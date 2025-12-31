Главный ритуал декабря: как подвести итоги года и с легкостью войти в 2026-й

Многим важно в преддверии нового года подвести итоги уходящего. Это помогает взглянуть на свой прогресс, а также вспомнить, что хорошего успело произойти с человеком за год. И что из плохого можно сделать полезным опытом для себя. О том, как это сделать, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала психолог-консультант Анастасия Быстрова.

Как подвести итоги уходящего года

Для начала весь уходящий год психолог советует рассматривать как ретроспективу. То есть заглянуть в каждый месяц и посмотреть, а какую ценность он подарил, что удалось из этого месяца собрать.

«Каким образом это можно сделать? Можно взять телефон, потому что с его помощью мы чаще всего отсматриваем, отслеживаем, делаем фотографии наиболее ярких эмоциональных событий, и лист бумаги. Его разделить на три столбца: какое событие происходило, какие чувства были в этот момент и что можно себе сказать сегодня о нем, какая мудрость была из него почерпнута, и так на каждый месяц», — объясняет Анастасия Быстрова.

Также важно отследить, какие в этих событиях были чувства и переживания. Возможно, сегодня они покажутся неважными — или наоборот. Также можно успеть прожить то, что не было прожито в момент события.

Вторая техника, которую важно провести, когда год заканчивается, — это выявить благодарности. К событиям, людям и году в целом. Можно взглянуть на тот же листочек с уже выписанными событиями и понять, за что именно можно поблагодарить каждое из них: за какой-то навык или опыт. Сказать, что «вот этот момент из события я забираю, а вот этот оставляю».

«Обязательно начните с себя, за что вы себе благодарны. Где вы смогли проявиться, на какие события повлиять? Не обесценивайте себя, вы самая значимая фигура в своей жизни!» — подчеркнула психолог.

Следующий момент, который тоже важно сделать, — не обесценивать свой опыт. И посмотреть, что из прошлого можно взять для будущих целей, чтобы следующий год не был оторван, а стал еще одной ступенькой на пути человека.

«Не думайте, что в новом году начнется новая жизнь, это не так. Вы в него возьмете себя, поэтому важно сразу увидеть, что помогает, а что является зоной роста. Не отрывайте уходящий год из жизни — это только один из этапов, из которых соткан весь ваш путь. И даже если что-то пошло не так, заберите из этого мудрость и идите дальше», — отметила Быстрова.

Как правильно загадывать желания на Новый год

По словам клинического психолога Натальи Моториной, загадывание желаний на Новый год — целое масштабное мероприятие.

Для того чтобы они сбылись с легкостью и радостью, начать стоит еще в ноябре.

«В первую очередь нужно взять листок бумаги и записать, от чего хочется избавиться в следующем году, и ритуально его сжечь. А после этого взять новый листок бумаги и задать себе вопрос: „А что я хочу вместо всего того, что сжег?“. И очень важно, чтобы это были радостные перспективы, которые вызывали внутри эмоции, похожие на пузырьки шампанского или фейерверки, которые будут взрываться на Новый год», — отметила эксперт.

И каждому человеку важно знать свои желания, так как они помогают выбрать курс в жизни, поставить какие-то цели на будущее. Но как же их узнать?

«Надо сперва написать: «А что же я хочу? О чем же я мечтаю?» Это кажется простым, но очень часто мои клиенты сталкиваются с тем, что больше 20 желаний написать невозможно.

Однако можно развернуть список и до 50, и до 100 желаний. Важно никак не ограничивать себя в этом. Однако позиций в нем должно быть точно не меньше 30», — подчеркнула Моторина.

После того как это все было выписано, нужно выделить пять основных пунктов — то, что обязательно должно произойти в грядущем году. Именно они будут радостными перспективами следующего года, и именно их надо загадать под куранты. Это можно сделать вслух, мысленно или по-модному — написав на бумажке, сожгя ее и выпив пепел вместе с шампанским.

«Самое главное — уточнить, что эти желания должны исполниться с легкостью. Не надо думать о том, что это что-то тяжелое. Тогда удастся сменить фокус внимания, превратив желания в цели, и начать осуществлять шаги по их претворению в жизнь», — заметила эксперт.

Чего ждать от 2026 года

Грядущий 2026 год будет годом Огненной Красной Лошади по китайскому календарю. Этот знак известен своей мощной энергией, решимостью и стремлением к свободе.

Год под управлением Лошади обещает быть насыщенным событиями, с высоким эмоциональным фоном и множеством перспективных начинаний. Ведь это животное по своей природе стремительно и активно, оно не терпит рутины и застоя.

Также Лошадь не выносит фальши, интриг и закулисных игр. Этот знак предпочитает честность и открытость. Чтобы добиться успеха в ее год, стоит придерживаться тех же принципов — действовать честно, прямо и с уважением к окружающим. Это поможет привлечь на свою сторону удачу.

Однако, как и у любой мощной энергии, у года Лошади есть свои недостатки. Возможны неожиданные изменения в судьбе — конфликты, увольнения, финансовые трудности. Эти испытания, хоть и вызовут беспокойство, могут стать толчком для личного развития. Важно сохранять хладнокровие и устойчивость.