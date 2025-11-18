Разрушает годами организм: кому обязательно нужно сдавать кровь раз в полгода

Какая болезнь может годами разрушать ваш организм? Кому обязательно нужно сдавать кровь раз в полгода? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна совета».

Что такое сахарный диабет

Сахарный диабет сегодня называют неинфекционной эпидемией. В Сегодня в нашей стране сахарным диабетом болеет более пяти миллионов человек, еще столько же — не подозревают о заболевании. Как современная медицина позволяет выявить его на самой ранней стадии? И на что именно нужно обратить внимание? И как в этом помогает нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»?

«Второй тип сахарного диабета, самый распространенный, почти всегда протекает на фоне избыточной массы тела. В большинстве случаев протекает очень долго, абсолютно бессимптомно», — говорит эндокринолог Ольга Сухарева.

Один из эффективных способов ранней диагностики — прохождение диспансеризации по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Начинаем с простого анализа крови.

«Если есть подозрения в семье, то это надо хотя бы в полгода раз обязательно приходить на обследование», — поясняет заведующая экспресс-лабораторией ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова» Маргарита Бабаева.

Что проверять, чтобы выявить диабет

Для первичной диагностики смотрят два ключевых показателя: уровень глюкозы натощак и, что важнее, — гликированный гемоглобин.

Уровень глюкозы должен быть ниже пяти с половиной миллимоль на литр. А главный маркер — гликированный гемоглобин — в идеале не превышает 6%. Если же он находится в «серой зоне» от 6,0 до 6,4%, врачи диагностируют предиабет.

Опасность сахарного диабета в том, что на его фоне развивается большое количество сопутствующих острых и хронических заболеваний. Поэтому следующий шаг — осмотр узких специалистов.

Одним из главных органов-мишеней являются глаза.

«При сахарном диабете на глазах развивается сосудистое осложнение, это никак может не проявляться первое время», — указывает офтальмолог Вера Александрова.

Еще одно уязвимое место при диабете — нервные окончания в ногах. Осмотр у подолога — обязательный этап диагностики.

«Коварство диабета заключается в том, что одна из проблем, которая может наступать, это нарушение чувствительности», — отмечает эндокринолог Зера Джемилова.

Ведущий Роман Перелыгин прошел все этапы диагностики.

«Роман, мы посмотрели результаты вашего обследования. Они в полном порядке. Но тем не менее, все равно продолжайте вести здоровый образ жизни, поддерживать нормальную массу тела, обязательно уделять внимание физической активности регулярной», — объясняет Сухарева.

И самое главное, диабет действительно можно контролировать и предотвращать. Важно вовремя воспользоваться этими возможностями.

Регулярный скрининг во время диспансеризации имеет огромное значение для раннего выявления сахарного диабета. Это ваш шанс распознать болезнь на старте, когда ее последствия еще можно предотвратить. Не ждите симптомов, действуйте на опережение.