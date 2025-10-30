Рост для Дев, отдых для Стрельцов: гороскоп для всех знаков на ноябрь 2025

Ноябрь — для многих самый интенсивный месяц в году. Все хотят закончить дела перед декабрем и перед новогодними праздниками. Однако положение небесных тел внесет свои коррективы.

О том, что будет ждать каждый из знаков зодиака, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала астролог Евгения Шустина.

Евгения Шустина

Астролог

Общий гороскоп на ноябрь 2025 для всех знаков зодиака

По словам Евгении Шустиной, в этом году ноябрь пройдет особенно насыщенно. Ведь хедлайнерами месяца станут ретроградный Меркурий, Венера и Солнце.

«Меркурий с 10 по 29 ноября пройдет в знаке Скорпиона — одном из самых серьезных, сильных и потенциально рисковых. Влияние скорпионной Венеры, как и Солнца, продлится до 21 ноября. Этот стеллиум и будет определять настроение месяца: высокую напряженность и стремление к риску. То есть желание разжечь страсти, рискнуть. В целом ноябрь можно назвать месяцем разгула страстей», — отметила астролог.

Но если не брать во внимание эмоциональную составляющую или просто чуть меньше включать эмоции, то пройдет он очень полезно, раскрыв потенциал каждого.

То есть у многих получится сделать то, чего они раньше боялись, что казалось трудным — у каждого знака в своем деле.

Таким образом, если во время ретроградного Меркурия посмотреть на ошибки, совершенные в определенных областях, то получится высвободить достаточное количество энергии и потенциала, чтобы завершить или перезапустить какие-то сложные дела.

«Очень важно не идти на поводу у чувств, а эффективно расходовать данную ноябрем энергию», — подчеркнула Шустина.

Овен — гороскоп на ноябрь 2025

Овны смогут выйти из зоны комфорта, сделать шажок в страх и в сложность.

И тогда у представителей огненного знака зодиака откроются возможности для выгодных вложений, раскрытия чувственности, получения хорошей прибыли или помощи в сложных ситуациях.

В любом случае в ноябре каждый готов им помочь. Потому звезды советуют принять любую помощь.

Единственное, следует быть внимательным при вложении денег, потому что повысится вероятность финансовых манипуляций. Поэтому всем знакам, а не только Овнам, нужно быть осторожными в ретрограде Меркурия, особенно находящегося в Скорпионе.

Телец — гороскоп на ноябрь 2025

У Тельцов проявятся ошибки в построении партнерской коммуникации, ошибки с клиентами, которые сложно будет решить.

Но если представители земного знака зодиака возьмут себя в руки и решат эти сложности, то тогда они получат лояльных потенциальных клиентов, а может быть, даже надежных и добрых друзей в их лице.

Близнецы — гороскоп на ноябрь 2025

Близнецам ноябрь даст повод окунуться с головой в работу.

Также представителям воздушного знака зодиака удастся исправить мелкие и крупные недочеты и выстроить отношения с коллегами, чтобы они были более тесными и полезными.

Раки — гороскоп на ноябрь 2025

Раков приятно удивят дети или любимые близкие люди.

Они раскроются с совершенно другой стороны, с которой представители водного знака зодиака их еще не знали. Поэтому стоит позволить им немного больше.

Лев — гороскоп на ноябрь 2025

Львы в ноябре встретят недопонимание в общении с родителями или в целом в семье.

У представителей огненного знака зодиака могут возникнуть недомолвки, ссоры, обиды. Им стоит постараться решать такие чувствительные вопросы конструктивно, поскольку ими тоже могут быть недовольны.

Откровенные разговоры, наоборот, будут очень полезны для того, чтобы отношения стали теснее и ближе.

Дева — гороскоп на ноябрь 2025

Для Дев ноябрь — это месяц роста.

Представителям земного знака зодиака следует больше читать, обучаться чему-либо, общаться с интересными людьми. В расширении кругозора им также помогут близкие.

Весы — гороскоп на ноябрь 2025

Для Весов ноябрь станет месяцем улучшения финансового положения.

Представителям воздушного знака зодиака удастся найти новый источник дохода, попросить повышения зарплаты, купить что-то очень важное и полезное для себя.

В общем, третий осенний месяц для них особенно удачен с точки зрения финансов.

Скорпион — гороскоп на ноябрь 2025

У Скорпионов в ноябре будет много сил.

Представители водного знака зодиака в ноябре могут свернуть горы, решить любые вопросы, особенно если не будут цепляться за мелкие недочеты.

Скорпионам следует браться за самые сложные дела — все получится.

Стрелец — гороскоп на ноябрь 2025

Для Стрельцов ноябрь — время отдыха или творчества.

Однако в любом случае любые дела представителей огненного знака зодиака будут решаться, если у них получится остановиться, подумать, подключить интуицию или творческий подход.

Козерог — гороскоп на ноябрь 2025

Козерогов ждет очень активное время, когда все будут от них чего-то хотеть.

Но ноябрь станет для представителей земного знака зодиака продуктивным в плане общения с друзьями, единомышленниками, коллегами.

Также для них наступит очень хорошее время для того, чтобы показать себя и свои достоинства — Козероги будут услышаны и увидены.

Водолей — гороскоп на ноябрь 2025

У Водолеев наступит время для интенсивной работы и большого количества задач и целей.

Может показаться, что у представителей воздушного знака зодиака не хватит сил, но у них получится выделить их на самое важное, самое главное, самое нужное — на то, что позволит набраться опыта.

За второстепенное звезды советуют взяться потом.

Рыбы — гороскоп на ноябрь 2025

Рыбы в ноябре расширят или повысят свой профессионализм.

Представителям водного знака зодиака следует хорошо учиться, повышать квалификацию, посещать профессиональные мероприятия, общаться с топовыми коллегами из их отрасли, перенимать и передавать опыт. И тогда все задуманное получится.