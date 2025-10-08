Сын Михаила Круга тайно женился: как наследник звезды шансона нашел свою тихую гавань

Сын Михаила Круга женился на участнице шоу «Давай поженимся»

В мире российского шансона фамилия Круг — уже легенда. Но сегодня она звучит в новом контексте, не только как символ прошлого, но и как знамя будущего.

Александр Круг — 23-летний сын покойного Михаила Круга, официально вступил в брак, начав тем самым новую, личную главу в истории этой семьи. Его избранницей стала стилист и SMM-специалист Ульяна Сытинова.

Что особенно примечательно — пара сознательно выбрала камерный, почти тайный формат для своего счастья. Церемония бракосочетания прошла еще в августе, но стать достоянием общественности эта новость смогла лишь несколько месяцев спустя.

Такой шаг выглядит неожиданно скромным, так как дети известных артистов привыкли из каждого своего шага и «чиха» делать «громкий» инфоповод.

А тут событие, соизмеримое медийному проекту, но оставшееся в тени, так сказать. Так, Александр продемонстрировал, что популярность, полученная за счет папы-шансонье, не столь сильно охомутала его разум.

Есть в мире шоу-бизнеса надежда на адекватных преемников. 5-tv.ru решил выяснить все подробности личной жизни потомка легендарного шансонье.

От телешоу к реальной жизни

Казалось бы, что может быть более искусственным, чем формат телевизионного сватовства? Яркий свет софитов, ограниченное время, закадровые подсказки режиссера, но именно в этой, на первый взгляд, сугубо медийной среде произошла встреча, лишенная всякой наигранности.

Для Александра Круга приход на шоу «Давай поженимся!» в декабре 2024 года, вероятно, был не развлечением и не пиар-ходом. Это был осознанный, хоть и отчаянный шаг человека, уставшего от одиночества.

За его плечами уже был опыт отношений, которые разбились о суровые реалии его жизни — вечные гастроли, давление фамилии, жизнь в тени великого отца, которого он не помнил, но чье наследие должен был нести.

Он пришел на проект с мамой, Ириной Круг. Можно было бы умилиться такой глубокой близости сына и матери, правда, для современных девушек это вряд ли послужит «плюсом».

Многие женщины уверены, что мужчина должен быть полностью сепарирован от родителей не только физически, но и морально. Для Александра, по всей видимости, мнение мамы играет не последнюю роль.

С другой стороны экрана стояла Ульяна. Не звезда, не провинциалка, мечтающая о славе, а московская стилистка и SMM-специалист — та самая девушка из нынешнего цифрового мира.

Ее искренность, с которой она говорила о простых и вечных ценностях — о поддержке, об общем доме, о том, что семья — это тихая гавань, а не поле для амбиций, — покорила Александра. В мире, где многие видели в нем в первую очередь сына Михаила Круга, она разглядела просто человека, ранимого, ищущего тепла и понимания.

Их диалог на шоу был лишен привычной для таких программ игривости. Это было скорее «узнавание». Александр, выросший на сцене и с детства привыкший к публичности, в этот момент был на удивление настоящим. А Ульяна, обладая современной деловой хваткой, говорила о самом главном, о любви и семье, с удивительной простотой.

Не все верили в искренность такого союза. Точнее, в чистых намерениях девушки, потому что известность сына Круга тоже дает знать о себе. Знаменитостям в принципе сложно заводить романы, рассчитанные на долгий срок и с намеком на счастливый конец и смерть в один день.

После эфира их история не закончилась, а только началась. Она перетекла из формата телевизионного в реальный, обретая продолжение в прогулках по московским улицам, в совместных обсуждениях будущего и в тихих вечерах с гитарой.

Александр пел ей песни не только отца, но и своей мамы. Это был не просто романтический жест, это был акт глубокого доверия. В свой музыкальный мир он пустил красивую незнакомку, которая очаровала своим миловидным лицом и осветила серый мир вокруг яркой улыбкой.

Быстрое развитие их отношений, которое со стороны могло показаться стремительным, на самом деле было закономерным. Когда два человека находят друг в друге недостающую часть пазла, им нет смысла ждать.

В начале 2025 года, нежную и лишенную пафоса карусель из фотографий с Ульяной, где поздравлял возлюбленную с 23-м днем рождения.

«С днем рождения, моя дорогая и любимая. Наш путь только начался, но мы уже побывали в разных передрягах и получились множество чудесных эмоций и запоминающихся моментов вместе!», — подписал Круг-младший публикацию.

Семья как новый творческий проект Александра Круга

Кажется, в лице Ульяны Александр нашел не только жену, но и соратника. Как стилист, она уже активно включилась в его профессиональную жизнь, помогая формировать сценический имидж.

Это очень милый и романтичный симбиоз — она не просто занимается своим делом, а приносит что-то новое и красивое в работу его семьи.

Фраза Александра о том, что «род Кругов начинается именно с нас», — ярый намек на планы завести детей. Видимо, наследник шансонье решил взять в свои крепкие молодые круги все и сразу.

Одобрение со стороны Ирины Круг и матери Ульяны — еще одна позитивная «галочка» в фундаменте этого союза. Ирина, прошедшая через огромную личную трагедию и посвятившая жизнь сыну и сохранению памяти мужа, наконец видит, как ее ребенок обретает свое счастье.

А в Ульяне она, вероятно, видит не просто невестку, а ту самую опору, которая поможет Александру идти вперед.

Испытание славой и поиск себя Александра Круга

Чтобы понять масштаб личности Александра Круга, нужно понять, какой груз наследия лежит на его плечах с самого детства.

Он родился в Твери 26 мая 2002 года, а всего через месяц трагически потерял отца. Михаил Круг был убит в собственном доме, когда двое членов криминальной группировки захотели «припугнуть» шансонье, а в итоге лишили его жизни. Мальчик вырос, не зная отца лично.

Весь образ Михаила маленькому Саше создавала мать, которая воспитывала в сыне любовь к музыке, постоянно включая записи покойного супруга и рассказывая о творчестве.

Александр не только унаследовал приятный баритон, напоминающий отцовский, но и решил пойти по его стопам. Карьерный путь в музыке стал неким мостиком попытки балансировать между почтением к наследию отца и поиском собственного голоса. Он начинал с дуэтов с матерью, а в 2024 году принял участие в «Новой Фабрике звезд».

Однако этот опыт стал для него испытанием на прочность. Критика от закрепившихся в шоу-бизнесе персон, которые намекали на использование громкой фамилии, была болезненной, но, кажется, закалила его.

Молодому человеку звездных родителей «потом и кровью» приходилось доказывать: он на шоу не потому, что за него замолвили словечко, а из-за их многогранного таланта.

Вместо того чтобы сломаться, Александр вместе с матерью основал собственный лейбл «Krug Music», взяв карьеру в свои руки.

