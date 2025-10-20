Вреднее сигарет? Как солярий разрушает ДНК и ведет к раку кожи

На протяжении десятилетий загорелая кожа была не просто трендом, а социальным индикатором. Загар ассоциировался с успехом, здоровьем и возможностью позволить себе отпуск в солнечных странах. Хотя еще более века назад темная кожа считалась маркером простого рабочего, который целыми днями трудился в полях, пока его «белые» господа почивали в теньке.

Однако с ростом информированности о рисках ультрафиолетового излучения на смену естественному солнцу пришел солярий. Изначально аппарат продвигался в качестве безопасной альтернативы.

А так ли безопасен этот искусственный бронзовый оттенок? Разобраться в этом эксклюзивно Пятому каналу помогла терапевт Елена Павлова.

Правда и мифы о солярии

Идея о том, что солярий является безопасным способом получить загар, сегодня развенчана мировым медицинским сообществом. Маркетинговые уловки о подготовке кожи к отпуску или выработке витамина D не выдерживают критики перед лицом серьезных научных данных.

«Более того, в 2009 году ВОЗ признает искусственные лучи опасными и ставит их в разряд таких же канцерогенных веществ, как табак. И если сравнивать не с локальными процедурами, как лазеры, эпиляция, электроэпиляция — более безопасными лучами, так как здесь точечно идет воздействие на кожу. А если мы имеем в виду солярии, то он воздействует на всю поверхность тела», — объясняет эксперт.

Это официальный статус, присвоенный Международным агентством по изучению рака (IARC). Искусственный ультрафиолет в соляриях воздействует на кожу интенсивно и тотально, причем преимущественно это UVA-лучи, которые глубже проникают в кожу.

Они не только повреждают волокна коллагена и эластина, вызывая фотостарение — морщины, пигментные пятна и потерю упругости. И напрямую повреждают ДНК клеток кожи. Это многократно увеличивает риск развития меланомы, самой агрессивной формы рака кожи, а также плоскоклеточного и базальноклеточного рака.

Исследования показывают, что даже одно посещение солярия в месяц увеличивает риск меланомы на 55%. А для тех, кто начинает пользоваться солярием до 35 лет, этот риск возрастает на 75%.

Солярий или солнце

Если и солнце, и солярий являются источниками УФ-излучения, в чем принципиальная разница? Разницу специалисты отмечают в типе лучей, интенсивности и контроле.

Солнце излучает широкий спектр лучей, включая UVA и UVB. Вторые, хоть и провоцируют солнечные ожоги, в малых дозах необходимы для синтеза витамина D. В солярии же для быстрого достижения видимого эффекта используется преимущественно агрессивный UVA-фильтр.

«Что касается самого загара, то, конечно, лучше солнечные лучи, но с определенными, так скажем, ограничениями. Это постепенный загар. То есть начинать с 15-20 минут, посидеть на солнце, а потом лучше все-таки спрятаться, использовать шляпы и очки», — рекомендует терапевт.

Естественное солнце менее опасно при грамотном подходе. Ключевое слово — ограничения. Получать витамин D и легкий загар можно в безопасные утренние и вечерние часы, избегая пиковой солнечной активности с 11 часов и до 16.

Есть ли безопасные солярии

Индустрия красоты пытается адаптироваться, предлагая усовершенствованные модели: вертикальные кабины, турбо-солярии с мощной системой охлаждения, лампы с якобы улучшенным спектром.

Некоторые студии продвигают концепцию «еврозагара» с меньшей дозой UVB-лучей. Однако принципиального изменения в уровне риска это не несет. Любое устройство, предназначенное для искусственного загара, генерирует концентрированную дозу ультрафиолета, достаточную для повреждения кожи.

Надписи «новый» или «безопасный» являются маркетинговым ходом и не отменяют вредоносного статуса.

Как загорать безопасно

Полностью отказываться от солнца не только не нужно, но и вредно для выработки витамина D и психологического состояния. Секрет в осознанном подходе.

Врач советует придерживаться следующих принципов:

Постепенность

Кожа должна адаптироваться к ультрафиолету. Начинать стоит с коротких сеансов по 10-15 минут, как ранее говорил доктор. Затем постепенно увеличивать время пребывания, но не более одного-двух часов в день даже при наличии загара.

Максимальная защита

Защита кожи и глаз — обязательное правило. Необходимо носить широкополые шляпы, солнцезащитные очки с UV-фильтром и закрытую одежду из натуральных тканей.

«Так как сетчатку от ультрафиолета мы тоже должны защищать. Конечно же, помним, что если мы отдыхаем на близко с водой и песком, то там идет отражение солнечных лучей», — уточняет Павлова.

Правильный выбор солнцезащитного средства

Использовать крем с широким спектром действия (против UVA и UVB) и с SPF не ниже 30. Для светлой кожи, детей и при «первом знакомстве» с солнцем выбирайте SPF-50. Наносить крем следует обильно за 15-20 минут до выхода на солнце и обновлять каждые два часа, а также после каждого купания.

Учет окружающей среды

Ультрафиолетовые лучи отражаются от поверхностей, усиливая свое воздействие.

«Если мы отдыхаем на побережье, то мы быстрее получим вот эти солнечные лучи на свою кожу. Об этом мы тоже должны помнить», — отмечает специалист.

Песок отражает до 25% UV-лучей, а вода — до 10%. В горах и у воды риск обгорания значительно выше.

Стремление к бронзовому оттенку кожи не должно стоить здоровья. Солярий — это не современная и безопасная альтернатива, а прямой и доказанный фактор риска развития онкологических заболеваний. Инновационные аппараты несут угрозу, сопоставимую с курением.

Естественное солнце при разумном подходе является более предпочтительным вариантом.

Истинная красота — это здоровье, и в погоне за сиюминутным трендом не стоит забывать о долгосрочных последствиях.