Снимала одиночество на пленку и умерла в холодной ванне: грустная судьба Валентины Караваевой

Машенька из одноименного фильма в исполнении Валентины Караваевой ярко врезалась в память советских зрителей.

Однако слава была краткосрочной, мимолетной. Произошедшая после нее трагедия навсегда сломала жизнь актрисы, только начавшей свой профессиональный путь.

И — обрекла ее на смерть в одиночестве…

Сбежала в Москву: детство Валентины Караваевой

Валентина Караваева родилась 21 мая 1921 года в Вышнем Волочке в Тверской области.

Родители назвали дочь Аллой, однако девочке ее имя категорически не нравилось — и она убедила родителей его поменять.

Еще ребенком Караваева болела туберкулезом. Медсестра поделилась с ней томиком с пьесами Чехова, и девочка буквально влюбилась в его произведения — особенно в пьесу «Чайка». Маленькой Вале ужасно нравилось представлять себя Ниной Заречной…

Вероятно, поэтому она и решила стать актрисой. О своей мечте в 14 лет Валя написала самому Сталину, и случилось чудо — ее письмо прочли, и вскоре девушке пришло приглашение в школу «Мосфильма».

Свой шанс Валентина решила не упускать и, едва получив справку об окончании средней школы, тихо сбежала в Москву, оставив родителям записку.

Она заселилась в общежитие, ходила на занятия, постепенно осваивала профессию. И только спустя лет после отъезда мама написала своей беглой дочери первое письмо…

Навсегда Машенька: авария Валентины Караваевой

Кадр их фильма «Машенька», реж. Юрий Райзман, 1942г.

Впервые Валентина Караваева получила роль в фильме Юлия Райзмана «Машенька» — причем главную. Говорят, что и рот ей дали не сразу — а только отсеяв остальных прелестных претенденток.

Роль телеграфистки Степановой получилась яркой и запоминающейся, а фильм удостоился Сталинской премии. С портретом Караваевой в кармане гимнастерки солдаты шли в бой, с ним же и умирали.

Следующая роль в фильме Райзмана — в «Небе Москвы» — стала для актрисы роковой: машина, которая вела ее на съемки, столкнулась с трамваем. Валентина выжила, но ее лицо осталось навсегда изуродовано идущим от подбородка до уха шрамом… А душа — невозможностью иметь детей.

Это было в 1944 году. Несмотря на трагедию и невозможность появляться на экранах, Караваевой удалось все же сыграть в любимой «Чайке» в театре имени Моссовета.

Замуж за британца: отъезд из СССР и возвращение Валентины Караваевой

В этот же период Валентину Караваеву заметил английский атташе Джордж Чалмен. Для него пересекающий лицо актрисы рубец не стал уродством. Он без памяти влюбился в Валю. И уже в 1945-м Караваева вышла замуж и переехала за границу. Причем разрешение на отъезд из Советского Союза ей выдали всего через несколько дней после подачи заявления — не помешал никакой «железный занавес»…

В Европе актриса надеялась получить доступ к лучшим пластическим хирургам мира и исправить свой дефект. Но это удалось ей лишь частично и стоило потерянной чувствительности верхней губы.

В 1950-м Валентина Караваева приняла решение развестись с супругом и вернуться на Родину — хотя он был готов содержать актрису даже после развода. А она за это время успела организовать театр при русской общине в Женеве, где и играла, и самостоятельно ставила спектакли.

На родине же актрису ждал… драмтеатр в родном Вышнем Волочке. Однако это не остановило Караваеву, и уже спустя год она снова оказалась в Москве, в Пушкинском театре — правда, нелегально, все же брак с иностранцем сыграл свою роль. После актрисе удалось устроиться в театр-студию киноактера.

Снимала сама себя: последние годы Валентины Караваевой

В 1957-м Валентине Караваевой удалось сняться в эпизоде «Повести о первой любви» Василия Левина. А спустя шесть лет получить приглашение сыграть Эмили в экранизации «Обыкновенного чуда» Эраста Гарина. Последнее появление актрисы на экране состоялось в 1966 году — в эпизоде «Веселых расплюевских дней».

После этого Караваева работала только в дубляже. Да и то с работой было очень плохо. Лицо актрисы начали забывать — как и ее саму. По крайней мере ей дали однушку на ВДНХ, а до этого Валентине приходилось ютиться в коммуналках.

Артистка начала продавать одежду, некогда подаренную мужем: роскошные шубы, платья… Оставила только немного для самосъемок на пленку, которые организовывала прямо дома. Играла Заречную, Каренину, Раневскую — просто чтобы помнить, кто она есть на самом деле. Даже под слоями грима… Ценила эти моменты еще и соседка со второго этажа уже пенсионерки Чапмен.

И так тянулись долгие 30 лет… В нищете, забытьи и в одиночестве. Даже точная дата ее смерти неизвестна, только месяц и год — декабрь 1997…

Тело Валентины Караваевой нашли только 12 января, когда в доме прорвало трубу и соседи забили тревогу. Больше двух недель она лежала мертвая в уже давно остывшей воде в ванной. Актрису похоронили на Хованском кладбище в Москве.