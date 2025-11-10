«Враги не дождутся»: Олег Газманов отреагировал на слухи о проблемах со здоровьем

Олег Газманов опроверг наличие критичных проблем со здоровьем

СМИ пишут: врачи запретили Олегу Газманову исполнять его фирменные трюки на сцене. Правда, что народный артист РФ больше не может делать сальто и прыжки? Какой недуг ему якобы диагностировали медики? Как это прокомментировал сам исполнитель? И почему он поднял свои расценки на концерты? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Какой-то товарищ с киркой в снаряжении на Эльбрусе танцевал. Да сейчас везде: и Кавказ уже подтянулся, и Армения, кто только не пляшет. Посмотрели, мне цифры сказали. За две недели около 160 миллионов просмотров. Кошмар какой-то», — говорит Газманов.

Еще в сентябре Олег Михайлович хвалился, как он счастлив быть новым кумиром подростков. Певец случайно запустил в сети флешмоб, который фанаты окрестили «Танцуй, как Газманов». Они копировали его эпичные прыжки из клипа на хит «Загулял». Причем с каждым днем подключалось все больше участников.

«Невозможно телефон открыть, у меня там просто что творится. Я подумал, что теперь у меня еще пара есть моментов, которые могут завируситься», — отмечает звезда.

Но на днях СМИ огорошили поклонников Газманова новостью: возможно, артист больше никогда не сможет исполнять свои фирменные трюки. Якобы недавно певец обратился в клинику с жалобами на боли в пояснице и ноге, и врачи обнаружили у него коксартроз, то есть разрушение хрящей в тазобедренном суставе.

«У нас есть головка бедренной кости, есть впадина, в которой она стоит, эта вертлужная впадина. Когда у них начинаются какие-то нарушения, появляются боли, появляется ограничение движений. Это такие дегенеративные, чаще всего возрастные, конечно, изменения», — объясняет кандидат медицинских наук Денис Романов.

По данным прессы, доктора рекомендовали Газманову полностью отказаться от активных подтанцовок на сцене. Иначе это может угрожать ему потерей подвижности.

«Я надеюсь, что он быстро выздоровеет, но я точно считаю, что нужно отказаться от подобных, скажем, трюков, которые он делает на сцене. Это очень круто, но здоровье на первом месте», — говорит певец Максим Завидия.

Теперь поклонники волнуются: как поступит сам артист? Ведь певец стал кумиром молодежи именно из-за своих знаменитых танцев. Неужели Газманов откажется от трюков в тот момент, когда он только начал повторять успех Надежды Кадышевой?

Ранее звезды уже не раз пытались заслужить внимание молодежи. К примеру, стать кумиром подрастающего поколения всегда мечтала Лариса Долина. Она часто экспериментировала со стилем, но в тренды не попала.

Зато это с легкостью сделал ансамбль «Золотое кольцо». На Надежду Никитичну с недавних пор толпами идут школьники и студенты. Они раскупают все билеты на ее выступления и подпевают, как завороженные.

«Какой-то энергетикой такой, знаете, русской, прям чисто русской, позитивной. Хочется слушать, даже пританцовывать», — отмечает поклонник Кадышевой Матвей.

Многие были уверены: одной из причин возросшей популярности певицы является ее новый брутальный гитарист Дмитрий. Но психологи изучили так называемый «эффект Кадышевой» и сделали свои неожиданные выводы.

«Тогда не было настолько рафинированной музыки. Не было настолько качественно сделанного кумира, который сейчас у нас простраивается через пиар, через маркетинг. Поэтому сейчас наши подростки это слушают, им кажется, что вот это именно настоящее», — уточняет психолог Владмира Симуран.

Как бы ни было на самом деле, Кадышева умело распорядилась популярностью. Она тут же увеличила свои гонорары. И теперь ее выступления, по данным СМИ, стоят от 20 миллионов рублей.

Позже к ней присоединилась и Татьяна Буланова со своим завирусившимся энергосберегающим танцем. Певица подняла расценки в два с половиной раза — с 700 тысяч до двух миллионов.

«Мы рады, что вся страна танцует, мы счастливы вместе со всеми», — признается танцор Булановой Максим Алалыкин.

Следующим в списке так называемых крашей стал как раз Олег Газманов. Сначала он не собирался повышать расценки на концерты. Искренне радовался, что молодежь потянулась к истокам, и был готов ей в этом помогать. Певец даже решил перезаписать свои некоторые старые хиты, раз они пришлись по душе подрастающему поколению.

«Я сейчас делаю для моей команды. Я сейчас ее удивлю. Я придумал там в одном месте играть на губной гармошке», — рассказывает артист.

Но в итоге возросшая популярность все же сделала свое дело, и исполнитель увеличил-таки гонорары. Теперь, как пишет пресса, Олег Газманов готов спеть на сцене за семь миллионов рублей, но не более 45 минут. Однако поклонники волнуются: как он сможет выступать с озвученным врачами диагнозом?

«Я считаю, что Газманову нужно запретить делать сальто, выпускать его на сцену, ***** (блин — Прим. ред.), петь „Эскадрон“, потому что он в свои 145 лет умудряется это все делать, тем самым вводит нас в неудобное положение. Мы чувствуем себя какими-то стариками рядом с ним», — заявляет продюсер Виктор Дробыш.

Сам артист уже успел отреагировать на слухи о болезни. Он заявил, что проблемы со здоровьем у него действительно имеются, но совсем не такие критичные, какими их преподносят в прессе.

«Я никогда не скрывал, что у меня проблемы с позвоночником, как у большинства профессиональных спортсменов. Но я эту проблему решаю, делаю специальные упражнения. Короче, все нормально, враги не дождутся», — подчеркивает знаменитость.

Также артист пояснил, что уже давно не делает сальто, так как исполнял этот трюк лишь под песню «Эскадрон». Но Газманов принял слухи о себе как вызов. И на юбилейном концерте в следующем году пообещал и спеть давний хит, и доказать всем фанатам, что он в прекрасной физической форме.