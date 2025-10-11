Мальвина умерла от рака, а что стало с Пьеро? Судьбы детей-актеров из «Приключений Буратино»

Картину режиссера Леонида Нечаева «Приключения Буратино» не хотели выпускать в прокат. Чиновникам картинка казалась странной и неприглядной: играющие в кукол дети, бесхвостый Базилио и одетая в старое платье Алиса... Несмотря на это, фильм все же выпустили на Новый год 1976 года — и вот уже 49 лет он радует маленьких и больших зрителей.

Но как сложилась судьба детей, сыгравших главные роли в этой сказке? Подробности в материале 5-tv.ru.

Таня Проценко — Мальвина

Кадр из фильма «Приключения Буратино », реж Леонид Нечаев, 1975 год; Global Look Press / Natalia Loginova

Семилетняя Таня Проценко, сыгравшая Мальвину, тоже случайно попала в фильм — ее заметил в поезде ассистент Нечаева. Артистизм и большие глаза девочки стали причиной выбора.

Во время съемок у Тани начали выпадать молочные зубы — поэтому она появляется в фильме со вставной челюстью. Говорят, что на съемках Таня впервые влюбилась — в актера, исполнявшего роль Пьеро, Романа Столкарца. Чувство было взаимным, у них был небольшой детский роман. А вот Томаса Аугустинаса, сыгравшего Артемона, Таня полностью игнорировала.

Проценко прочили успешную карьеру — специально для нее писали главную роль в фильме «Про Красную Шапочку». Однако девочка попала в аварию, когда ехала на велосипеде, получила сильное сотрясение мозга и долго лежала в больнице. Роль досталась Яне Поплавской, но Таня совсем не расстроилась, ведь вовсе не грезила кино.

В итоге ее путь сложился иначе: она окончила ВГИК по специальности киновед и стала журналистом. А потом поступила в Литинститут, благодаря которому раскрыла себя в качестве поэтессы.

Татьяна дважды была замужем, у нее есть дочь Анна и сын Владимир. Интересно, что ее второй супруг, Алексей Войтюк, тоже снимался в фильме — он исполнил роль Ивана-подкидыша в «После дождичка в четверг» (1985).

В 2018-м у Проценко обнаружили рак. Боролась с заболеванием она упорно на протяжении трех лет. Однако заразилась коронавирусом, что могло повлиять на ход лечения. 20 мая 2021-го муж Татьяны сообщил о ее смерти.

Дима Иосифов — Буратино

Девятилетний Дима Иосифов получил свою роль случайно. Вообще он мечтал стать спортсменом и о кино даже не грезил.

Но помощник студии «Беларусьфильм» заметил в подземном переходе бабушку, которая тащила за руку внука с коньками и трубой в руках. Их сразу пригласили на пробы.

Изначально планировалось взять Диму на роль Арлекина, но его веселый нрав и харизма покорили Нечаева, и он стал именно Буратино. Самому мальчику идея сниматься казалась скучной — родители убедили его.

Интересно, что благодаря съемкам у Нечаева Дима Иосифов решил стать актером. После выхода фильма ему поступали предложения о работе, он снимался в таких картинах, как «Про Красную Шапочку», «Проданный смех», «Капитан Соври-голова» и других.

По окончании школы Иосифов уехал из Белоруссии и поступил во ВГИК, где учился на курсе ныне покойного Алексея Баталова. После окончания учебы его направили работать в Минск, но он продолжил сниматься — в основном на студии «Ленфильм».

В конце 1990-х он начал работать режиссером. Начинал с рекламы, зарекомендовал себя хорошо, сейчас снимает и более серьезные фильмы. В режиссерской копилке Иосифова несколько заметных работ: «Убойная сила-6», «Уходящая натура», «Екатерина».

Дмитрий давно женат, у пары есть трое сыновей: Андрей, Антон и Артем.

Томас Аугустинас — Артемон

Про сыгравшего Артемона Томаса Аугустинаса мало что известно. Говорили, что у него на съемках «Приключений Буратино» была безответная любовь к Тане Проценко — Мальвине, но она воспринимала его только как друга.

В 1985 году Аугустинас вместе с родителями эмигрировал в Канаду. По данным СМИ, там он и живет по сей день, занимается бизнесом.

Роман Столкарц — Пьеро

О детстве Романа Столкарца тоже известно немного. Роль Пьеро в фильме Нечаева стала для него единственным опытом в кино. В дальнейшем он сосредоточился на учебе — стал медиком и репатриировался в Израиль.

По последним данным СМИ, сейчас Роман работает там педиатром. Он давно и счастливо женат, у них с супругой четверо детей.

Также сообщается, что Роман до сих пор поддерживает связь с Дмитрием Иосифовым и до самой ее смерти общался с Татьяной Проценко.

Гриша Светлорусов — Арлекин

Больше всего тайн связано с Гришей Светлорусовым, сыгравшим Арлекина. В кино он больше не снимался, и фанаты «Приключений Буратино» с тех пор его не видели на экране.

Говорили, что он окончил Высшую школу КГБ и стал разведчиком.

По другой версии, Григорий был сотрудником НИИ, но с возрастом пошел по скользкой дорожке и связался с криминалом. Хотя подтверждения таким слухам нет, считается, что он перебрался в США, где связал свою жизнь с киноиндустрией, только за кадром.