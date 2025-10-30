Печать ангела-хранителя: как использовать силу родинок и узнать по ним судьбу

В эзотерике и астрологии родинки рассматриваются как карты души: через них можно узнать о своих талантах, скрытых ресурсах, кармических уроках и даже о защите предков.

Подробнее об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказала эзотерик, эксперт ведической астрологии и нумерологии Елена Совершенова.

О чем говорят родинки на теле

Родинки — это не только красота и индивидуальность, но и настоящая магическая карта вашей судьбы. Они подсказывают, где таланты, где карма, где защита, а где скрытые возможности.

«Их следует изучать, прислушиваться к интуиции, использовать в медитациях — и жизнь станет гармоничной, защищенной и наполненной удачей», — отмечает эзотерик.

Темные родинки несут сильную активную энергию — словно магнит, притягивающий события и возможности. Светлые родинки мягче, но тоже важны: они хранят скрытые таланты и интуицию. А крупные — настоящие маяки судьбы: именно через них Вселенная подсказывает, где ваша сила, а где испытания.

В древности же родинки считали «печатью ангела-хранителя». Люди верили, что они отмечают места, где энергия защитника наиболее сильна.

А в средневековой Европе невусы на видных местах иногда называли «точками красоты», считая, что они приносят удачу в любви.

«К тому же каждая родинка — это маленький секрет вашей души. Загляните в зеркало, присмотритесь к своим отметинам и спросите себя: что они хотят вам сказать?» — предлагает Елена Совершенова.

А еще невусы могут меняться в течение жизни — появляться, исчезать или менять цвет в зависимости от энергетического состояния человека. Это объясняют не только физиологически, но и с точки зрения магии: тело сигнализирует о переменах в судьбе или о внешнем влиянии.

Астрологическая карта родинок: где какая энергия живет

Лоб (Солнце) : родинка здесь говорит о лидерских качествах, харизме и ясности ума. Такие люди умеют вдохновлять окружающих и легко привлекают внимание;

: родинка здесь говорит о лидерских качествах, харизме и ясности ума. Такие люди умеют вдохновлять окружающих и легко привлекают внимание; Межбровье (Сатурн) : знак кармы и уроков судьбы. Родинка здесь часто указывает на испытания, через которые человек растет;

: знак кармы и уроков судьбы. Родинка здесь часто указывает на испытания, через которые человек растет; Виски (Венера) : родинка на висках усиливает привлекательность и творческую энергию. Любовь и харизма — главные козыри такого человека;

: родинка на висках усиливает привлекательность и творческую энергию. Любовь и харизма — главные козыри такого человека; Шея (Меркурий) : родинка помогает в общении, обучении и языках. Человек словно прирожденный дипломат;

: родинка помогает в общении, обучении и языках. Человек словно прирожденный дипломат; Грудь (Луна) : эмоциональная сила, интуиция, способность защищать семью и создавать гармонию в доме;

: эмоциональная сила, интуиция, способность защищать семью и создавать гармонию в доме; Правая рука (Марс) : — активность, решительность, энергия действий;

: — активность, решительность, энергия действий; Левая рука (Юпитер) : — рост, удача, притягивание возможностей;

: — рост, удача, притягивание возможностей; Живот (Солнце и Луна) : личная сила, здоровье и гармония в семье;

: личная сила, здоровье и гармония в семье; Спина и плечи (Сатурн и Плутон) : кармические задачи, сила воли и защита предков;

: кармические задачи, сила воли и защита предков; Бедра (Венера) : любовь, страсть, гармония в отношениях;

: любовь, страсть, гармония в отношениях; Колени (Сатурн) : упорство, преодоление препятствий;

: упорство, преодоление препятствий; Голени и стопы (Юпитер и Марс): жизненный путь, путешествия, судьбоносные события.

Количество родинок и секреты кармы

Одна–две родинки — уникальный дар и личная миссия;

родинки — уникальный дар и личная миссия; Три–пять родинок — многогранные таланты, развитие в нескольких сферах;

родинок — многогранные таланты, развитие в нескольких сферах; Более пяти родинок — сильная карма, испытания, но и огромный потенциал.

Магия родинок: как использовать их силу

Родинки можно использовать как точки фокусировки энергии:

Родинка на груди или спине может быть заряжена светом во время медитации — это ваша личная защита;

может быть заряжена светом во время медитации — это ваша личная защита; Родинки на руках усиливают личную силу, помогают притягивать деньги и удачу;

усиливают личную силу, помогают притягивать деньги и удачу; Родинки на ногах и стопах — символ жизненного пути. Их можно использовать, чтобы очистить энергию и направлять судьбу.

«Если родинка неожиданно появилась на „сильной“ зоне, это может быть сигналом, что рядом есть чужая энергия, которую стоит нейтрализовать через очищение или обряд», — подчеркивает эзотерик.

А по древним славянским легендам, родинки на теле связаны с энергией рода. Каждая родинка на спине, груди или животе может быть связана с поддержкой предков и их благословением.