Актеры «Невидимки» 25 лет спустя: как выглядят и чем живут звезды культового фильма

Совмещающий элементы слэшера и научной фантастики хоррор-фильм «Невидимка», вышедший на экраны в 2000 году, на самом деле снят по роману Герберта Уэллса «Человек-невидимка». Сегодня картина полноправно считается классикой, хотя и узнать в ней книжный сюжет непросто.

Режиссер картины Пол Верховен действительно много сил вложил в работу с актерами и спецэффекты. В итоге «Невидимка» собрала хорошую кассу и практически в два раза окупила затраты на съемки в прокате.

Зрители охотно смотрели хоррор в кино, а вот критики старания его создателя не оценили. Расстроил результат и самого Верховена: по его же словам, снять такое кино легко смогли бы еще как минимум режиссеров двадцать.

Снять — вполне возможно, а вот подобрать актеров, которые сыграли бы также хорошо, вряд ли. О том, какой творческий путь прошли звезды «Невидимки» и какое значение в их жизни оставил хоррор — читайте в материале 5-tv.ru.

Кевин Бейкон — Себастьян Кейн

Кадр из фильма «Невидимка», реж. Пол Верховен, 2005 г; AP/TASS

Американский актер, продюсер и режиссер снимался в «Невидимке» уже будучи звездой. Себастьян Кейн — это не первая главная роль Кевина Бейкона, его участие в проекте к концу 1990-х стало гарантом отличных кассовых сборов.

Но сниматься в хорроре Бейкон согласился без уговоров — ему очень хотелось изобразить невидимого человека, постепенно теряющего все границы морали. Правда, сложный образ потребовал и непростой подготовки: для подводных сцен волосы актеру покрасили в черный для четкости спецэффектов.

После выхода хоррора Бейкон только подтвердил свой статус кумира молодежи. Кстати, развязные манеры рок-звезды в «Невидимке» привлекли кинофанатов и к другому его амплуа, ведь артист еще и выступает в составе собственной музыкальной группы The Bacon Brothers.

Сегодня 67-летний Кевин Бейкон все также популярен. От главных ролей в кино он отказывается по собственному желанию из-за возраста, а вот в сериалах с радостью выходит на первый план. Многие критики отмечают, что Бейкон находится в том меньшинстве актеров, которые за свою карьеру «не скатились».

Элизабет Шу — Линда МакКей

Кадр из фильма «Невидимка», реж. Пол Верховен, 2005 г; Amy Sussman/Getty Images

Фильм «Невидимка» входит в число прославивших актрису Элизабет Шу.

Роль главной героини, ученой-физика Линды МакКей, закрепила успех Элизабет и сделала ее знаменитой на весь мир, хотя сами съемки оказались для нее непростыми. На площадке Шу порвала связки на ноге, актрису могли заменить, но режиссер предпочел приостановить съемочный процесс.

Благодарной артистке было неловко задерживать коллег, поэтому она вернулась в кадр, не восстановившись до конца, и на протяжении двух месяцев прихрамывала.

Видимо, как раз после этой истории Шу стала внимательнее относиться к себе и своему здоровью. Пусть фильм «Невидимка» и принес ей множество наград, по завершении съемок актриса стала больше времени уделять семье. А в 2006 году из-за беременности она отказалась от главной женской роли в «Роковом числе 23».

Сейчас Шу 60 лет, она продолжает активно сниматься в кино. При этом ее фильмографию активно пополняют как фильмы ужасов, так и триллеры, хотя на озвучивании «Невидимки» 25 лет назад актриса даже порой отворачивалась от экрана — настолько ей было страшно.

Джош Бролин — Мэттью Кенсингтон

Кадр из фильма «Невидимка», реж. Пол Верховен, 2005 г; AP/TASS

На роль ассистента доктора Кейна Мэтта Кенсингтона изначально рассматривали Роберта Дауни-младшего, но в итоге ее получил Джош Бролин.

Как сын известного американского актера Джеймса Бролина, его карьера началась с попытки выйти из звездной тени отца. Несмотря на другие проекты, именно его игру в картине Пола Верховена «Невидимка» критики посчитали заявкой на известность.

Сейчас Бролину 57 лет, он продолжает работать над новыми проектами. «Невидимка» подтвердила жанровую ориентацию актера — после нулевых его все чаще стали приглашать в боевики, ужасы и триллеры. В частности, в 2025 году актер снялся в хорроре «Оружие» Зака Креггера.

Ким Диккенс — Сара Кеннеди

Кадр из фильма «Невидимка», реж. Пол Верховен, 2005 г; AP/TASS

Актриса Ким Диккенс до нулевых появлялась лишь в нескольких голливудских картинах и независимых фильмах, пока ее пригласили на роль Сары Кеннеди в хорроре Пола Верховена «Диккенс».

«Невидимка» открыла девушке путь в более серьезные высокобюджетные фильмы. Пусть в хорроре она и исполнила второстепенную партию, уже через год после завершения проекта ее пригласили на ведущую.

С тех пор Диккенс, которой летом исполнилось 60 лет, значительно расширила жанровую направленность работы. За ней не закрепилось амплуа актрисы хоррора, напротив, сегодня Диккенс и в детективные сериалы, и в спортивные драмы. Также успевает активно появляется в эфире телевидения.

От второстепенных ролей она по-прежнему не отказывается. На счету Диккенс к «Невидимке» прибавились такие успешные проекты, как «Дом странных детей мисс Перегрин» и «Остаться в живых».