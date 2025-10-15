«Сибирский изумруд»: как в России научились выращивать семена чиа

Какие тайны скрывают маленькие семечки чиа? Можно ли вырастить «заморские» растения в наших широтах? Ответы на эти вопросы узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Чем полезны семена чиа

Чем полезны семена чиа? Фото: 5-tv.ru

Вести здоровый образ жизни, внимательно следить за питанием — это уже не тренд, а осознанный подход к своему здоровью. И все больше россиян выбирают полезные и натуральные продукты, так называемые суперфуды.

Но зачастую эти модные и целебные семена, крупы и ягоды — импортные, а значит, их цена и наличие в магазинах зависит от курса валют и логистики. Один из таких популярных продуктов — семена чиа.

«В семенах чиа содержится большое количество микронутриентов и витаминов. Семена чиа богаты витаминами А, Е, тиамином, это витамин В1, ниацином, витамином В3», — объясняет диетолог-нутрициолог Ольга Перфильева.

Исторической родиной и основным производителем этих семян считается Центральная и Южная Америка. Но сейчас его начали выращивать и у нас. Россия успешно преодолевает зависимость от импортных продуктов. Помогает в этом национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Его ключевая задача — развивать отечественную селекцию зерновых, масличных и других культур, чтобы россияне могли питаться качественными, полезными и доступными продуктами.

По нацпроекту научные организации получают современное оборудование, а перспективные разработки — финансовую поддержку. Одна из целей — повысить долю отечественных семян на российском рынке с нынешних 67% до 75% к 2030 году.

Где производят семена чиа в России

Один из ярких примеров успешной работы российских селекционеров находится в Омске, где ученые совершили, казалось бы, невозможное.

«В 2017 году в связи с тем, что важна сейчас продовольственная безопасность. Институт ИТМО Санкт-Петербург обратился к нам. Сможем ли мы заняться селекцией шалфея испанского? С 2017 года по сегодняшний день мы ведем селекцию. Сегодня полевые исследования наши уже мы можем наблюдать. Первые сорта. Вот как раз мы находимся в посевах первого сорта в Российской Федерации. Называется он «Сибирский изумруд», — сообщает профессор кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений агротехнологического факультета Омского ГАУ Нина Казыдуб.

Задача у селекционеров стояла сложнейшая — «научить» южное растение, совсем не приспособленное к суровому климату, жить в Сибири.

«Были использованы задействованные теплицы, наши учебные поля опытные, наша техника селекционная. Планируем создание следующих сортов с еще более улучшенными характеристиками», — говорит заведующий учебно-научной лабораторией селекции и семеноводства полевых культур Омского ГАУ Александр Чурсин.

Чем полезны сибирские семена чиа

Чем полезны семена чиа? Фото: 5-tv.ru

Сорт уже включен в госреестр и вызвал интерес у аграриев из нескольких регионов. Но в чем же практическая польза этого «сибирского изумруда»?

«Шалфей испанский нашей селекции не уступает селекции зарубежной по содержанию масла, по содержанию микро-макроэлементов, по задержанию пищевых волокон», — рассказывает Казыдуб.

А это значит, что вскоре российские потребители получат доступ к качественному продукту.

История сибирского чиа — еще одно доказательство тому, что огромный шаг от фундаментальной науки до конкретного продукта — теперь реальность.