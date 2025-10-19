Игры с монстрами: как не травмировать психику ребенка в Хэллоуин

Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 11 0

Дети не сильно отличают реальность от фантазии, поэтому они могут сильно испугаться окружающей его обстановки 31 октября.

Фото, видео: 5-tv.ru

Хэллоуин лишь для взрослых кажется веселым и безобидным праздником, который ассоциируется с тематическими костюмами, сладостями и играми.

Но для детей все иначе — для них за всей этой мишурой могут скрываться сильные впечатления, с которыми их психика просто не справляется. Жуткие образы, резкие звуки, переизбыток эмоций — все это легко превращается в источник тревоги и даже страха.

Ребенок не всегда может выразить словами, что его напугало, особенно если взрослые вокруг смеются и радуются. Он может замкнуться, начать хуже спать, стать более раздражительным — и родители не сразу поймут, что причина кроется в неправильно организованном Хэллоуине.

Как не травмировать психику ребенка 31 октября — рассказала эксклюзивно Пятому каналу поведенческий терапевт, семейный консультант Елена Калашникова.

Что может напугать детей в Хэллоуин

Фото: 5-tv.ru

Маленькие дети часто не отличают реальность от вымысла. Они верят в сказки, фей и волшебников — и с такой же легкостью могут поверить в монстра, который выглядит «по-настоящему страшно». Поэтому не стоит покупать слишком «яркие» костюмы, например, с отрезанными головами.

«Дети на самом деле не сильно отличают реальность от фантазии. Мы же знаем — они верят в сказки, верят в волшебников. Поэтому и в это безобразие они могут поверить», — отмечает эксперт.

Такие впечатления могут вызвать впоследствии у детей ночные страхи, кошмары, тревожность.

Цепная реакция страха: как сберечь психику ребенка в Хэллоуин

Фото: 5-tv.ru

Еще все зависит от того, в каком формате проходит праздник. Как подчеркивает эксперт, если мероприятие организовано мягко — с конкурсами, танцами, костюмами героев из мультиков — то дети, как правило, чувствуют себя спокойно и уверенно.

Но даже в таких условиях может возникнуть тревожная ситуация. Например, если один ребенок начнет пугаться или кричать, может сработать эффект заражения — и остальные дети начнут бояться просто потому, что испугался кто-то рядом.

«Один ребенок может начать кричать или визжать, чтобы обратить на себя внимание. Бывает эффект заражения, и тогда уже несколько детей начинают бояться», — говорит эксперт.

Сладостей — слишком много

Фото: 5-tv.ru

Одна из главных традиций Хэллоуина — собирать конфеты. Но часто это превращается в настоящее сахарное переедание. Ребенок может за день съесть то, что в обычной жизни растягивается на неделю.

Результат — резкие скачки энергии, бессонница, агрессия или капризы.

Как сделать Хэллоуин безопасным и добрым для ребенка

Фото: 5-tv.ru

  • Выбирайте костюмы по возрасту — без жестоких или кровавых образов;
  • Объясните, что все это — игра, и в реальности такого не бывает;
  • Не включайте детям фильмы или видео с пугающим содержанием;
  • Договоритесь о лимите на сладости заранее;
  • Привлекайте детей к подготовке хэллоуинской вечеринки — это снизит вашу нагрузку и усилит эмоциональную связь с ребенком.
