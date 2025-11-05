«Он офигенный»: что за мужчина покорил сердце Бьянки

Певица Бьянка заявила, что нашла мужчину мечты

Певица Бьянка рассказала: она больше не одинока. Что за мужчина покорил ее сердце? И почему артистка не торопится представлять его публике? Из-за чего исполнительнице долго не везло в личной жизни? Чем закончился ее единственный брак? И собирается ли знаменитость снова замуж? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я очень брезгливая. Я не люблю, когда трогают мои вещи, не люблю, когда мне говорят, во сколько мне вставать, что мне одевать, с кем мне фоткаться, в каких трусах мне лучше, в каких не лучше. Я вот это все ненавижу», — заявляет певица.

Еще год назад певица Бьянка заявляла, что не создана для брака. Звезда уверяла: ей прекрасно и одной. Она активно занималась творчеством, основала музыкальный лейбл и немало сил вложила в собственную внешность. Похудела, провела сразу несколько пластических операций и совершенно не переживала, что рядом нет достойного мужчины, который оценит ее новый облик. Как вдруг.

«Я могу сказать, что я не нашла прям принца, нашла-нашла, но мне понравился наконец-то некий мужчина, да. И что? Он офигенный, да», — делится Бьянка.

Поклонники начали гадать, кто же этот загадочный кавалер, ради которого артистка изменила свои взгляды.

«Он мне нравился еще до того, как сделал мне некие сюрпризы, скажем так. Но пока ничего не могу вам говорить, просто могу сказать: мне понравился мужчина, да», — отмечает знаменитость.

Пока Бьянка предпочитает хранить имя своего избранника в тайне. Но отмечает, что их чувства взаимны и мужчина соответствует всем ее запросам.

«Ум, целеустремленность и надежность. И, конечно же, деньги, естественно. Денег должно быть хотя бы столько же, сколько у меня… Пока есть эти эмоции, чувства, которые мы так редко все испытываем, возможно, один-два раза максимум в жизни, нужно этим наслаждаться», — уточняет певица.

«Я считаю, что вообще никого не надо показывать, если есть такое счастье. Своего мужчину надо за семью замками держать и вообще подальше от шоу-бизнеса. Если он не в шоу-бизнесе», — говорит певица Анна Калашникова.

«Когда у нас что-то несерьезное, мы ходим, рассказываем друзьям, подругам. Типа да, вот там что-то. А когда мы начинаем с трепетом относиться к какой-то истории, мы молчим и боимся вообще спугнуть, сдуть. Это настолько какое-то хрупкое, нежное. Я думаю, что она просто это бережет», — предполагает певица Анастасия Вознюк.

Коллеги рады за певицу, но переживают: как бы Бьянка не наступила на старые грабли. Ведь королева R&B и сама признавалась, что постоянно обжигалась в личной жизни. Ее единственный брак с гитаристом Романом Безруковым продержался всего четыре месяца. Следующим кавалером стал известный боксер. Артистка была от него без ума, пока однажды он не показал свой истинный характер.

«Он говорит мне: „Значит так, у меня сегодня у друзей праздник. Ты пойдешь со мной, будешь сидеть и говорить, что ты моя будущая жена“. Очень крепко сжал мою руку, и тогда, когда мы пришли в отель, я написала своему другу. Они приехали и оттуда меня просто забрали. Оказался тоже шизофреником, и он потом меня преследовал, грозился меня побить, а для меня это триггерная очень тема», — рассказывает Бьянка.

Прошлой зимой на певицу и вовсе напали прямо в центре Москвы. Неизвестный, угрожая палкой, приказал ей сесть в машину. Но злоумышленника вовремя спугнули.

«В капюшоне он был, было темно просто, но был взгляд такой нездорового человека», — отмечает артистка.

Бьянка никогда не скрывала, что является будто магнитом для разных нестандартных личностей. Но теперь, после пережитых ситуаций, артистка, по ее собственным словам, стала более бдительной и осторожной. А потому она уверена, что в этот раз не обожжется.