Семейный ад Бритни Спирс: жуткие детали брака певицы с Кевином Федерлайном

Бывший муж Бритни Спирс поделился жуткими подробностями совместной жизни со звездой. Действительно ли поп-принцесса хотела убить своих сыновей? Почему на самом деле наследники долгие годы не общались со своей матерью? И что на обвинения экс-супруга ответила сама певица? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Львиная доля всей книги посвящена, конечно же, Бритни Спирс, потому что в отрыве от поп-принцессы Кевин Федерлайн никому не интересен. И он это прекрасно понимает», — говорит светский журналист Алексей Бегешев.

Мемуары бывшего мужа Бритни Спирс Кевина Федерлайна спровоцировали грандиозный скандал. В своей книге танцор рассказал о браке с артисткой, и эти воспоминания повергли читателей в шок. Например, Кевин утверждает: старший сын в 11-летнем возрасте жаловался ему, что мать заставляет мальчика принимать с ней душ.

«Это может привести к изменению сексуальности. Ребенок будет отторгать сексуальность матери, а вместе с ней сексуальность женщин вообще», — объясняет клинический психолог Юлия Ушакова.

По словам Кевина Федерлайна, психика Бритни Спирс пошатнулась после рождения детей. Она якобы никак не могла принять свое изменившееся тело. Ее раздражали крики мальчишек. Певица часто срывалась на сыновей.

«У нее было огромное давление, огромный стресс постоянный. Я верю, что она была не всегда адекватна. У нее и депрессия, и стресс, и нагрузки. Это все сыграло свою роль… Бритни очень странная, у нее какие-то постоянные мысли не очень бывают нормальные, поэтому я думаю, что ей вообще нужна помощь психиатра была с детства», — отмечает светский журналист Феликс Грозданов.

А когда мальчики подросли, поведение их матери, как утверждает экс-супруг Бритни, стало по-настоящему пугающим.

«Иногда сыновья просыпались по ночам и видели, как она молча стоит в дверях, наблюдая за ними спящими, с ножом в руке. Затем она разворачивалась и уходила без объяснений», — заявляет Федерлайн.

Бывало, что мальчиков будили крики Бритни Спирс. Она вскакивала с кровати посреди ночи, твердила о каком-то кровавом убийстве, крушила посуду и мебель.

Кевин говорит, что в какой-то момент всерьез испугался за жизнь Шона-Престона и Джейдена. И подал на развод. Вот только расставание спровоцировало у Бритни Спирс еще больший стресс. Мужчина был вынужден обратиться к врачам. Певицу забрали в психиатрическую клинику.

«Это была одна из самых тяжелых ночей в моей жизни. Мне было ужасно от того, что она переживала. Это был человек, которого я любил. Человек, с которым я построил жизнь, мать моих детей», — признается Кевин Федерлайн.

Поп-принцесса не смогла оставить откровения бывшего без ответа. Она заявила, что тот всячески пытается привлечь к себе внимание и заработать деньги на имени звезды. Ведь сам Федерлайн так и не смог добиться успехов в профессии. И до сих пор знаком всем только как «экс-муж Бритни Спирс».

«Он начинал как танцор. Его не замечали до того момента, пока Бритни Спирс в него не влюбилась. Там-то карьера и поперла. Здесь он стал сниматься в сериалах, записывать какие-то треки. Кстати, после развода он выпустил дебютный рэп-альбом, который критики назвали главным провалом года, худший музыкальный альбом», — рассказывает журналист Бегешев.

Артистка объяснила: в свое время она действительно испытывала психологические проблемы, но никогда не желала зла своим сыновьям.

«Я всегда молила лишь о том, чтобы сыновья стали частью моей жизни. К сожалению, они росли в атмосфере неуважения ко мне со стороны отца. Один сын видел меня всего 45 минут за последние пять лет, другой — всего четыре раза», — уточняет Бритни Спирс.

«Кевину важно было получить опеку над детьми, потому что он привык жить за чужой счет и понимал, что если дети останутся с ним, его жизнь будет обеспеченной. Бритни Спирс платила ему в месяц 40 тысяч долларов. Но в 2018 году Кевину Федерлайну показалось этого мало, и он обратился в суд. Выплаты увеличились до 43 тысяч долларов. К тому же сразу после суда он получил единовременную выплату в размере одного миллиона 300 тысяч долларов», — говорит Алексей Бегешев.

Джейден и Шон-Престон все эти годы жили с отцом на Гавайях. Со знаменитой мамой практически не общались. Зато с удовольствием тратили деньги, которые она им регулярно переводила.

И только недавно, когда младшему из братьев исполнилось 18 и выплаты закончились, юноши решили пойти на мировую. Счастливая Спирс делилась на своей странице кадрами долгожданной встречи.

«Мой сын только что играл. О боже! Я чувствовала это своими костями, и своим сердцем, и своими легкими, и своей задницей, и своим горлом», — заявляла артистка в одном из видео.

Бритни Спирс радовалась воссоединению. Говорила, что Джейден мечтает стать музыкантом. Обещала его всячески поддержать, представить знакомым продюсерам и, конечно, помочь финансово. Певица осыпала наследника дорогими подарками.

«Невозможно купить ни любовь, ни радость, но тем не менее родители так делают. Бритни Спирс как раз демонстрирует такую форму поведения. У ребенка сбивается жизненный компас так же, как сбит у родителей. И ребенок начинает принимать деньги за главную ценность жизни», — уточняет клинический психолог Ушакова.

Правда, некоторые друзья и поклонники артистки считают, что дети используют мать ради собственной выгоды. И как только получат, что хотят, вновь вычеркнут ее из своей жизни.

«Это корысть, никакой нет любви. Они понимают, что у нее есть деньги, что у нее есть имя. И они этим пользуются», — подчеркивает Феликс Грозданов.

Бывший муж Спирс Кевин Федерлайн в своих мемуарах выразил обеспокоенность ментальным здоровьем певицы. По мнению танцора, звезда так и не смогла восстановить психику, и ей по-прежнему требуется лечение у специалистов.

«Он все это видел, и мне кажется, это его боль, поэтому он с нами ею и делится», — предполагает журналист Грозданов.

Сама поп-принцесса заявила, что чувствует себя прекрасно. Но вскоре после выхода злополучных мемуаров Бритни Спирс оказалась фигуранткой новых скандалов. Она едва не сбила женщину, когда выезжала с парковки ресторана. Потом несколько раз вылетала на встречную полосу. Очевидцы уверены: Спирс была пьяна.

«Я думаю, что у нее настолько сложная жизнь. И, к сожалению, у нее, не знаю, мне кажется, что не получится выбраться. Или кто-то должен быть суперавторитетный, но точно не та шушера, которая окружает», — говорит певица Настя Крайнова.

Поклонники артистки винят в срыве звезды Кевина Федерлайна. И считают, что выходом своей книги он намеренно спровоцировал бывшую жену, чтобы Бритни Спирс снова признали недееспособной. А дети, как ближайшие родственники, и, соответственно, он сам получили доступ к ее банковскому счету.