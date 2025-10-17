Александр Петров в образе Базилио поздравил всех пап с Днем отца

Сегодня в России, 19 октября, отмечается теплый и важный праздник — День отца. Это день, когда мы благодарим самых дорогих мужчин за их любовь, заботу и поддержку. И если задуматься о том, какой персонаж может быть олицетворением настоящего отца, то можно с уверенностью выделить Папу Карло — это добрый и скромный старик из сказки «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

Он был беден, жил в маленькой комнатке за камином, но все, что у него было — сердце, душа и руки — он отдал своему сыну. Именно Папа Карло стал для деревянного мальчика настоящим отцом, доказав, что быть папой — не про материальное благополучие, а про любовь, тепло и самоотдачу.

Папа Карло — отец не по крови, а по любви

НМГ «Кинопрокат»

Папа Карло вырезал Буратино из обычного полена, но с самого первого момента относился к нему как к родному сыну. Он укутал его в шарфик, пытался отправить в школу, волновался за него, когда тот пропал. Он не навязывал свою волю, не злился, не отказывался от мальчика даже тогда, когда тот попадал в неприятности. Именно так и поступают настоящие отцы — не судят, а поддерживают, не требуют, а учат, не кричат, а слушают.

И таких историй должно быть больше — ведь именно благодаря им формируются правильные семейные ценности. И вот, спустя ровно 50 лет после премьеры любимого целыми поколениями мультфильма, выйдет ее ремейк. Премьера состоится уже совсем скоро — 1 января 2026 года. А пока актеры и создатели нового «Буратино» рады поздравить пап с их главным праздником — Днем отца.

«Базилио — самый милый персонаж в сказке о Буратино, это бесспорно. Поэтому мне поручили поздравить сегодня всех вас с Днем отца! Дело ответственное, поэтому мы выносим планку милоты за пределы галактики! В этом мне помогут мои юные друзья. Быть отцом — значит всегда быть супергероем, быть рядом, уметь заботиться, поддерживать. Продолжайте быть этими героями для своих близких, людей и животных вокруг! Это не сложно и очень приятно!» — сказал кот Базилио, которого сыграл актер Александр Петров.

Новая сказка о «Буратино» скоро на экранах

По сюжету к папе Карло попадает древний волшебный ключ, исполняющий любые желания. Одинокий мастер мечтает о сыне. Желание почти сбывается, но в сказках не все идет по плану. Из полена появляется мальчик — умный, веселый и… деревянный. Буратино, так его назвал создатель, осознает свою необычность и отправляется в приключение, чтобы доказать отцу свою ценность.

Новый «Буратино» основан на сказке Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» и вдохновлен культовым советским телефильмом.

Актерский состав нового «Буратино» довольно яркий: Александр Яценко, Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Александр Петров, Анастасия Талызина, Марк Эйдельштейн, Рузиль Минекаев, Светлана Немоляева, Николай Дроздов, Антон Шастун, Ваня Дмитриенко и другие. Кто из них озвучит в сказочной киноленте тараканов — читайте в нашем материале.

Над производством киноленты работали кинокомпании «Водород» и Art Pictures Studio, Национальная Медиа Группа, Первый канал, Плюс Студия, Art Pictures Distribution при поддержке Фонда кино. Дистрибьютором выступит «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг Национальная Медиа Группа).