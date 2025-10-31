Сыпь, жар и зуд: все о ветрянке — симптомы, лечение и способы защиты
Многие полагают, что эта болезнь — исключительно детская, но она может настигнуть и взрослых. Как защитить себя и близких?
В России зафиксировали резкий рост заболеваемости ветряной оспой. Как пишут «Известия», эксперты связывают ухудшение эпидемиологической ситуации с нехваткой вакцины от ветрянки. Прививка не входит в Национальный календарь профилактических прививок в России, так как пока не производится в нашей стране.
На текущий момент она включена только в календарь по эпидпоказаниям, поэтому регионы по желанию должны покупать иностранную вакцину за свой счет.
Как вовремя распознать зачатки заболевания и можно ли избежать макияжа зеленкой, эксклюзивно Пятому каналу рассказала врач-педиатр, заместитель главного врача по лечебной работе Ольга Кулакова.
Первые симптомы ветрянки
Ветряная оспа — вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Первыми симптомами чаще всего становятся:
- Общее недомогание;
- Слабость;
- Высокая температура;
- Иногда также головная боль.
Сыпь во всей красе появляется только через пару дней.
«Сначала видны мелкие пятнышки, быстро превращающиеся в пузырьки. Сыпь может возникнуть на любых участках тела и слизистых оболочках, часто сопровождается зудом и жжением», — уточнила врач-педиатр.
Кстати, часто на первом этапе болезни пятна возникают на коже головы.
Причины и периоды быстрого распространения ветрянки
Ветрянка распространяется активно, потому что мельчайшие частицы вируса разлетаются при кашле, чихании, разговоре или даже дыхании больного.
«По статистике, ветряную оспу чаще фиксируют в холодный период, когда дети и взрослые больше времени проводят в помещениях, что облегчает распространение вируса», — пояснила Кулакова.
Однако ветрянкой можно заболеть в любое время года.
Ветрянка: кто в группе риска
В большинстве случаев ветрянка протекает легко, особенно у детей. Собственно, поэтому до роста заболеваемости в 2025 никто особо не переживал насчет красных пятнышек.
«Вероятность возникновения осложнений всего 5-7% от общего числа заболевших, но, учитывая, что ветрянкой переболел почти каждый человек, цифра получается значительная», — сказала эксперт.
Кто попадает в группу риска:
- Не болевшие ранее взрослые и подростки старше 12-14 лет — у них нет иммунной памяти;
- Люди с иммунодефицитом — их организм слишком слаб, чтобы помешать микробам бесконтрольно размножаться;
- Новорожденные и младенцы — иммунная система малышей еще не сформирована;
- Беременные женщины — опасности вируса автоматически подвергается и плод;
- Люди с хроническими заболеваниями кожи и органов;
- Курящие — поврежденная никотином слизистая дыхательных путей повышает риск развития ветряночной пневмонии.
Среди наиболее тяжелых осложнений также гнойные инфекции, энцефалит и мозжечковая атаксия. Иногда вирус может вернуться к уже переболевшим, приняв форму опоясывающего герпеса.
Профилактика ветрянки
Профилактика ветряной оспы — это не только изоляция больного на время болезни.
Важно соблюдать личную гигиену: мыть руки и проветривать помещения. Хорошая вентиляция снижает концентрацию вирусов в воздухе.
Также важно укреплять иммунитет: правильно питаться, заниматься физической активностью и спать достаточно. Это поможет защитить организм не только от ветрянки, но и от других вирусов.
«Самым эффективным способом профилактики ветряной оспы является вакцинация», — убеждена Кулакова.
Прививка от ветрянки
«Обычно плановую вакцинацию делают детям с девяти месяцев, если они не болели и не были привиты ранее, а также взрослым, не болевшим ветрянкой или непривитым, людям с хроническими заболеваниями, медицинским работникам и женщинам, планирующим иметь детей», — рассказала врач-педиатр.
Что считают противопоказаниями к прививке:
- Острые инфекционные заболевания;
- Иммунодефициты;
- Беременность;
- Аллергия на компоненты вакцины.
Проблемы с вакциной от ветрянки
Сейчас на российский рынок поставляют только вакцину «Варилрикс» от GSK. Это бельгийский препарат, который содержит живой ослабленный вирус. Его вводят дважды с интервалом не менее шести недель.
Обычно «Варилрикс» переносится хорошо. Чаще всего возникают лишь легкие побочные эффекты: повышение температуры, редко — сыпь, головные боли или аллергия.
Раньше препарат стабильно поступал в гражданский оборот, пусть его и нет в Национальном календаре. Регионы сами заказывали его. Причина нехватки «Варилрикса» в 2025 году может быть связана с проблемами в логистике или некорректном планировании закупок, пишут «Известия», ссылаясь на экспертов. К тому же импортный препарат стоит недешево.
Отечественная вакцина от ветрянки
В России уже запущен процесс разработки собственной вакцины от ветряной оспы.
«Отечественную вакцину на рынке мы ожидаем лишь в 2027-м», — сказала эксперт.
Собственный препарат позволит меньше зависеть от импортных поставок — так повысится и доступность вакцинации по всем регионам.
«Принимая решение о вакцинации, необходимо проконсультироваться с врачом: оценить состояние здоровья, возможные противопоказания и подобрать оптимальный момент для прививки», — считает Кулакова.
