Опасные трюки и семейные тайны Сафронова: как живет главный иллюзионист страны

Эксклюзивное интервью главного иллюзиониста страны Сергея Сафронова. Какие драмы скрываются за внешним лоском его эффектных шоу? Почему отец артиста запрещал ему делать трюки с электричеством? Как банальная поломка реквизита привела Сафронова к личному счастью? В каких постановках уже участвует одна из дочерей звезды? И что изменилось в жизни знаменитости с появлением на свет четвертого ребенка? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Сколько пятерок получила?» — спрашивает иллюзионист у дочери.

«Все», — отвечает Алиса Сафронова.

Иллюзионист Сергей Сафронов забирает дочь из школы. Как обычный отец, а не мировая знаменитость.

«Какой скучный папа. Сразу домой везет. Но нет, иногда… Скажи правду, иногда же мы с тобой заходим в какие-нибудь торговые центры, гулять ходим во двор», — говорит артист.

Недавно хлопот в семье Сафронова заметно прибавилось. В октябре жена Екатерина подарила ему дочь Оливию. Теперь у супругов подрастают сразу две принцессы. Правда, по словам артиста, девочки совершенно не похожи друг на друга. Алиса рыженькая, как отец, а вот младшая — вся в маму.

«Это первый ребенок, первый Сафронов не рыжий. Она темненькая, точная копия Кати», — отмечает иллюзионист.

Для самого Сафронова Оливия стала четвертым ребенком. От первого брака с продюсером Марией у шоумена есть дочь Алина и сын Владимир. Но артист признается: появление последней малышки на свет стало самым необычным для него. Ведь он впервые присутствовал на родах и даже перерезал пуповину.

«Мне дали только возможность кончик надрезать. Ты сам подержал это все в своих руках. Это дорогого стоит», — подчеркивает знаменитость.

Несмотря на сильную загруженность на работе, Сафронов полностью участвует в делах семьи. Он может запросто сменить подгузник дочери и приготовить всем обед, когда супруга занята.

«Для меня никогда не проблема взять пакет и выкинуть его в мусоропровод. Ровно как, я не знаю, вымыть за собой посуду. Ровно как и приготовить еду», — отмечает иллюзионист.

Сергей Сафронов признается: после постановки страшного диагноза (лимфома) и победы над болезнью он понял, что семья — его главная ценность.

«Мне нравится то, что я сам меняюсь. Если вспомнить меня лет пять назад, это 100-килограммовый, лысый, пьющий, кривой человек, который еще какое-то время, я думаю, стер бы себя с лица земли», — признается артист.

Правда, наличие уже четверых наследников никак не сказались на тяге иллюзиониста к экстриму. Он признался, что по-прежнему не бережет себя в работе. И, как раньше, готов рисковать ради вау-эффекта: тонуть, гореть, выбираться из железного капкана.

«Я получаю такое удовольствие, когда я проделываю невероятно сложный и опасный трюк. Кайф, который я хочу снова и снова испытать. И никакие дети не останавливают», — отмечает Сафронов.

«Ощущение очень сложное, оно тяжелое, но очень приятное. И в момент, когда ты его поймал один раз, получил этот кайф, то ты с него не слазишь», — объясняет боксер Константин Цзю.

Сафронов смеется: близкие уже много раз пытались отговорить его от риска. Как только появился первый ребенок, Алина, артиста старалась вразумить его теща. А когда у звезды родился сын Владимир, к здравому смыслу начал призывать уже родной отец.

«Я стал делать трюк с катушкой Николы Теслы, когда через мое тело проходил разряд электрического тока, способный убить меня в секунду. Они все равно мне говорят: зачем ты это делаешь? Папа мой приезжал, отнимал у меня смирительную рубашку, чтобы я не выполнял этот трюк», — рассказывает иллюзионист.

Сергей Сафронов уверяет: у родственников нет ни единого шанса заставить его отказаться от своей опасной работы. Ведь артиста не останавливают даже травмы, а они случаются довольно часто.

«Меня подвесили в центре металлического капкана. Огромная пасть металлическая, и в центре вишу я… Не успел освободиться, капкан захлопнулся практически со мной внутри. Я успел отстегнуть ногу. Прыгаю и вижу, как уже капкан смыкается и зубья впиваются мне в руку, вырывают кусок мяса, сбивают меня в полете. Я падаю на левую руку, ломаю себе ее. И с порванной рукой, с переломанной рукой доработал шоу до конца», — вспоминает Сафронов.

«Это, наверное, такой, по крайней мере, я от себя могу сказать, юношеский максимализм. То есть когда мы в детстве смотрели на какие-то опасные профессии, типа пожарных, летчики-истребители, космонавты. Всем хочется, особенно пацанам, связать свою жизнь с этими историями», — говорит актер Роман Курцын.

Артист уверяет: от исполнения сложных номеров его не отговаривает лишь жена Екатерина. Хотя, конечно, женщина волнуется. Ведь она не понаслышке знает, как опасна и трудна работа в шоу. Дело в том, что супруга Сергея Сафронова много лет проработала его ассистенткой. Причем их роман начался с неприятностей.

«Она делала трюк: в одном месте исчезает, а в другом месте появляется… Я делаю па, все, она исчезла. За кулисы забегаю — она застряла. Плачет. Больно, кричит от боли. Я говорю: „Ломайте аппарат“. Аппарат разломали, достали ее. Я накричал на нее. А потом пришлось жениться», — делится иллюзионист.

Несмотря на тревоги, Екатерина даже разрешила мужу приобщить к профессии их дочь. Теперь артистка-первоклассница Алиса выступает наравне с отцом.

«Она не боится трудиться, не боится работать. И, кстати говоря, получает гонорар. Так вот, чтобы вы понимали, видя результат, она сейчас отработала уже в этом году порядка 50 шоу», — заявляет Сафронов.

Он не исключает, что в будущем к ним присоединится и Оливия. Конечно, если девочка захочет тоже стать артисткой. И иллюзионист не собирается ей в этом препятствовать. Ведь для него гастроли с дочерьми — еще один шанс побыть с семьей, хотя и вдалеке от дома.