушки

Звезда «Ворониных» Дронов не покупает детям игрушки

Звезда сериала «Воронины» раскрыл секреты воспитания детей. Почему Георгий Дронов не балует своих наследников? Из-за чего артист принципиально отказался покупать им игрушки? Правда ли, 12-летний сын знаменитости уже сам зарабатывает на жизнь? И как к суровым методам мужа относится его супруга? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Воронины», сериал снимался десять лет. Плотность эфиров этого сериала была колоссальная. Мы даже попали в Книгу рекордов Гиннесса как самый продлеваемый американский аналог», — делится актер.

Георгий Дронов с теплотой вспоминает свое участие в ситкоме «Воронины». Сериал про обычную российскую семью принес артисту славу и богатство. Правда, сам актер недавно признался, что ему было трудно играть подкаблучника и домоседа. Ведь в реальной жизни он совсем другой.

«Слава богу, я могу снимать эту маску и быть совершенно другим человеком», — отмечает артист.

Дронов вспоминает: в юности он слыл ловеласом и то и дело разбивал сердца влюбленных в него девушек.

«У меня первая любовь была в детском саду, по-моему. Вы знаете, самое необычное свидание — это когда на него пришли вовремя. Но, по-моему, такого не было», — заявляет знаменитость.

Первый неофициальный брак Георгия Дронова с телеведущей Татьяной Мирошниковой не сложился из-за сложного характера актера. Он не понимал стремления возлюбленной строить карьеру.

Считал, что избранница должна больше времени заботиться о его комфорте и благополучии. Спустя пять лет взаимных обвинений пара разошлась.

«Слушать женщину (на вопрос, какие ошибки может совершить мужчина в любви. — Прим. ред.). Огромное количество людей просто не решилось бы сделать следующий шаг для того, чтобы найти, если здесь не получилось, найти ту правильную, которая будет на всю жизнь», — говорит Дронов.

В 2010 году актер встретил новую возлюбленную, с которой его жизненные цели полностью совпали. Избранница Лада имела дочку от предыдущих отношений, которую Георгий Дронов принял как родную.

Пара быстро поженилась, а уже в 2011 году родился их общий ребенок — девочка Алиса. Еще через год они стали родителями сына Федора. Дронов уверяет, что не чает в наследниках души и не жалеет на них сил и времени.

«Стараемся дать, так как у нас все-таки семья творческая, и пытаемся просто как-то расширить детский кругозор, чтобы дать возможность попробовать и там, и там, и там. Везде», — делится актер.

Однако Дронов не скрывает, что в их семье царят достаточно суровые нравы. Он не разрешает наследникам пользоваться гаджетами и не покупает им игрушки. Актер уверяет: для развития его детям достаточно фломастеров, книг и конструктора.

«Это определенная, знаете, как такая мощная психологическая защита ребенка, что, не получив что-то, либо у него возникнет желание что-то сделать, чтобы получить, возникнет какая-то цель сделать это самому… Поэтому у них нет игрушек, у них пустая комната», — объясняет Георгий Дронов.

Актер вспоминает: однажды сын Федор посмотрел рекламу бластера и попросил отца купить ему такой же. Но в ответ Георгий Дронов предложил наследнику поиграть с обычной палкой. Артист уверяет, что поступил так не от жадности, а с целью развить у ребенка фантазию.

«Это некое ущемление детей. И производители, хозяева фабрик по производству игрушек говорят: „Да вы что, надо покупать, ребенок должен“. И чтобы человек в дальнейшем не впал в ступор, в какой-то кататонический ступор: мне нужна, мне нужна, мне нужна эта машинка. Или мне нужна, все, и истерика… Этой нет, но есть другая. Или ее можно сделать из конструктора и точно так же получить удовольствие», — рассказывает Дронов.

«Сурово. Детство должно быть детством. И даже на Востоке до шести лет балуют, и делай все, что хочешь. Должно быть детство», — отмечает актер Никита Панфилов.

«Детей, конечно, надо баловать в чем-то, но не потворствовать всяким делам и глупостям. А так, я считаю, конечно, надо их баловать, потому что им-то предстоит такая тяжелая жизнь впереди», — подчеркивает актриса Нелли Пшенная.

Актер давно берет детей с собой на съемочную площадку, чтобы они знали, каким трудом ему достаются деньги. А Федор, к примеру, уже вносит лепту в семейный бюджет.

«Я сыграл со своим сыном. Он играл меня в молодости, а я играл своего дедушку. То есть он попробовал, да, он попробовал», — делится звезда.

Георгий откровенничает: у них с супругой разные взгляды на воспитание детей. Во время ссор по поводу наследников она все чаще называет Дронова ворчащим стариком. А однажды актер посетил кинопремьеру без жены и даже обручального кольца на пальце. Но заявил, что это ничего не значит.

«Нет, оно есть, но потому что оно в ремонте. Это интересная история: оно деформировалось», — объясняет актер.

Сам Дронов не считает себя слишком строгим семьянином. Он мечтает, чтобы дети выросли успешными людьми. И думает на перспективу.

А чтобы близкие ни в чем не нуждались, звезда сериалов много работает. Сейчас принимает участие сразу в нескольких серьезных фильмах и новом спектакле.