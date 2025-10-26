Не повторить судьбу Костомарова и певицы Максим: почему нельзя работать при простуде

Несколько дней героизма в офисе с недомоганием могут обернуться месяцами в больничной палате. Почему болезнь нельзя переносить на ногах?

Какие советы спасут жизнь во время простуды? Почему нельзя игнорировать первые признаки болезни? И что общего между олимпийским чемпионом и знаменитой певицей? Ответы на эти и другие вопросы узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Какая болезнь подкосила Костомарова и певицу Максим

ИТАР-ТАСС

Миллионы людей с замиранием сердца следили за историей олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Спортсмен не обращал внимания на недомогание и продолжал выступать на ледовых шоу. Результат — воспаление легких, менингит, инсульт, некроз тканей, ИВЛ, ЭКМО и ампутация.

«Ноги у спортсменов должны очень интенсивно кровоснабжаться. Когда развивается воспаление в сосудах, ткани очень резко реагируют, вплоть до развития гангренозных реакций», — объясняет терапевт, врач интегративной медицины Евгений Григорьев.

Еще один пример такого героического трудоголизма — певица Максим. Она тоже работала на износ, не обращая внимания на болезнь. Результат — кома и долгое восстановление.

«Ведь она вышла на сцену даже с температурой. И когда уже это дело стало серьезным, ее в клинику положили. Прошло не очень много времени, она ушла в кому. Она полтора месяца была в коме», — уточняет отец певицы Максим Сергей Абросимов.

Но выйти из комы — это только начало долгого пути. Максим предстояло заново выстраивать отношения с собственным организмом.

«Я вообще была первое время как ребенок. Я не осознавала, когда я хочу есть, когда я хочу спать. Я просто могла идти и упасть в обморок, например», — вспоминает артистка.

Почему нельзя работать во время простуды

5-tv.ru

Что же происходит с организмом человека, когда болезнь переносят на ногах? При физической нагрузке сердце и другие органы просто работают на износ.

«Когда возникает нарушение, связанное с заболеванием, допустим, у человека ОРВИ, то сердце работает гораздо быстрее. И мы видим, что сердце нарушает работу, функцию других органов, так как нарушается газообмен. То есть доставка кислорода нарушается. Это связано как раз с тем, что повышается температура тела, и сердцу надо больше крови прогнать. Соответственно, эффективность сокращения падает, потому что сердце сокращается гораздо быстрее», — поясняет кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Как только стало чувствоваться недомогание, важно сразу же обратиться к врачу и не затягивать с лечением.

Первые три дня болезни человек должен провести в постели, в хорошо проветриваемой комнате с высокой влажностью воздуха (40-60%).

В эти дни необходимо обильное тёплое питье и исключительно легкая жидкая пища. Физические и умственные нагрузки противопоказаны.

Шокирующие истории Романа Костомарова и Максим лишний раз доказывают, что здоровье — самый ценный ресурс.

