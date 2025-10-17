Вернут свободу движения: лучшие упражнения от боли в спине и для красивой осанки

Почти каждый человек в наше время страдает от боли в спине. Иногда она становится невыносимой и почти парализует, мешая любому движению.

О том, чем она может быть вызвана и как с ней справиться, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала тренер-нутрициолог Ольга Яблокова.

Почему сидячая работа вызывает боль в спине

В современном мире большинство людей работают в положении сидя — за компьютером, ноутбуком или телефоном. Но длительное пребывание в таком положении крайне негативно сказывается на здоровье тела, ведь оно нуждается в движении.

Это приводит к:

Боли в спине;

Ухудшению осанки;

Напряжению в теле, которое приводит к болевым синдромам;

Жесткости грудной клетки, она становится обездвижена;

Зажатому тазу, из-за чего ухудшается здоровье органов малого таза;

Отекам и ухудшению кровообращения, целлюлиту;

Протрузиям и грыжам.

Однако есть упражнения, которые помогут избавиться от боли в спине. А также скорректировать осанку, убрать жесткость и зажимы, улучшить кровообращение и лимфоток.

Тренировка от боли в спине

Тренировку от боли в спине можно выполнить прямо в офисе — или дома.

«Упражнения можно выполнять друг за другом или отдельно от 30 секунд до 1 минуты каждое. Они улучшат здоровье всего тела, помогут выровнять осанку и справиться с болью в спине», — говорит эксперт.

Упражнение № 1 от боли в спине

Вытягиваемся макушкой вверх, представляем, что нос — это карандаш. И начинаем носом рисовать в воздухе перед собой горизонтальные лежащие на боку восьмерки. Поначалу лучше взять небольшую амплитуду движения и постепенно ее увеличивать, но без дискомфорта.

Выполнять в течение минуты. Так получится проработать зону шейного отдела: расслабить мышцы и увеличить мобильность, снимая зажимы и боль в спине.

Упражнение № 2 от боли в спине

Вытягиваемся за макушкой вверх и начинаем делать головой волну вперед: прижимаем подбородок к грудной клетке, как бы ныряя, и волнообразно тянемся носом вперед и вверх, из верхней точки возвращаясь в исходное положение.

Важно постепенно увеличивать амплитуду, включая в работу корпус тела и постепенно вводя в движение все туловище и весь позвоночник.

Движение снимет напряжение шейного и грудного отделов, уберет зажимы.

Упражнение № 3 от боли в спине

Поднимаем руки до параллели с полом ладонями вверх. На вдохе раскрываемся грудной клеткой, глядя вверх, и тянемся ею вперед, отводя назад плечи и пытаясь свести лопатки. На выдохе округляем грудной отдел назад, раскрывая лопатки и глядя вниз, а руками тянемся вперед.

Данное упражнение нужно выполнять динамично в течение одной минуты, глубоко дыша.

Оно направлено на улучшение подвижности грудной клетки.

Упражнение № 4 от боли в спине

Кладем ладони на затылок, сцепив пальцы в замок. Локти при этом направлены в стороны. Делаем глубокий вдох, на выдохе только за счет грудной клетки наклоняем корпус вправо. На вдохе возвращаемся в исходное положение. Далее — наклон влево и снова возвращение в вертикальное положение.

Повторяем так на протяжении минуты. Это отлично растягивает боковые мышцы туловища и подходит для улучшения здоровья позвоночника и снятия жесткости с грудного отдела.

Упражнение № 5 от боли в спине

Ставим одну ладонь рядом с собой на стул, другую руку вытягиваем вверх, корпусом тянемся за ладонью. Делаем вдох и на выдохе наклоняем корпус в сторону опорной руки, вытягиваясь за ладонью.

В этом положении нужно задержаться на 15-30 секунд. Делаем вдох и на выдохе разворачиваем грудную клетку в сторону опорной руки, продолжая тянуться за ладонью.

Снова вдох — и на выдохе принимаем исходное положение, а потом корпусом как бы отворачиваемся от опорной руки.

Выполняем такие развороты динамично в течение одной минуты и потом делаем на другую сторону.

Это растянет мышцы спины и увеличит гибкость позвоночника.

Упражнение № 6 от боли в спине

Вытягиваем руки в стороны, ладони направлены вниз. Тянемся за макушкой вверх.

Разворачиваем правое плечо вовнутрь, а левое — наружу. Грудная клетка при этом должна немного уходить в левую сторону вслед за плечевым поясом.

Затем проворачиваем плечи наоборот, уходя грудью немного вправо. Повторять движения нужно от 30 до 60 секунд.

Это улучшит подвижность плечевого пояса, грудной клетки и позвоночника.

Упражнение № 7 от боли в спине

Встаем, ставя ноги на ширину плеч. На вдохе садимся до параллели с полом, делая движение через тазобедренный сустав и вытягивая таз назад. На выдохе возвращаемся в исходное положение.

Спину важно держать прямо, нужно сделать 15-20 повторений.

Приседания улучшают кровообращение и лимфоток нижней части корпуса, что важно во время сидячей работы.