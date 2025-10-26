Рынок смерти: как не наткнуться на суррогатный алкоголь и чем он опасен

Реанимация или морг? Как корреспондент поймал за руку продавцов контрафакта? И жизнь каких звезд оборвалась от алкоголизма? Ответы на эти и другие вопросы узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Какой компонент в суррогатном алкоголе отравляет людей

Сорок шесть человек погибли от суррогатного алкоголя в Ленинградской области. Причиной массового отравления стал опасный яд — метанол. Как выяснило следствие, отрава была похищена со склада временного хранения контрафактной продукции в поселке Трубников Бор.

«Прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 14 обвиняемых по данному уголовному делу. Кроме того, при надзорном сопровождении ведомства следственными и контролирующими органами проводится ревизия похищенной алкогольной продукции. А также продолжаются прокурорские проверки на иных складах», — сообщает старший помощник прокурора Ленинградской области по взаимодействию со СМИ Маргарита Швецова.

По словам токсикологов, после употребления метанола спасти жизнь можно только в реанимации. И счет идет на секунды.

«Сначала это кажется как легкое опьянение, как будто человек принял обычный этанол, но в дальнейшем уже поражается зрение. Это тоже довольно быстро происходит. И другие жизненно важные органы. Надо обращаться уже к медицинским специалистам, как можно быстрее», — говорит ведущий научный сотрудник отделения острых отравлений НИИ скорой помощи Анастасия Симонова.

Метанол — бесцветная ядовитая жидкость с запахом, похожим на этиловый спирт. Употребление метанола внутрь приводит к образованию высокотоксичных формальдегида и муравьиной кислоты, вызывая слепоту, ацидоз и смерть.

След привел к 78-летнему Николаю Бойцову. Как выяснилось, пенсионер торговал суррогатом не один десяток лет. Сам он, по версии правоохранителей, покупал отраву у сотрудника детского сада.

Кто из звезд умер из-за алкоголизма

В жизни некоторых звезд российской эстрады и кино есть этапы борьбы с затяжной депрессией, которую многие топят в алкоголе.

Один из тех, кто не смог избавиться от зависимости, — певец и музыкант, звезда 1990-х, кумир миллионов — Евгений Осин. В молодости он был солистом легендарной группы «Браво», исполнителем хита «Плачет девушка в автомате».

На 55-м году жизни у Осина цирроз печени, поражение головного мозга и как итог — остановка сердца от тяжелой формы алкоголизма.

«Я относился к нему с симпатией. Он очень симпатичный парень был. Такой, знаете, он добрый, наивный человек. Но, к сожалению, эта слабость, которая у него была, она оказалась сильнее его», — рассказывает певец, композитор Валерий Сюткин.

Замкнул свой жизненный круг алкоголем и звезда 1980-х, рокер Крис Кельми. На пике славы проблемы с алкоголем у певца стали хроническими. Артист пил в гримерке перед выступлениями и даже в перерывах между песнями. Его загулы длились неделями.

Он разом потерял все: семью, карьеру, репутацию. Кельми не остановили даже 15 эпилептических припадков. Умирала знаменитость в полном одиночестве, а проводить его в последний путь почти никто не пришел.

Как продают «паленый» алкоголь на рынках

Если одних алкоголь сгубил по причине зависимости, то этих — точно погубит за желание незаконно обогатиться.

Отравиться суррогатом могут не только люди с тяжелой зависимостью. Так, в конце этого лета в Сочи погибли 12 человек, которые решили попробовать на отдыхе домашнее вино. Как удалось выяснить «Стране советов», это так называемый домашний. Тут такая продукция вообще не редкость.

Корреспондент программы заглянул под прилавок столичного рынка и ужаснулся. На одном из них женщина свободно торгует домашним вином. Напиток спрятан где-то между коробками с овощами: кому надо, тот достанет.

После контрольной закупки журналист «Страны советов» раскрыл продавщице, кто он. В ответ женщина выхватила купленную бутылку и не нашла ничего лучше, как просто вылить содержимое на землю.

Другая съемочная группа через пару дней попыталась купить самодельный напиток вновь. Но после первого появления — самопал продавать перестали.

Чего нельзя сказать о другом московском рынке. Там безбоязненно сомнительный продукт отпустили в руки оператору «Страны Советов».

Теперь в гости на так называемое домашнее должна нагрянуть полиция — журналисты написали заявления в МВД.

Можно ли покупать алкоголь на рынке

В лабораторию отправили концентрат для самостоятельного приготовления напитков, домашнее вино, которое купили на рынке, и самогон с маркетплейса.

«Все три образца являются фальсификатом в большей или меньшей степени. Но естественно, что раз это фальсификат, там использовался спирт. Какой спирт — это неизвестного происхождения. Это чаще всего, как всем известно, происходит отравление именно спиртом. Не обязательно, что это будет метанол. Может быть, это этиловый спирт, но это технический спирт», — поясняет заместитель директора ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Александр Панасюк.

После распития таких напитков, даже если в них нет следов метилового спирта, все равно можно нанести вред своему здоровью. Главное — знать, что безопасной дозы алкоголя не существует.

«И я хочу сразу сказать, как врач-токсиколог, что этанол — это яд. И мы сейчас даже говорим не только о метаноле, а просто, что этанол — это яд. И Всемирная организация здравоохранения подчеркивает это, что безопасной дозы алкоголя нет. Любая доза разрушительна для организма», — указывает Симонова.

Следует помнить: чрезмерное употребление алкоголя вредит не только здоровью, но и благополучию близких.

Кто контролирует обороты алкоголя в России

В России оборот за всей спиртосодержащей продукцией контролируется единой государственной автоматизированной системой.

Проверить качество товара можно даже самостоятельно с помощью смартфона.

«Берем бутылочку, сканируем акцизную марку. И мы получаем информацию, как называется продукция, ее характеристики, кем произведена. Вы увидите всю историю от производства до магазина и какого числа она продана, какой номер чека и прочее. То есть это подтвердит легальность вообще продажи данной продукции. Это очень важно», — объясняет руководитель направления продаж винно-коньячного завода Максим Шорников.

По данным Росалкогольтабакконтроля, за прошлый год в стране изъято из оборота свыше десяти миллионов литров суррогата.