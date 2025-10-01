Грудь из манки и постельная сцена в брюках: как снимали советский фильм «Афоня»

Фильм Георгия Данелии «Афоня» вышел на экраны 50 лет назад — в 1975 году. Трагикомедия, рассказывающая о жизни непутевого и явно отрицательного героя, неожиданно покорила советского зрителя, хоть и получила всего одну награду после выхода в прокат.

Но как снимали одну из самых знаменитых кинокартин советских годов? Подробности читайте в материале 5-tv.ru.

Мог быть без хэппи-энда: как создавался сценарий к фильму «Афоня»

Кадр из фильма «Афоня», реж.Георгий Данелия, 1975г.

Изначально сценарий дали украинскому режиссеру Леониду Осыке. Однако это не устроило Госкино, потому съемочный процесс перевели в «Мосфильм» и передали куда более именитому режиссеру Георгию Данелии.

А дальше фильм сложился будто сам собой. Георгию Данелии понравилась заявка Александра Бородянского — начинающего сценариста и студента ВГИКа.

Режиссер доработал сюжет вместе с Бородянским. Ведь изначально главный герой был маляром, а не сантехником, да и звали его Фимой, то есть Серафимом. А в самом сценарии юмора было мало — только горькая драма реальности…

По первому замыслу Афоня, опустошенный и потерянный, случайно улетел в неизвестность. Катя же, измученная неразделенной любовью, решилась на роковой шаг.

Изменился и возраст героев. По первому сценарию Борщев был юным мужчиной, только вернувшимся из армии, а медсестра Катя — зрелой женщиной, у которой к нему были больше материнские чувства, нежели романтические.

Однако решили наоборот их превратить в зрелого мужчину и молоденькую девушку, влюбившуюся в Афоню еще совсем девчонкой. И никакого самоубийства — исключительно хэппи-энд.

При этом, что интересно, Бородянский был против хорошей концовки у фильма, так как считал, что Афоня не заслужил счастья. Но много лет спустя изменил свое мнение.

На главную роль хотели взять польского актера: как подбирали артистов для «Афони»

Кадр из фильма «Афоня», реж.Георгий Данелия, 1975г.

На роль главного героя пробовалось много актеров. Среди них — Николай Караченцов, Владимир Меньшов, Владимир Носик, поляк Даниель Ольбрыхский, Владимир Высоцкий, Виктор Проскурин, Борис Щербаков.

У Данелии выбор стоял между Высоцким, Ольбрыхским и Леонидом Куравлевым. Изначально режиссер склонялся к Высоцкому, в том числе из-за сцены с игрой на гитаре.

Но предпочел ему Куравлева — режиссеру казалось, что с таким лицом, как у Леонида, зритель простит Афоне все, что угодно, а именно этот эффект и требовался. Правда, после выхода фильма Куравлев немного переживал, что его запомнят как сантехника-выпивоху.

Хозяйственного и добродушного штукатура Колю по предложению режиссера сыграл Евгений Леонов. Однако ему самому роль несильно нравилась — слишком уж, по его мнению, штукатур был положительным персонажем, без какой-либо яркой перчинки в образе. Медсестру Катю отобрали и вовсе без проб. В ее образе увидели студентку Щукинского училища Евгению Симонову.

Однако помимо «Афони» юная актриса должна была сниматься еще и в «Пропавшей экспедиции», съемки которой проходили в Башкирии. Потому в Ярославле, где шла работа над картиной Данелии, все сцены с ней сняли буквально за три дня.

Грудь из манной крупы: как проходили съемки «Афони»

Кадр из фильма «Афоня», реж.Георгий Данелия, 1975г.

В ситуации с Евгенией Симоновой этому сильно помог директор фильма Александр Яблочкин. Он лично отправился в Башкирию, откуда вернулся с девушкой и с ее мамой, выбив для Григория Данелии эти самые три дня. Из-за этого снимали Симонову почти круглосуточно, так как времени катастрофически не хватало.

