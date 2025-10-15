«Не соскучился по подгузникам»: почему Костя Цзю до сих пор не познакомился с внучкой

Костя Цзю до сих пор лично не знаком с внучкой

Российский боксер Костя Цзю впервые рассказал, как чувствует себя в роли дедушки. Почему 56-летний спортсмен еще не видел свою трехмесячную внучку лично? Правда ли новорожденную девочку назвали в честь американского марсохода? Какую операцию легенде бокса пришлось перенести незадолго до появления девочки на свет? Смог ли он оправиться от последствий инфаркта? И как занятия духовными практиками едва не довели знаменитость до смерти? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Три месяца назад в жизни Кости Цзю произошло знаменательное событие: чемпион Европы и мира обрел новый знаковый для себя статус — впервые стал дедушкой. В начале июля средний сын звезды Никита подарил ему внучку. Боксер был горд и счастлив. Однако на днях признался, что пока ему не удалось увидеться с малышкой лично.

«Они же в Австралии живут, поэтому в этом году не получится. Думаю, на следующий год поедем уже», — уточняет Костя Цзю.

«Конечно, я его поздравляю. И так круто, мне кажется, что… Вообще, внуки, мне кажется, это какая-то вторая молодость. Это очень здорово», — говорит актриса Лянка Грыу.

«Он не просто крутой спортсмен, но он сильный духом человек. Поэтому я поздравляю тебя, дорогой. Мне кажется, ничего нет прекраснее, как быть дедушкой или бабушкой в этом мире», — подчеркивает певица Катя Лель.

Правда, как рассказал Костя Цзю, он поначалу не был согласен с родителями в выборе имени девочки. Ведь они назвали малышку в честь американского марсохода. Однако в итоге спортсмен сдался. В конце концов, Кьюриосити Никитична Цзю звучит не так уж плохо.

«Это имя такое. Они придумали это имя, сын у меня. Не знаю, что они придумали, я еще не расшифровал. Они там целую поэму написали, почему так назвали», — рассказывает знаменитость.

Хотя спортсмен не отрицает: мог и настоять на более привычном имени. Никита бы его послушал. Ведь именно с подачи звездного отца наследник расписался со своей беременной невестой, хотя изначально не хотел спешить со свадьбой.

«Я говорю: „Так, я хочу, чтобы внучка родилась нормально, в браке. У вас срок — неделя“. И вот они за неделю подали заявление», — уточняет боксер.

Церемонию организовали в кратчайшие сроки. Торжество прошло в японском стиле, гости облачились в кимоно и тапочки. Костя Цзю был рад за сына. Он уверен, что ему досталась лучшая жена.

«Невестка очень хорошая. Самое интересное, у меня сын Никита, а она Никита», — делится спортсмен.

Никита появился на свет в первом браке знаменитости с Натальей Аникиной. Помимо него у Кости Цзю есть старший сын Тимофей и дочь Анастасия. Первенец звезды недавно тоже стал женатым человеком. А вот наследница пока не торопится в ЗАГС, хотя девушка уже представила бойфренда папе.

«Она выбрала, это ее решение. Моя задача — ее поддержать. Тем более у нее рядышком два брата, которые с первым знакомством сказали: «Иди-ка сюда, ты знаешь, что это наша сестра? Не дай бог, ей будет плохо“», — отмечает Костя Цзю.

Спортсмен не торопит дочь замуж. Хотя очень ждет появления новых внуков и внучек.

«Я, честно, не соскучился по подгузникам совершенно. Надеюсь, не буду менять… Надо будет — я всегда поменяю. У меня вообще нет ни брезгливости… Я все полностью мыл, убирал», — рассказывает боксер.

Костя Цзю не скрывает: он очень рад, что смог дожить до момента, когда наследники обзавелись своими половинками. Ведь, как признался легенда мирового бокса, он мог не единожды попрощаться с жизнью.

Боец много раз травмировался на ринге, а в 2018 году его сразил инсульт по причине оторвавшегося тромба и высокого холестерина. Спортсмен восстановил свое здоровье и теперь проходит тщательное обследование организма трижды в год.

«Ничего в жизни просто так не происходит. Ничего. Поэтому все, что происходит, для чего-то. Это жизненный опыт, который поможет в дальнейшем, если правильно все это осознать», — подчеркивает боксер.

Впрочем, как оказалось, опасность подстерегала Костю Цзю не только на ринге. Он много лет увлекался духовными практиками и, по признанию спортсмена, даже якобы выходил в астрал.

«Я выходил намеренно, просто попробовал сам себя. Мне объяснили, что нужно делать. Я лег. Половина тела поднялась. Смотрю, часть тела лежит. Я просто испугался в этот момент. Слава богу, вернулся», — делится звезда.

И лишь позднее боксер узнал, что такие опыты могут быть смертельно опасными.

«Когда я поговорил с учителем, она сказала: «Слава богу, что ты не пошел дальше, потому что, не зная эту практику и не зная, как это — возвращаться, ты мог просто душой выйти из тела и просто умереть“», — рассказывает Костя Цзю.

«Существует вероятность достаточно большая не вернуться. Тело умрет. Либо вернешься, но будут некие психические сподвижки в твоем сознании, и ты не вполне будешь адекватно реагировать. У меня были знакомые, которые баловались этими выходами в астрал, а потом добровольно обратились к психиатру и на стационар ложились на полторы недели. Отдыхали там, какие-то капельницы, чтобы прийти в себя», — объясняет парапсихолог Михаил Чехов.

Словом, Костя Цзю прекратил сомнительные практики и теперь бережет себя не только физически, но и духовно. К тому же в 2015 году он снова женился, и в новом браке у него подрастают маленькие дети: 10-летний Александр и восьмилетняя Виктория. Ради них спортсмен отказался от любого риска для здоровья.

Правда, всего четыре месяца назад Косте Цзю вновь пришлось обратиться к врачам. Разболелось плечо. Боксеру провели операцию по его восстановлению.

«Это последствия многолетней работы, многолетних ударов по лицу другим. И надрыв связок, и разрыв сухожилия, и надрыв мышцы — там все вместе. Просто все вместе совокупили и сделали. Я четыре месяца не должен вообще шевелить рукой. Она у меня четыре месяца вот так была (зафиксирована. — Прим. ред.). Сейчас восстанавливаюсь уже потихонечку», — делится Костя Цзю.

Спортсмен надеется, что реабилитация не затянется надолго. И в следующем году он полетит в Австралию уже со здоровой рукой, чтобы от души понянчиться с внучкой.