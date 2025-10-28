Умер вслед за женой спустя полгода: любовь всей жизни актера Назарова, не выдержавшего разлуки

Вчера ушел из жизни актер Геннадий Назаров. Зрителю он был известен по своим ролям в фильмах «Курочка Ряба» Андрея Кончаловского и «Какая чудная игра» Петра Тодоровского.

Всего полгода назад артист похоронил свою жену Наталью. Вместе супруги были счастливы, и Геннадий не выдержал потери.

О том, почему нередко супруги умирают буквально в один год, эксклюзивно Пятому каналу рассказала психолог Наталья Панфилова.

ва.

Почему Геннадий Назаров умер вслед за женой

Persona Stars/legion-media

Люди, которые вместе живут долго, по словам психолога, буквально прорастают друг в друга и становятся единым целым.

И поэтому смерть близкого человека после долгих совместных лет — это крах чего-то очень привычного.

«Здесь не только какие-то бытовые вещи. Это еще и эмоциональная привязанность, и понимание, что пара все делает вместе: засыпает, просыпается, и даже во время командировок и своих личных занятий присутствует чувство общности. Понимание дома всегда связано с близким человеком. И если этот близкий человек уходит, то появляется стресс, только прибавляющийся от эффекта неожиданности. А к смерти внутренне вообще невозможно подготовиться», — отмечает эксперт.

Также, как говорит Наталья Панфилова, мужчины находятся в зоне риска в большей степени. Ведь они хуже адаптируются, им сложнее поменять что-то, к чему они привыкли и что им очень нравилось.

Если люди жили хорошо и счастливо, то уход одного из супругов — это очень тяжелая потеря.

Потому что понимание, что такого человека больше в своей жизни можно не встретить, или что это один случай на миллион, расстраивает до невозможности.

«Поэтому на стрессе усиливаются все хронические болячки. И очень часто второй супруг уходит вслед за первым, как и произошло у Назаровых. Вроде бы по естественным причинам, но на фоне сильнейшего страха, невозможности как бы в буквальном смысле пережить эту потерю», — говорит психолог.

Но можно ли было в такой ситуации Геннадию Назарову как-то уменьшить горе и найти новые смыслы?

«Вообще, те, кто может пережить эту потерю, как правило, опираются на других близких людей, например, на других членов семьи. Это могут быть дети, внуки, братья и сестры, родители, если они живы. И другие люди, с которыми связаны общие воспоминания, которые могут заполнить образовавшиеся после ухода любимого пространство и пустоту», — объясняет Панфилова.

Тогда гораздо легче перестроить свою жизнь, направить внимание и силы на других людей, которые близки. И встречаться с ними лучше вне дома.

История знакомства Геннадия и Натальи Назаровых

legion-media

Геннадий Назаров и Наталья Сотникова (в девичестве) познакомились еще во времена учебы в ГИТИСе.

Шел экзамен по танцу, и юной Наталье нужно было научить танцу одного из присутствовавших студентов. Ее выбор пал на Геннадия, выглядевшего очень живым и раскрепощенным. Юноша тут же пригласил Сотникову в гости на знакомство с родителями. И склонная к авантюризму Наташа согласилась.

Смотрины прошли на ура, и будущие актеры начали встречаться. А вскоре еще и поженились… Их любовь была невероятной, нежной, яркой и полной взаимных принятия, уважения и поддержки.

«Я даже не могу передать, как я счастлива, что он у меня есть. Лицом к лицу, говорят, лица не увидать, но я, наоборот, с каждым годом убеждаюсь в человеческой уникальности Гены. Его актерский и педагогический талант — просто следствие особой искренности и детской чистоты», — говорила про супруга Наталья.

Карьера супругов шла в гору. Правда, Сотникова больше реализовывалась как сценаристка, чем как актриса. А Назарова режиссер Валерий Тодоровский называл самым талантливым актером поколения 1990-х.

Болезни и смерть Геннадия и Натальи Назаровых

Persona Stars/legion-media

И тут, как гром среди ясного неба, — почечная недостаточность. Геннадий оказался на больничной койке, но ему не помогали ни интенсивные методы лечения, ни дорогие операции. Из-за этого паре пришлось отказаться от идеи завести ребенка…

По итогу актер трижды в неделю был вынужден чистить кровь гемодиализом.

«Когда видишь детишек, ждущих почки для пересадки, — вот где чудовищный стресс! Вот это — проблема! А проблемы, связанные с кино, с театром, на этом фоне такая чушь!» — говорил он.

Рядом все это время была Наталья. Она сопровождала его в поездках на диализы, ходила с ним в церковь — молитвы давали артисту силы на для терпения.

Супруги открыли свою мастерскую для будущих актеров, Наталья продолжила создавать кино — последний ее фильм «Филателия» вышел летом 2024-го.

А весной 2025 общественность потрясла новость о смерти сценаристки в возрасте 55 лет. Как оказалось, Наталья Назарова несколько лет боролась с раком и… проиграла.

58-летний Геннадий после этого продержался всего полгода. Близкие старались быть рядом, но болезнь сильно обострилась из-за горя. Актера похоронят рядом с супругой — на Троекуровском кладбище в Москве.