Юная актриса толком даже не спала. Лишь во время переезда на другой объект ей удавалось немного вздремнуть в автомобиле. Благо, материал удалось отснять вовремя.

Неожиданно в картине нашлось место и для Бронислава Брондукова, изначально который должен был сыграть главную роль по замыслу украинского режиссера.

Ему досталась эпизодическая роль собутыльника Афанасия Федула — и несколько дополнительных сцен, которые добавили бы фильму комичности.

Причем комичность эта распространилась и за пределы площадки. Во время перерыва Брондуков вышел покурить на улицу в гриме и киношной одежде, а при попытке вернуться не мог попасть обратно, так как его приняли за настоящего алкоголика.

Лишь когда члены съемочной группы спустились вниз в поисках актера, им удалось объяснить швейцару, что перед ним стоит актер, а не местный пьяница.

Кстати, впечатливший советского зрителя бюст Людмилы, роль которой исполнила Татьяна Распутина, был таким же натуральным, как и алкоголизм Брондукова. На самом деле у нее была грудь самого обычного размера, и для увеличения художники шли на разные ухищрения.

В итоге решили подложить пакеты с водой, но они лопнули. Тогда им пришла в голову другая идея: насыпать в мешочки манную крупу, а затем подложить их в бюстгальтер. Именно она и оказалась выигрышной.

Были на съемках и другие форс-мажоры. Например, Михаил Светин, сыгравший шофера Воронкова, повел себя неожиданно нагло и принципиально. Он согласился выделить на них три дня, так как потом ему надо было уезжать в Ленинград на съемки в эпизоде телеспектакля.

На уговоры Данелии Светин не поддавался, из-за чего по итогу озвучивал Воронкова совсем другой актер. А самого Михаила Данелия больше никогда не звал в свои проекты, о чем тот очень жалел.

Зато Нина Маслова, которой досталась роль Елены — возлюбленной Афони, — ради этого фильма даже постоянно моталась между СССР и Германией, где у нее шли съемки в других картинах. Однако сняться у Данелии для Масловой было слишком важно, потому она не роптала.

Куравлев же, наоборот, оказался жутким скромником. Во время невинного постельного эпизода он лежал под одеялом в брюках, так как ужасно стеснялся молодой партнерши. И никакие уговоры съемочной группы не смогли заставить Леонида раздеться до трусов.

Стопка писем с возмущениями: что было после выхода «Афони» на экраны

Кадр из фильма «Афоня», реж.Георгий Данелия, 1975г.

После выхода фильма «Афоня» Данелия получил множество писем от женщин, жаловавшихся на своих мужей — пьющих сантехников.

Одна из них даже спросила, приходилось ли режиссеру спать с пьяным сантехником, на что Данелия ответил, что не спал ни с пьяным, ни с трезвым сантехником. Что удивительно, сразу после выхода «Афоне» удалось собраться на третью строчку рейтинга, хотя в тот год его вершину сплошь занимали зарубежные работы.

Однако кинокартина Данелии смогла собрать более 62 миллионов зрителей, заняв 15 место в общем списке лидеров советского проката. Кстати, в титрах «Афони», как и в других фильмах Данелии, можно увидеть имя некоего Рене Хобуа. На деле же никто такой в них не снимался.

Дело в том, что Рене Хобуа — это строитель, Георгий Данелия познакомился в одной из гостиниц Тбилиси. Вместе с Резо Габриадзе он попросил его послушать сценарий к фильму «Не горюй».

Строитель внимательно слушал, попутно выпивая с режиссером и драматургом, восторженно отзывался о сценарии, но потом выяснилось, что Рене не очень хорошо знает русский язык, поэтому половину прочитанного он вообще не мог воспринять.

Режиссеров позабавило, что они долго распинались перед человеком, который практически не понимал, о чем идет речь. И в итоге они решили вставить его в титры к фильму «Не горюй». А потом Данелия решил, что будет забавно вставлять фамилию Хобуа в каждый свой последующий фильм.