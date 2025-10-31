Сыпь, жар и зуд: все о ветрянке — симптомы, лечение и способы защиты

София Бабина
София Бабина Эксклюзив 41 0

Многие полагают, что эта болезнь — исключительно детская, но она может настигнуть и взрослых. Как защитить себя и близких?

Фото, видео: 5-tv.ru

В России зафиксировали резкий рост заболеваемости ветряной оспой. Как пишут «Известия», эксперты связывают ухудшение эпидемиологической ситуации с нехваткой вакцины от ветрянки. Прививка не входит в Национальный календарь профилактических прививок в России, так как пока не производится в нашей стране.

На текущий момент она включена только в календарь по эпидпоказаниям, поэтому регионы по желанию должны покупать иностранную вакцину за свой счет.

Как вовремя распознать зачатки заболевания и можно ли избежать макияжа зеленкой, эксклюзивно Пятому каналу рассказала врач-педиатр, заместитель главного врача по лечебной работе Ольга Кулакова.

Первые симптомы ветрянки

5-tv.ru

Ветряная оспа — вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Первыми симптомами чаще всего становятся:

  • Общее недомогание;
  • Слабость;
  • Высокая температура;
  • Иногда также головная боль.

Сыпь во всей красе появляется только через пару дней.

«Сначала видны мелкие пятнышки, быстро превращающиеся в пузырьки. Сыпь может возникнуть на любых участках тела и слизистых оболочках, часто сопровождается зудом и жжением», — уточнила врач-педиатр.

Кстати, часто на первом этапе болезни пятна возникают на коже головы.

Причины и периоды быстрого распространения ветрянки

5-tv.ru

Ветрянка распространяется активно, потому что мельчайшие частицы вируса разлетаются при кашле, чихании, разговоре или даже дыхании больного.

«По статистике, ветряную оспу чаще фиксируют в холодный период, когда дети и взрослые больше времени проводят в помещениях, что облегчает распространение вируса», — пояснила Кулакова.

Однако ветрянкой можно заболеть в любое время года.

Ветрянка: кто в группе риска

5-tv.ru

В большинстве случаев ветрянка протекает легко, особенно у детей. Собственно, поэтому до роста заболеваемости в 2025 никто особо не переживал насчет красных пятнышек.

«Вероятность возникновения осложнений всего 5-7% от общего числа заболевших, но, учитывая, что ветрянкой переболел почти каждый человек, цифра получается значительная», — сказала эксперт.

Кто попадает в группу риска:

  • Не болевшие ранее взрослые и подростки старше 12-14 лет — у них нет иммунной памяти;
  • Люди с иммунодефицитом — их организм слишком слаб, чтобы помешать микробам бесконтрольно размножаться;
  • Новорожденные и младенцы — иммунная система малышей еще не сформирована;
  • Беременные женщины — опасности вируса автоматически подвергается и плод;
  • Люди с хроническими заболеваниями кожи и органов;
  • Курящие — поврежденная никотином слизистая дыхательных путей повышает риск развития ветряночной пневмонии.

Среди наиболее тяжелых осложнений также гнойные инфекции, энцефалит и мозжечковая атаксия. Иногда вирус может вернуться к уже переболевшим, приняв форму опоясывающего герпеса.

Профилактика ветрянки

5-tv.ru

Профилактика ветряной оспы — это не только изоляция больного на время болезни.

Важно соблюдать личную гигиену: мыть руки и проветривать помещения. Хорошая вентиляция снижает концентрацию вирусов в воздухе.

Также важно укреплять иммунитет: правильно питаться, заниматься физической активностью и спать достаточно. Это поможет защитить организм не только от ветрянки, но и от других вирусов.

«Самым эффективным способом профилактики ветряной оспы является вакцинация», — убеждена Кулакова.

Прививка от ветрянки

5-tv.ru

«Обычно плановую вакцинацию делают детям с девяти месяцев, если они не болели и не были привиты ранее, а также взрослым, не болевшим ветрянкой или непривитым, людям с хроническими заболеваниями, медицинским работникам и женщинам, планирующим иметь детей», — рассказала врач-педиатр.

Что считают противопоказаниями к прививке:

  • Острые инфекционные заболевания;
  • Иммунодефициты;
  • Беременность;
  • Аллергия на компоненты вакцины.

Проблемы с вакциной от ветрянки

5-tv.ru

Сейчас на российский рынок поставляют только вакцину «Варилрикс» от GSK. Это бельгийский препарат, который содержит живой ослабленный вирус. Его вводят дважды с интервалом не менее шести недель.

Обычно «Варилрикс» переносится хорошо. Чаще всего возникают лишь легкие побочные эффекты: повышение температуры, редко — сыпь, головные боли или аллергия.

Раньше препарат стабильно поступал в гражданский оборот, пусть его и нет в Национальном календаре. Регионы сами заказывали его. Причина нехватки «Варилрикса» в 2025 году может быть связана с проблемами в логистике или некорректном планировании закупок, пишут «Известия», ссылаясь на экспертов. К тому же импортный препарат стоит недешево.

Отечественная вакцина от ветрянки

5-tv.ru

В России уже запущен процесс разработки собственной вакцины от ветряной оспы.

«Отечественную вакцину на рынке мы ожидаем лишь в 2027-м», — сказала эксперт.

Собственный препарат позволит меньше зависеть от импортных поставок — так повысится и доступность вакцинации по всем регионам.

«Принимая решение о вакцинации, необходимо проконсультироваться с врачом: оценить состояние здоровья, возможные противопоказания и подобрать оптимальный момент для прививки», — считает Кулакова.

