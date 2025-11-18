В долгах, как в шелках? Как оформить банкротство и какие последствия процедуры

С 1 января 2026 года начнет действовать закон, согласно которому в рекламе по услугам процедуры банкротства будут обязаны включать информацию о ее последствиях, о возможности досудебной процедуры, а также бесплатной — через МФЦ.

О том, как оформить банкротство бесплатно, эксклюзивно 5-tv.ru рассказал руководитель юридической компании Станислав Свириденко.

Опасна ли процедура банкротства

Процедура банкротства, как отмечает эксперт, хоть и существует в нашей стране уже десять лет, большинству людей все равно кажется некомфортной и даже пугающей. Особенно если она бесплатная.

«В общественном сознании бытует мнение, что бесплатный сыр может быть только в мышеловке. К тому же люди во многом считают, что само по себе оформление банкротства — это какое-то навешивание на себя позорного ярлыка.

Про бесплатное банкротство и вовсе говорили, что по итогу за него все равно «сдерут деньги» или вообще продадут в рабство. Конечно, это не так», — отмечает финансовый эксперт.

По словам Станислава Свириденко, на самом деле бесплатное оформление банкротства — реальная эффективная помощь. Его адресность распространяется на все более широкие слои населения, хоть она по-прежнему и остается малодоступной.

Вообще, банкротство — это процесс, к которому стоит как следует подготовиться, в первую очередь информационно. Потому что в ряде ситуаций бесплатное не подойдет.

«Основной подводный камень — в этой процедуре можно получить неприятный сюрприз в виде перевода из бесплатной и упрощенной внесудебной процедуры в судебную, платную, где возникают неожиданные для самого человека расходы. Ну и сама судебная процедура может обернуться многими неприятными сюрпризами для человека», — заметил эксперт.

А еще всегда есть риск обратиться к малограмотным юристам, которые знают только, как подать заявление в арбитражный суд. Они даже не сопровождают клиента, а просто консультируют и вводят в процедуру, не ожидая никакого результата и не помогая идти к нужному.

Как бесплатно оформить банкротство через МФЦ

Вообще, когда у человека возникают проблемы с финансами и закредитованностью, оформление банкротства в какой-то момент действительно остается единственным выходом — либо в судебной, либо во внесудебной форме.

Бесплатную процедуру, допустим, в МФЦ, настраивают законодательно таким образом, чтобы она подходила добропорядочным, добросовестным гражданам, которые просто оказались жертвами случая или постоянно меняющейся экономической обстановки.

Потому что есть и другая сторона медали — люди, находящиеся в серой экономической зоне, которые не могут урегулировать отношения с кредиторами.

Чисто технически запустить процесс оформления банкротства через МФЦ достаточно просто. Если ситуация по всем критериям подходит, то достаточно прийти в МФЦ и заполнить несложное заявление. В нем надо обязательно указать всех кредиторов.

«Сумма долга должна составлять минимум 25 тысяч рублей, и максимум — миллион. И в случае, если долгов у человека в совокупности больше максимальной суммы, он нередко из желания схитрить не указывает одного из кредиторов.

Но на сайте ЕФРСБ будет информация об этом долге, а всех кредиторов автоматически оповестят о начале процедуры. И тот, который не был указан в заявлении, имеет право в первую очередь прекратить внесудебную процедуру», — объясняет юрист.

Как правило, заявление спустя несколько дней появляется на сайте ЕФРСБ — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Есть ли п оследствия оформления банкротства

Но что делать тем, кому не подходит бесплатное банкротство, а долги непосильны? По словам эксперта, тут всего одна возможность — найти действительно ответственного исполнителя и предупредить его о всех нюансах своего дела.

«Практика в судах может показаться конвейерной: обращаются аккредитованные люди, им списывают долги… Но при этом все равно происходят какие-то изменения. Юрист должен понимать ситуацию и действительно сопровождать клиента на протяжении всей процедуры, ведь есть долги, не подлежащие списанию. Любая добросовестная компания предупредит об этом заранее», — отметил Станислав Свириденко.

Вообще, оформлять банкротство можно не единожды за всю жизнь, а раз в пять лет. И за десять лет существования процедуры было немало людей, которые, став банкротами, умудрялись снова набрать кредитов и снова начать оформление этой процедуры. Сейчас суды становятся на сторону человека и списывают долги даже повторно.

«Закон настроен таким образом, что каких-то ощутимых последствий для человека нет. Есть временные ограничения должностные на три-пять лет.

А вот относительно трудового стажа закон о банкротстве максимально на стороне граждан. То есть можно и зайти в банкротство, будучи в штате, получая официальную белую зарплату, и пройти процедуру, сохранив рабочее место и даже поменяв работу по ходу процесса. Однако это доступно именно для судебного процесса», — объяснил эксперт.

Также пять лет после оформления банкротства человек обязан при попытке взять кредит предупреждать банк о своем статусе, однако сейчас в заявлении даже нет такой графы — но банки и сами знают всю нужную им информацию.

И после процедуры часть кредиторов придется самостоятельно уведомить о текущем статусе, чтобы списать задолженности и получить доступ к счетам.